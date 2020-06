Lý do Đông Tăng Long - An Lộc hút giới thượng lưu

Chị Quỳnh Nga - chủ sở hữu một công ty về truyền thông tại quận 2, TP HCM đang lên kế hoạch chuyển từ căn hộ ở trung tâm quận 1 về dự án nhà phố - biệt thự vườn như Đông Tăng Long - An Lộc tại quận 9. Chị cho biết, môi trường sống ở nội đô ngày càng thiếu không gian xanh nên muốn chuyển đến nơi có nhiều cây xanh, gần sông, tiện ích hạ tầng xung quanh đủ đầy. Các thành viên gia đình chị dù đi học, đi làm ở đâu cũng chỉ mất khoảng 15-20 phút di chuyển qua những tuyến đường hiện đại, hoàn thiện. Nhiều bạn bè của chị cũng có ý định chuyển nhà về quận 9, thay vì tiếp tục an cư tại những khu đô thị nội đô náo nhiệt.

Phối cảnh công viên Hạc Cầm Park tại Khu đô thị Đông Tăng Long.

Không riêng chị Nga, nhiều khách hàng là doanh nhân thành đạt, giới thượng lưu cũng đánh giá cao dự án. Lý giải điều này, chủ đầu tư cho rằng, dự án hội tụ nhiều lợi thế, từ vị trí trung tâm quận 9 đến các sản phẩm đa dạng.

Nằm ở khu Đông Sài Gòn, quận 9 sở hữu quy hoạch và hạ tầng phát triển đồng bộ, thu hút nhiều người dân chuyển đến sinh sống. Nơi đây vẫn còn quỹ đất rộng lớn, cơ sở hạ tầng được chú trọng đầu tư, quy hoạch đồng bộ. Hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đang được triển khai như tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020; đường vành đai 2 kết nối quận 9 đến các khu vực khác của thành phố; đường vành đai 3 đi qua quận 9, kết nối khu vực này với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây...

Cư dân quận 9 cũng được hưởng lợi khi đề án sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức trở thành thành phố phía Đông trực thuộc TP HCM được Chính phủ thông qua. Khi đó, khu vực này sẽ trở thành khu vực dẫn dắt kinh tế với mũi nhọn là ngành kinh tế tri thức, trung tâm đổi mới sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển cho cả TP HCM và vùng Đông Nam Bộ, tạo đòn bẩy cho nơi đây phát triển hơn trong tương lai.

Tuy có tốc độ phát triển nhanh chóng, nhưng môi trường quận 9 vẫn có diện tích mảng xanh lớn, nhiều sông ngòi, kênh rạch đan xen. Nơi đây trở thành điểm dừng chân của những người sành bất động sản, giới doanh nhân, người thành đạt trong việc lựa chọn không gian sống. Với họ, một sản phẩm bất động sản xứng tầm không chỉ là nơi để ở mà đó còn là nơi thư giãn, tận hưởng cuộc sống.

Hình thực tế phân khu Đông Tăng Long – An Lộc đã hoàn thiện, chuẩn bị bàn giao nhà vào quý IV/2020.

Bên cạnh lợi thế vị trí, Đông Tăng Long - An Lộc còn hút khách bởi những căn nhà hiện đại, thoáng mát trong khuôn viên cây xanh và hồ nước lớn. Việc nằm liền kề và được thừa hưởng hầu như toàn bộ tiện ích nội ngoại khu với 18 hệ thống tiện tích, 7ha hồ điều hòa, 13 ốc đảo công viên tạo mảng xanh lớn, giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn không khí trong lành, thoải mái.

Theo chủ đầu tư, nhiều khách hàng còn chọn Đông Tăng Long - An Lộc bởi nhận thấy tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản của phân khu này. "Giá bất động sản tại Đông Tăng Long - An Lộc đã tăng trung bình 3% so với thời kỳ đầu mở bán", chủ đầu tư cho hay.

Hiện những căn nhà phố, biệt thự vườn hiện hữu tại còn lại có giá từ 5,6 tỷ đồng một căn, đã bao gồm VAT. Trong tháng 6, khách hàng mua sản phẩm tại dự án sẽ được chiết khấu tới 4% khi thanh toán nhanh và 2% nếu trả theo tiến độ; cùng 24 tháng được miễn phí phí quản lý. Ngoài ra, khách hàng cũng sẽ được tặng gói bảo hiểm nhân thọ 20 triệu đồng một năm, hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong vòng 9 tháng, khi có nhu cầu sử dụng đòn bẩy tài chính.

Tâm Anh