Lý do du học Anh được nhiều người lựa chọn

Trước kỳ nhập học mùa thu tới, nhiều phụ huynh, học sinh vẫn lo lắng, cân nhắc do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Những thay đổi trong chính sách du học, xin visa... cũng ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình lên kế hoạch "cập bến" nền giáo dục top đầu thế giới của nhiều học sinh.

Nhằm giải đáp các băn khoăn của học sinh, phụ huynh trước dự định du học Anh sắp tới, Hội đồng Anh tổ chức hội thảo trực tuyến "Pre-departure Briefing - Hành trang trước ngày nhập học", cập nhật các thông tin quan trọng về kỳ nhập học mùa thu 2020. Phần tư vấn từ chuyên gia của Hội đồng Anh, Cục quản lý Thị thực và Xuất nhập cảnh Vương quốc Anh (UKVI) và đại diện Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (SVUK) đã giúp các bạn học sinh, sinh viên chủ động lên kế hoạch học tập và hòa nhập vào cuộc sống học tập tại Vương quốc Anh trong tình hình mới. Dưới đây là một số điểm cộng giúp Anh là một trong những nước top đầu thu hút du học sinh.

Sức khỏe sinh viên được đặt lên hàng đầu

Theo bà Donna McGowan - Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam, tất cả trường đại học tại Anh đều quan điểm sức khoẻ về thể chất và tinh thần của sinh viên quốc tế là ưu tiên hàng đầu nhằm đảm bảo môi trường học an toàn. Theo đó, các trường đã sẵn sàng các dịch vụ hỗ trợ ứng phó với Covid-19, cho phép sinh viên quốc tế tiếp cận, sử dụng dễ dàng như đường dây nóng hoạt động 24/7 giải đáp thắc mắc và hướng dẫn sinh viên, dịch vụ cung cấp chỗ ở miễn phí cho những người có nhu cầu, tư vấn tâm lý miễn phí...

Bà Helen Yang, phụ trách xúc tiến giáo dục Anh khu vực Đông Á của Hội đồng Anh cho biết, năm học mới này, 97% các trường đại học tại Anh vẫn sẽ cung cấp hình thức giảng dạy offline. Một số trường sẽ triển khai việc học kết hợp (blended-learning), vừa dạy và học trên lớp, vừa sử dụng các công cụ, công nghệ giảng dạy online nhằm đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh. Việc áp dụng chương trình học trực tuyến, học kết hợp được đánh giá là thay đổi tích cực, phù hợp tình hình hiện tại để du học sinh tự tin hơn với quyết định lựa chọn du học Anh.

Du học Anh được nhiều phụ huynh, học sinh lựa chọn vì chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới, mang lại nhiều trải nghiệm văn hoá cho người học.

Nền giáo dục chất lượng cao, giàu trải nghiệm

Anh là quốc gia có nền giáo dục danh tiếng trên thế giới, với nhiều trường đại học lọt top dẫn đầu về chất lượng, sinh viên được đánh giá cao về năng lực làm việc sau khi tốt nghiệp.

Hệ thống giáo dục đại học ở đây đòi hỏi cao về chất lượng giảng dạy, do đó, bất kỳ thay đổi nào áp dụng tại các trường nhằm thích ứng, đối phó với dịch Covid-19 đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt, dù là chương trình giảng tại lớp hay trực tuyến.

Ngoài ra, trong tình hình dịch bệnh, tất cả hoạt động xã hội, thể thao... cho sinh viên các trường đại học đều tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn của Chính phủ về đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng. Dù học kỳ đầu tiên có những khác biệt so với mọi năm do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng du học sinh sẽ vẫn được đảm bảo chất lượng giáo dục và môi trường tốt nhất trong điều kiện an toàn.

Bên cạnh đó, mỗi trường đại học đều có đội ngũ nhân viên tận tình hỗ trợ sinh viên quốc tế các vấn đề về tôn giáo, tài chính, giáo dục, tâm lý, tăng sự tự tin khi nói tiếng Anh.

Trở về Việt Nam sau khi dịch Covid-19 bùng phát tại châu Âu, Hoàng Thu Trà, sinh viên năm hai khóa Cử nhân về Tiếp thị và Truyền thông số của trường đại học Hertfordshire duy trì việc trực tuyến đến hết học kỳ 2 với sự hỗ trợ tích cực từ nhà trường. "Dù hình thức học có thay đổi nhưng hệ thống giáo dục tại Anh vẫn giữ vững bản chất là chất lượng, tận tình, chu đáo, văn minh và chuyên nghiệp. Toàn bộ các trường đại học ở Anh nói riêng, nước Anh nói chung đều đang rất nỗ lực phòng chống dịch để cuộc sống sớm quay trở về quỹ đạo bình thường. Vì vậy, nếu bạn đang có ý định du học Vương quốc Anh trong tương lai gần thì hãy lạc quan và tin tưởng vào kế hoạch của mình", Thu Trà chia sẻ.

Sinh viên các trường đại học Vương quốc Anh được đánh giá cao về năng lực làm việc sau khi tốt nghiệp.

Khoản đầu tư xứng đáng

Với nhiều khóa học linh hoạt và đa dạng, các trường đại học ở Anh được ví như khoản đầu tư "đáng đồng tiền bát gạo" với nhiều cơ hội tốt cho tương lai, cơ hội tiếp cận nền giáo dục và cơ sở vật chất hàng đầu thế giới. Phần lớn chương trình thạc sĩ tại đây chỉ mất một năm học để hoàn thành. Chi phí cho giáo dục tại Anh cũng được đánh giá là thấp hơn Mỹ và Australia.

Theo QS Graduate Employability Rankings (Xếp hạng về khả năng sinh viên tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp của tổ chức QS), sinh viên tốt nghiệp tại Anh thuộc top được tuyển dụng nhiều nhất trên thế giới, với lợi thế cạnh tranh lớn so với các sinh viên đào tạo ở các nước khác. Báo cáo Kết quả tốt nghiệp quốc tế năm 2019 từ tổ chức Universities UK International cũng chỉ ra, phần lớn sinh viên tin rằng họ đã tiến bộ nhanh hơn trong sự nghiệp, thăng tiến và kiếm được nhiều tiền hơn nhờ có bằng cấp từ nền giáo dục Vương quốc Anh.

Cơ hội ở lại làm việc tại Anh

Từ mùa hè năm 2021, theo một chính sách visa mới (New Graduate Route), sinh viên hoàn thành bậc học cử nhân hoặc thạc sĩ tại Anh sẽ được ở lại làm việc, tìm kiếm việc làm tối đa trong 2 năm. Nghiên cứu sinh quốc tế hoàn thành bằng tiến sĩ có thể ở lại trong vòng 3 năm.

Các sinh viên hoàn thành chương trình học từ xa hoặc học kết hợp đều được đăng ký chính sách visa mới này, miễn là đến Anh trước ngày 6/4/2021. Đây là một trong những chính sách tạo điều kiện của Chính phủ Anh đối với sinh viên quốc tế, tạo ra cơ hội việc làm tốt cho sinh Việt Nam tốt nghiệp tại Anh từ năm 2021 trở đi.

Lý do du học Anh được nhiều người lựa chọn Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward chào mừng các học sinh, sinh viên Việt Nam tới Anh du học trong kỳ nhập học mùa thu năm nay.

Cơ hội ứng tuyển vào các trường đại học Vương quốc Anh

Nếu bạn vẫn đang cân nhắc đăng ký du học Vương quốc Anh trong năm học 2020-2021, một số khoá học vẫn còn thời gian đăng ký, mở cho đến ngày 20/10 thông qua một hệ thống gọi là "Clearing" nhằm lấp đầy những khóa học còn chỗ ở bậc đại học với các sinh viên phù hợp. Còn ở bậc sau đại học thì còn rất nhiều cơ hội để đăng ký theo hệ thống tuyển sinh riêng của từng trường đại học. Để tìm hiểu về các cơ hội du học Anh kỳ học mùa thu 2020, bạn có thể liên hệ trực tiếp với các trường đại học của Anh hoặc xem trên trang web UCAS tại ucas.com.

Phong Vân