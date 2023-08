Lý do Đà Nẵng trở thành thành phố 'đáng đến' trong lòng du khách

Đà NẵngThành phố an toàn, trải nghiệm chăm sóc khách hàng chu đáo, đa dạng dịch vụ trải nghiệm... là những lý do du khách chuộng du lịch Đà Nẵng.

Đà Nẵng là địa điểm du lịch được người Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tới, theo dữ liệu của nền tảng du lịch Booking. Thành phố biển không chỉ thu hút khách du lịch nội địa mà còn đông đảo người nước ngoài. Theo Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, 7 tháng đầu năm nay, nơi đây đón gần 3,2 triệu lượt khách trong nước và hơn 1,1 triệu lượt khách quốc tế.

Chuyên gia đánh giá Đà Nẵng hấp dẫn du khách nhờ những "thương hiệu riêng có" in sâu trong tâm thức khách du lịch, cộng đồng người nước ngoài, như thành phố an toàn, đáng đến, đáng sống...

Thành phố an toàn, trải nghiệm khác biệt

"Tôi để quên máy tính xách tay ở hàng ghế phía sau taxi khi vội xuống xe để kịp chuyến bay. Sau 10 phút, bác tài đã liên hệ và lập tức quay lại sân bay để trả lại cho tôi", chị Thu Hương (Hà Nội) chia sẻ ký ức đẹp về thành phố sông Hàn.

Chương trình "5 không, 3 có, 4 an" thành thương hiệu của Đà thành nhiều năm qua. Sức hút điểm đến an toàn Đà Nẵng cũng được đề cập trên chuyên trang du lịch Abrokenbackpack gần đây. Cả khi khách du lịch đi một mình, Đà Nẵng cũng được đánh giá an toàn để khám phá, dạo phố mà không gặp trở ngại.

Một show diễn nghệ thuật được tổ chức tại Sun World Ba Na Hills. Ảnh: Sun Group

Ý thức làm du lịch, sự thân thiện, hiếu khách "ăn sâu bám rễ" trong mỗi người dân Đà thành, đã tạo nên nét văn hóa đẹp của ngành công nghiệp không khói tại "thủ phủ" miền Trung. Vỉa hè các tuyến phố luôn thông thoáng cho du khách đi bộ ngắm cảnh thay vì tận dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh.

Là điểm đến sự kiện, lễ hội hàng đầu châu Á, Đà Nẵng cũng thường xuyên tổ chức chuỗi lễ hội thu hút lượng khách khổng lồ, điển hình như lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF, chuỗi lễ hội suốt bốn mùa ...

Khách đến các khu du lịch lớn như Bà Nà Hills, Công viên châu Á - Asia Park cũng đều cảm nhận rõ văn hóa làm du lịch chuyên nghiệp, từ tâm với những cái vẫy tay, cúi mình nói "xin chào" du khách. Tại đó, nếu lỡ rơi đồ, nhân viên nhặt được sẽ đưa vào tủ đồ thất lạc chờ chủ nhân nhận lại.

Hạ tầng du lịch chất lượng cao

Đà Nẵng không chỉ hấp dẫn du khách nhờ cách làm du lịch văn minh, mà còn bằng nỗ lực kiến tạo hạ tầng du lịch gần 20 năm qua. Giai đoạn 2008-2018, cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng tăng 5,4 lần; số lượng phòng 3-5 sao tăng gần 22 lần.

Hàng loạt khách sạn, khu resort 4-5 sao hiện diện bên sông Hàn, dọc bãi biển Mỹ Khê như Novotel Danang Premier Han River, Premier Village Da Nang Resort - khu nghỉ dưỡng biệt thự dành cho gia đình hàng đầu thế giới... Gần 30 tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới đã có mặt trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp nối Đà Nẵng với Hội An...

Bên cạnh những khu nghỉ dưỡng sang trọng như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, những sân golf dành cho giới thượng lưu như Ba Na Hills Golf Club, Đà Nẵng còn sở hữu những tâm điểm vui chơi giải trí với Bà Nà Hills, Công viên châu Á...

Nối dài sức hút của du lịch Đà Nẵng còn là những công trình biểu tượng, nơi du khách có thể check-in tại cầu Vàng - cây cầu vắt ngang giữa mây trời được nhiều kênh truyền thông quốc tế vinh danh. Cuối tháng 6 vừa qua, tờ Independent của Anh đăng bài viết đưa cầu Vàng vào danh sách 14 cây cầu ngoạn mục nhất thế giới.

Cầu Vàng - "hình ảnh đại diện" của du lịch Đà Nẵng. Ảnh: Sun Group

Cũng tại Đà Nẵng, lễ hội pháo hoa quốc tế đã trở thành thương hiệu riêng, luôn "cháy vé", "cháy phòng khách sạn" mỗi mùa tổ chức. "Thành phố đáng đến" Đà Nẵng chào đón du khách bằng những trải nghiệm du lịch đa sắc thái.

Không chỉ mang nét hiện đại với những khu du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tầm cỡ, thành phố bên sông Hàn còn hấp dẫn du khách nhờ văn hóa địa phương đặc sắc.

Đó là loạt lễ hội văn hóa truyền thống diễn ra quanh năm như lễ hội Quán Thế Âm tại khu du lịch Ngũ Hành Sơn, lễ hội Cầu Ngư, lễ hội đua thuyền trên sông Hàn hay các chương trình lễ hội văn hóa đồng bào Cơ Tu tại Hòa Vang... Đó còn là những làng nghề truyền thống nổi tiếng như làng chiếu Cẩm Nê, làng nước mắm Nam Ô...

Với vị trí nằm ở tâm điểm của ba di sản văn hóa thế giới: cố đô Huế, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn; du khách đến Đà Nẵng dễ dàng trải nghiệm và cảm nhận tinh hoa văn hóa truyền thống.

Thành phố đáng sống

Đà Nẵng không chỉ có vị trí đặc biệt trong lòng du khách du lịch, mà còn hấp dẫn cộng đồng dân nhập cư, đặc biệt người nước ngoài. Không chỉ có mức chi phí phù hợp cho người nước ngoài, thành phố sông Hàn còn là điểm đến "all-in-one" ngày càng thu hút cư dân quốc tế.

Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên - bãi biển Mỹ Khê trong top đẹp nhất hành tinh, Đà Nẵng còn sở hữu hạ tầng giao thông hiện đại; hạ tầng xã hội hoàn chỉnh với hệ thống trường học, bệnh viện chất lượng cao; chuỗi dịch vụ giải trí hấp dẫn; ẩm thực tươi ngon, phong phú...

Du khách và người nước ngoài có thể tận hưởng hương vị ẩm thực "vòng quanh thế giới" với đủ mỹ vị Á Âu; đặc biệt là thiên đường ẩm thực địa phương như mì Quảng, bánh tráng cuốn thịt heo, hải sản, bún mắm nêm...

Đà Nẵng là điểm đến ưa thích của nhiều khách quốc tế. Ảnh: Sun Group

Theo quy hoạch, tốc độ tăng dân số bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt 2,9% một năm. Cộng đồng người nước ngoài đến Đà Nẵng an cư, làm việc lâu dài lên tới hàng vạn người. Tính riêng người Hàn Quốc là hơn 11.000 người.

Nhiều khách ngoại quốc coi Đà Nẵng là quê hương thứ hai. Phố Nguyễn Văn Thoại, phố "Tây" An Thượng, Trần Hưng Đạo... luôn tấp nập người nước ngoài.

"Sống ở Đà Nẵng đã 10 năm, tôi yêu thành phố này và chưa có ý định rời đi. Người Đà Nẵng thân thiện, môi trường sống tốt, nhiều dịch vụ và phong cách phục vụ luôn chuyên nghiệp, thực sự là một thành phố đáng sống", anh Byung Hoon (quốc tịch Hàn Quốc) chia sẻ.

Phối cảnh một đô thị chất lượng cao đáp ứng nhu cầu cư dân thành đạt. Ảnh minh họa: Sun Group

Với định hướng trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ châu Á, Đà Nẵng đã thu hút hàng tỷ USD vốn FDI, cùng sự góp mặt của những doanh nghiệp lớn như như Sun Group, Vingroup... Giới đầu tư nhận định, Đà Nẵng sở hữu nội lực để nhanh chóng phục hồi và bứt phá về kinh tế, du lịch, sớm định hình chân dung một đô thị du lịch biển hiện đại, năng động vươn tầm quốc tế.

Hoài Phong