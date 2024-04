Lý do doanh số Veloz Cross tăng gấp 3

Veloz Cross đạt doanh số 569 xe trong tháng 3, gấp 3 lần so với tháng trước đó, một phần đến từ giá bán giảm 20-38 triệu đồng tùy phiên bản.

Veloz Cross hút khách, tăng doanh số

Báo cáo doanh số bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất Ôtô Việt Nam VAMA (tháng 3/2024) cho thấy, Veloz Cross ghi nhận mức tăng trưởng doanh số ấn tượng so với các tháng đầu năm. Theo đó, mẫu MPV của Toyota bán được 569 xe trong tháng 3, gấp 3 lần tháng 2.

Toyota Veloz Cross tại Việt Nam.

Cú hích doanh số của Veloz Cross một phần đến từ việc Toyota Việt Nam điều chỉnh giá bán, tăng sức cạnh tranh cho mẫu MPV trong phân khúc. Đầu tháng 3, hãng Nhật thông báo giá bán lẻ mới cho Veloz Cross bản CVT và CVT Top giảm lần lượt 20 và 38 triệu đồng, tương ứng giá bán mới là 638 triệu và 660 triệu đồng. Ngoài ra, sau khoảng thời gian xuất hiện trên thị trường, Veloz Cross cũng nhận được những thiện cảm từ người dùng.

Mới nhận xe hồi đầu tháng, anh Hoàng Minh (Hà Nội) cho biết, bản thân có thời gian khá dài tìm hiểu các mẫu xe trong phân khúc, nghe ý kiến các chuyên gia và trực tiếp đến đại lý lái thử các mẫu MPV cỡ B. "Vào thời điểm cân nhắc các lựa chọn, tôi tham khảo ý kiến bạn bè đều khuyên mua Veloz Cross bởi nhiều tính năng an toàn, phù hợp gia đình đông người và thường xuyên di chuyển xa", anh Hoàng Minh nói. "Sau đó, tôi đăng ký lái thử 3-4 lần các mẫu xe, quyết định chọn mua Veloz Cross phiên bản Top".

Không gian nội thất Veloz Cross với chế độ ngả sofa.

Theo anh, các mẫu xe trong tầm giá này có cảm giác lái không quá khác biệt, nhưng MPV cỡ B của Toyota thuyết phục bởi đáp ứng các tiêu chí rộng rãi, an toàn, giá bán phù hợp khả năng tài chính. Veloz Cross có kích thước dài, rộng và cao 4.475 x 1.750 x 1.700 (mm), chiều dài cơ sở 2.750 mm. Khoảng sáng gầm 205 mm giúp mẫu xe này có thể di chuyển linh hoạt ở nhiều địa hình. Ngoại thất Veloz Cross có thiết kế thể thao, hiện đại với điểm là cụm lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn, cụm đèn full-LED được thiết kế sắc nét, kết hợp với dải đèn xi-nhan hiệu ứng dòng chảy.

Ở bên trong, hàng ghế thứ 2 có khả năng trượt tới 240 mm, các hàng ghế gập ngả thông minh thành sofa, hoặc gập phẳng hàng cuối để tăng không gian chứa đồ. "Mặc dù thuộc phân khúc B, nội thất Veloz Cross rộng tương đương xe cỡ C với khoảng cách giữa hai hàng ghế rộng nhất tới 980 mm. Ngoài ra, xe có màn hình 9 inch độ phân giải cao đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, điều hòa tự động với cửa gió đến từng vị trí ngồi", người dùng chiếc Veloz Cross nói. "Trong chuyến đi chơi ở Hà Tĩnh, khi dừng chân và nằm nghỉ trong xe cạnh bờ biển, vợ và 3 con của tôi rất ngạc nhiên về không gian nội thất, đặc biệt chế độ ngả ghế dài dạng sofa, giúp các cháu nằm thoải mái".

Một trong những điểm thuyết phục người dùng là các tính năng an toàn thuộc gói Toyota Safety Sense (TSS) trên Veloz Cross. Theo đó, mẫu xe này sở hữu các công nghệ: Cảnh báo tiền va chạm, Cảnh báo lệch làn đường, Kiểm soát vận hành chân ga, Đèn chiếu xa tự động, Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành... Hỗ trợ cho người dùng trong quá trình vận hành còn có hệ thống cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và camera 360 độ.

Một gia đình trong chuyến đi xa cùng Veloz Cross.

Ngoài các trang bị an toàn cơ bản như phanh ABS, EBD, BA... Veloz Cross có hệ thống ổn định thân xe điện tử ESC và hệ thống 6 túi khí an toàn. "Đi nhiều, va chạm nhiều tình huống thực tế mới thấy gói an toàn TSS trên Veloz Cross hữu dụng. Các cảnh báo được hiển thị bằng cả hình ảnh và âm thanh để nhắc nhở người lái luôn chú ý quan sát và tập trung lái xe, giúp tránh khỏi nhiều tình huống nguy hiểm", anh Hoàng Minh chia sẻ thêm.

Với giá bán lẻ mới được áp dụng từ tháng 3, cùng những tín hiệu tích cực từ thị trường, doanh số Veloz Cross được các chuyên gia dự báo sẽ tăng tốc, gia tăng khoảng cách với các đối thủ trong phân khúc MPV cỡ B tại Việt Nam.

Doanh số toàn thị trường ôtô phục hồi

Theo số liệu tháng 3 của VAMA, doanh số toàn thị trường trong nước bán ra 27.289 ôtô các loại, tăng 135% so với tháng 2. Dù giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng đây vẫn là yếu tố tích cực sau những tháng sau Tết. Kết thúc quý I, các thành viên VAMA bàn giao 50.847 xe đến tay khách Việt, ít hơn 16% so với cùng kỳ 2023 (60.800 xe).

Trong đó, Toyota Việt Nam ghi nhận doanh số bán 3.973 xe (bao gồm Lexus), tăng gấp 3 lần so với tháng 2 (1.304 xe). Vios quay trở lại Top 10 xe bán chạy nhất toàn thị trường với 934 chiếc được bàn giao, Yaris Cross doanh số 702 chiếc, Veloz Cross 569 chiếc... bên cạnh các dòng xe khác đều ghi nhận mức tăng so với tháng trước.

Tổng kết quý I/2024, hãng xe Nhật Bản đạt doanh số 7.485 xe.

Quang Anh

Ảnh: Toyota Việt Nam