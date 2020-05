Lý do để riêng laptop ở cửa an ninh

Máy tính xách tay có độ dày khá lớn, máy quét khó dò được, là nơi để tàng trữ những thứ trái phép, đe dọa an toàn bay.

Không ít khách cảm thấy căng thẳng khi đi qua cửa sân bay với đủ thủ tục cởi giày, thắt lưng, đồng hồ và đặt một loạt đồ dùng vào khay. Một vật khiến nhiều người phải mất thời gian lấy ra là máy tính xách tay.

Mặc dù nhiều người thấy phiền phức, các nhân viên tại cửa an ninh có lý do chính đáng để yêu cầu hành khách đặt máy tính xách tay vào khay riêng. Hành động này có thể giúp bạn và những người khác an toàn.

"Máy tính xách tay có độ dày đủ để ngăn tia X quang chiếu xuyên qua. Do đó, chúng có thể được sử dụng để cất giấu những vật phẩm bị cấm", Brett Manders, phi công một hãng hàng không quốc tế, khẳng định trong cuốn sách Behind the Flight Deck Door (tạm dịch: Phía sau cánh cửa buồng lái). Do đó, nhân viên an ninh có thể phát hiện ra bất kỳ mối hiểm nguy nào nếu quét riêng các thiết bị này.

Laptop, máy tính bảng nặng hoặc dày có thể được sử dụng để che giấu bom, vũ khí, ma túy hay thậm chí cả động vật. Ảnh: Alamy.

Các thiết bị điện tử trở thành mối nguy đối với an ninh sân bay kể từ năm 1988, khi chuyến bay 103 của hãng hàng không Pan Am nổ tung trên đường bay từ London đến New York, 270 người tử vong. Một quả bom được giấu trong máy nghe băng cassette phát nổ trong khoang chở hàng.

Sau sự cố, người ta tìm nhiều cách khác nhau để kiểm tra các thiết bị điện tử. Riêng với hành lý xách tay, quy định để riêng laptop... đã trở thành thông lệ ở tất cả các sân bay Mỹ, đặc biệt sau thảm họa 11/9.

Phi công Manders cho biết, các quy tắc thường thay đổi tùy thuộc vào từng quốc gia và sân bay. Một số sân bay còn yêu cầu khách bỏ iPad, máy tính bảng ra ngoài dù chúng không dày như máy tính xách tay, hoặc thậm chí có nơi áp dụng quy định này với camera, máy ảnh.

Năm 2017, Bộ Giao thông Vận tải Mỹ từng dự định cấm mang mọi thiết bị điện tử lớn hơn kích thước điện thoại di động trong hành lý xách tay trên các đường bay thẳng từ 10 sân bay lớn tại Trung Đông đến Mỹ. Dù chính sách này sau đó đã bị bãi bỏ, một số sân bay tại Mỹ vẫn thắt chặt an ninh hơn.

Vân Phạm (Theo RD)

