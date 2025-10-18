Lý do đàn ông ngại yêu phụ nữ mạnh mẽ

Nhiều người cảm thấy mất cân bằng khi gặp phụ nữ tự tin và độc lập, bởi sự hiện diện của họ vừa truyền cảm hứng, vừa gây áp lực.

Nghiên cứu của các nhà tâm lý học tại Đại học Florida (Mỹ) công bố trên tạp chí Personality and Social Psychology Bulletin cho thấy 65% nam giới đánh giá phụ nữ tự tin và mạnh mẽ hơn mình là kém hấp dẫn và ít muốn hẹn hò hơn.

Một nghiên cứu của giáo sư Robb Willer ở Đại học Stanford (Mỹ) trên 2.000 nam giới cho thấy, khi cảm thấy vai trò nam tính bị đe dọa bởi phụ nữ độc lập, họ thường cư xử bảo thủ hơn, có xu hướng tránh né hoặc cố gắng kiểm soát trong mối quan hệ.

Phụ nữ mạnh mẽ biết mình muốn gì

Phụ nữ mạnh mẽ luôn xác định rõ mục tiêu và tham vọng của mình và chủ động theo đuổi chúng. Sự quyết đoán này đôi khi khiến người khác e ngại.

Tiến sĩ Robert Glover, tác giả cuốn No More Mr. Nice Guy, cho biết đàn ông gặp khó khi đối diện phụ nữ biết rõ nhu cầu và mong muốn của mình, do họ thiếu tự tin. "Họ làm mỗi hành động đều mang ý nghĩa. Điều này có thể gây áp lực nếu bạn chưa quen", ông nói.

Một nghiên cứu khác của Đại học Columbia (Mỹ) cho thấy nam giới đánh giá cao trí thông minh của phụ nữ, nhưng chỉ đến một mức độ nhất định. Khi cảm thấy bị vượt trội, họ có thể cảm thấy không thoải mái hoặc e ngại.

Ngoài ra, báo cáo của Đại học Stanford cho thấy nam giới có xu hướng cảm thấy tồi tệ hơn về bản thân khi phụ nữ thành công hơn là khi họ thất bại, phản ánh sự tự ti và cảm giác bị đe dọa về vai trò giới.

Không ngại nói ra suy nghĩ

Phụ nữ mạnh mẽ thành thạo giao tiếp và không ngại lên tiếng. Họ diễn đạt suy nghĩ và ý kiến rõ ràng, không vòng vo, và thể hiện nhu cầu thực sự. Tuy nhiên, sự thẳng thắn này đôi khi khiến người khác e ngại, nhất là những ai quen với giao tiếp gián tiếp hoặc tránh đối đầu.

Tiến sĩ Deborah Tannen, chuyên gia giao tiếp tại Đại học Georgetown (Mỹ), lưu ý rằng những người giao tiếp mạnh mẽ thường khiến người khác không thoải mái vì phá vỡ chuẩn mực trò chuyện lịch sự.

"Khi phụ nữ mạnh mẽ nói rõ điều mình muốn, người khác sẽ phải cân nhắc cách thể hiện mong muốn và chủ động hơn trong cuộc trao đổi", ông nói.

Các nghiên cứu về giao tiếp cho thấy người thẳng thắn thường tạo kết nối hiệu quả hơn, giảm hiểu lầm và thúc đẩy hợp tác. Sự cởi mở này, dù ban đầu gây áp lực, nhưng lâu dài giúp cải thiện sự hiểu biết và nâng cao chất lượng giao tiếp giữa các bên.

Tiêu chuẩn cao

Họ thường hiểu rõ giá trị bản thân và không chấp nhận điều gì kém hơn. Phụ nữ độc lập, mạnh mẽ luôn đặt tiêu chuẩn rõ ràng cho mình và người xung quanh, đồng thời kiên định thực hiện chúng. Với những ai quen sống vừa đủ, tiêu chuẩn này buộc họ phải nâng cấp bản thân, trở nên tốt hơn.

Việc có tiêu chuẩn cao không đồng nghĩa với kén chọn hay phi thực tế, mà là biết mình xứng đáng với điều gì. Họ yêu cầu bản thân và người khác chịu trách nhiệm với những tiêu chuẩn này.

"Đáp ứng những tiêu chuẩn đó đòi hỏi nỗ lực và cam kết, và chính điều này đôi khi tạo cảm giác áp lực", tiến sĩ Deborah Tannen nói.

Theo Psychology Today năm 2022, phụ nữ hiện nay đang nâng cao tiêu chuẩn của mình, khiến nhiều đàn ông độc thân cảm thấy cô đơn hơn. Nghiên cứu từ PLOS ONE (2020) và Mack Institute (2023) cho thấy phụ nữ độc lập thường tránh "kết hôn xuống cấp" tức không chọn đối tác có thu nhập hoặc địa vị thấp hơn. Họ vì thế ở độc thân lâu hơn hoặc trì hoãn hôn nhân, góp phần vào xu hướng giảm tỷ lệ kết hôn ở các nước phát triển.

Không dễ lung lay

Phụ nữ mạnh mẽ có ý thức rõ về giá trị bản thân và không dễ bị ảnh hưởng bởi người khác. Họ ra quyết định dựa trên niềm tin và giá trị riêng, thay vì chịu áp lực từ bên ngoài. Sự kiên định này đôi khi khiến người khác e ngại, nhất là những ai quen đi theo đám đông, vì nó phản ánh mức độ thuyết phục mà không phải ai cũng có.

Khả năng giữ vững lập trường của họ có thể truyền cảm hứng để người khác. "Đây không phải cố chấp, mà là sự can đảm trung thành với bản thân", Robert Glover nói.

Ngọc Ngân (Theo Yahoo Life)