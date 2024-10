Lý do du học Mỹ thu hút học sinh Việt

Nền giáo dục hàng đầu thế giới, môi trường học tập năng động, nhiều cơ hội học bổng… là những ưu thế giúp Mỹ trở thành điểm đến du học mơ ước của sinh viên quốc tế.

Chương trình đào tạo linh hoạt

Hệ thống giáo dục đại học tại Mỹ cung cấp các khóa học đại học và sau đại học trải dài ở nhiều chuyên ngành khác nhau. Điều này tạo ra nhiều cơ hội cho du học sinh có thể lựa chọn một chương trình học đúng mục đích và phù hợp.

Điểm đặc biệt khi du học Mỹ là sinh viên có thể theo học tại trường cao đẳng cộng đồng để hoàn thành hai năm đầu chương trình đại cương, sau đó chuyển tiếp hai năm còn lại lên đại học hoặc tham gia các chương trình dự bị, chương trình năm nhất quốc tế. Lộ trình học này sẽ giúp học viên rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí so với việc theo học suốt 4 năm đại học. Bên cạnh đó, sinh viên không bị giới hạn trong một ngành học mà có thể học thêm một ngành khác thông qua chương trình "chuyên ngành kép", giúp mở rộng kiến thức, tăng tính cạnh tranh trên thị trường lao động.

Học thực tiễn

Môi trường giáo dục tại Mỹ hướng tới cân bằng lý thuyết và thực hành. Theo đó, chương trình học bám sát thực tiễn ngành nghề, đồng thời, thúc đẩy phát triển các kỹ năng mềm cần thiết trong công việc như sự tự tin, tư duy phản biện, kỹ năng thích nghi và giao tiếp trong môi trường đa văn hóa.

Mỹ có nhiều đại học danh tiếng và có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng các trường hàng đầu thế giới, được đánh giá bởi các tổ chức độc lập như U.S. News & World Report, Niche và Princeton Revie như: Massachusetts Institute of Technology, Harvard University, Stanford University, Yale University, New York University.

Dù yêu cầu cao về học thuật trong đào tạo, nhưng các chương trình giảng dạy tại Mỹ vẫn tạo điều kiện cho sinh viên thực hiện các dự án nghiên cứu, tham gia hoạt động ngoại khóa và phát triển các kỹ năng cá nhân.

Cơ hội ở lại làm việc sau tốt nghiệp

Chương trình thực tập sau tốt nghiệp của Mỹ đem đến cơ hội được trải nghiệm môi trường làm việc hiện đại bậc nhất. Ngoài ra, chương trình OPT (Optional Practical Training) cho phép sinh viên quốc tế có visa F-1 được làm việc tại Mỹ sau khi tốt nghiệp. Thời gian OPT phụ thuộc vào cấp độ học tập và ngành học của sinh viên.

Khi tham gia OPT, sinh viên có thể nâng cao cơ hội được ở lại làm việc lên đến 10 năm. Theo đó, sau khi hoàn thành bậc cao đẳng (Associate's degree), sinh viên quốc tế có thể làm việc tại Mỹ trong vòng một năm. Hoàn thành bậc cử nhân (Bachelor's degree), thạc sĩ (Master's degree) hay tiến sĩ (Doctorate's degree), cơ hội làm việc là một năm, cộng thêm 2 năm gia hạn đối với nhóm ngành STEM.

Một trong những yếu tố tiếp theo khiến Mỹ trở thành điểm đến du học hàng đầu là nhờ vào chính sách học bổng du học và hỗ trợ tài chính rộng rãi đối với sinh viên quốc tế. Các trường đại học không những tập trung vào chất lượng nghiên cứu với mục tiêu dẫn đầu về học thuật mà còn tạo điều kiện học tập cho các sinh viên quốc tế thông qua những suất học bổng có giá trị hấp dẫn.

