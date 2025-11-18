Lý do cửa sổ máy bay lệch với hàng ghế ngồi

Trong nhiều chuyến bay, hành khách có thể gặp tình huống chọn ghế cạnh cửa sổ, nhưng tầm nhìn lại bị che bởi vách cabin.

Việc một số trí cửa sổ máy bay lệch ghế ngồi không phải lỗi bố trí nội thất hay sự tùy tiện của hãng hàng không, mà xuất phát từ những ràng buộc kỹ thuật và an toàn trong chế tạo máy bay.

Vị trí ngồi trên máy bay lệch cửa sổ. Ảnh: Inside Hook

Cửa sổ phải đặt theo cấu trúc chịu lực

Thân máy bay được cấu thành từ các vòng đai và khung dọc chịu lực, gọi chung là "fuselage frames". Những khung này được đặt cách nhau theo khoảng cách cố định, quyết định toàn bộ vị trí của các cửa sổ. Khi bay ở độ cao hành trình, cabin được nén để duy trì áp suất ổn định, trong khi phần vỏ bên ngoài chịu áp suất thấp hơn nhiều. Sự chênh lệch này khiến thân máy bay giãn nở liên tục, theo nghiên cứu của Trung tâm Hàng không Vũ trụ Hoàng gia Hà Lan (NLR).

Ở điều kiện như vậy, bất kỳ lỗ khoét nào trên thân, bao gồm cả cửa sổ, đều làm yếu cấu trúc. Vì thế, cửa sổ phải đặt đúng vào vị trí đã được tính toán để phân tán lực đều, tránh cắt vào những phần khung quan trọng. Nếu đặt sai vị trí, nhà sản xuất buộc phải gia cố thêm, vừa tăng trọng lượng, vừa làm tăng chi phí chế tạo.

Do hệ thống khung chịu lực cố định và khoảng cách giữa chúng không thay đổi, cửa sổ máy bay luôn cố định theo cấu trúc thân, hoàn toàn tách biệt với cách bố trí ghế.

Ghế được hãng hàng không tùy chỉnh

Ngược lại với vị trí cửa sổ cố định, hệ thống ghế trong cabin lại linh hoạt. Theo Báo cáo Triển vọng thị trường hàng không Thương mại 2019-2038 của nhà sản xuất máy bay Boeing, các hãng hàng không thường tối ưu hóa không gian cabin để tăng số ghế, vừa đảm bảo tiện nghi cơ bản vừa nâng cao hiệu quả khai thác.

Ghế được gắn vào các đường ray trên sàn máy bay, cho phép các hãng thay đổi khoảng cách giữa hai hàng ghế (seat pitch) tùy theo mô hình kinh doanh, dao động từ 28 đến hơn 34 inch (tương đương 71-86 cm) tùy hãng.

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), các hãng bay giá rẻ (Low‑Cost Carrier) thường bố trí số ghế nhiều hơn tới 18% so với các hãng truyền thống trên cùng một loại máy bay nhằm tối đa hóa doanh thu. Khi khoảng cách giữa hai hàng ghế thay đổi, vị trí ghế hiếm khi trùng với cửa sổ vốn đã cố định theo khung thân, dẫn tới hiện tượng ghế cạnh cửa sổ, nhưng thực tế không nhìn thấy gì hoặc cửa sổ lệch so với ghế.

Mỗi hãng hàng không chọn một mức seat pitch (khoảng cách giữa hai hàng ghế) khác nhau, dao động từ 28 đến hơn 34 inch. Đây là lý do cùng một mẫu máy bay nhưng bố trí hàng ghế ở từng hãng hoàn toàn khác nhau. Khi seat pitch thay đổi, vị trí ghế hiếm khi trùng với vị trí cửa sổ vốn đã cố định theo khung thân.

Đối với các hãng bay giá rẻ, tối ưu số ghế là mục tiêu quan trọng để nâng cao hiệu quả khai thác. Việc căn chỉnh từng hàng ghế sao cho trùng khít với cửa sổ sẽ hạn chế khả năng thêm ghế mới, không mang lại lợi ích rõ rệt về kinh tế.

Ưu tiên an toàn khi thoát hiểm

An toàn thoát hiểm là yếu tố quan trọng khiến vị trí cửa sổ không thể thay đổi để phục vụ trải nghiệm hành khách. Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), các hãng sản xuất phải tuân thủ tiêu chuẩn nghiêm ngặt về vị trí cửa thoát hiểm, số lượng lối thoát và khả năng sơ tán hành khách trong 90 giây.

Các cửa thoát hiểm được đặt ở vị trí phù hợp với khung thân, có thể chịu kích thước khoét lớn mà không làm giảm độ bền của máy bay. Khi cửa thoát hiểm được cố định, các khu vực xung quanh phải bố trí panel, tay nắm và thiết bị an toàn thích hợp, dẫn tới việc các cửa sổ trong khu vực này ít hơn hoặc bị dịch chuyển, tạo ra sự lệch hàng so với ghế nhìn từ cabin.

Để tránh tập trung ứng suất, nguyên nhân gây nứt vỡ, các cửa sổ máy bay hiện nay đều bo tròn hoặc gần tròn. Sau thảm họa de Havilland Comet 1954, khi cửa sổ vuông khiến thân máy bay nứt vỡ, ngành hàng không thương mại đã chuyển sang thiết kế cửa sổ bo tròn nhằm nâng cao an toàn bay.

Hình dáng và vị trí cửa sổ được tính toán để chịu được nhiều chu kỳ nén-giãn trong hàng nghìn chuyến bay, nên không thể tùy chỉnh theo hàng ghế hành khách. Nghiên cứu của NASA về kết cấu thân máy bay chỉ ra việc khoét lỗ không đúng vị trí sẽ làm gia tăng ứng suất và giảm tuổi thọ của vỏ thân.

Không ảnh hưởng đến an toàn bay

Việc cửa sổ lệch so với ghế ngồi không gây ảnh hưởng đến an toàn của hành khách. Chức năng chính của cửa sổ là duy trì ánh sáng tự nhiên, hỗ trợ quan sát trong một số tình huống và đảm bảo cảm giác thoáng khi ngồi trong cabin. Khả năng quan sát của hành khách không phải yếu tố bắt buộc trong quy trình sơ tán, vốn dựa vào tín hiệu đèn, chỉ dẫn của phi hành đoàn và hệ thống cửa thoát hiểm.

Nói cách khác, dù không nhìn ra ngoài, hành khách vẫn được đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn chung của ngành hàng không.

Bài toán giữa kỹ thuật và trải nghiệm

Từ góc nhìn của hành khách, việc cửa sổ không thẳng hàng với ghế có thể gây khó chịu, đặc biệt với những người thích ngắm cảnh từ trên cao. Theo Nghiên cứu kết cấu thân máy bay của NASA, đằng sau mỗi cửa sổ là một quá trình thiết kế phức tạp, nơi các kỹ sư phải cân bằng giữa độ bền thân máy bay, an toàn thoát hiểm, giảm trọng lượng và tối ưu chi phí vận hành.

Do đó, cửa sổ máy bay không thể tùy chỉnh đơn giản theo mong muốn của hành khách. Chúng là bộ phận gắn liền với cấu trúc chịu lực, phản ánh cách ngành hàng không đặt an toàn và hiệu quả vận hành lên hàng đầu.

Một số nhà sản xuất máy bay và hãng hàng không vẫn tìm cách cải thiện trải nghiệm hành khách bằng cách điều chỉnh nhẹ vị trí ghế, sử dụng tấm vách rộng hơn hoặc thiết kế cửa sổ lớn hơn, như mẫu Boeing 787 Dreamliner. Theo Boeing, mức độ linh hoạt này vẫn rất hạn chế vì mọi thay đổi đều phải tuân thủ các tính toán kết cấu thân máy bay và các quy định an toàn của cơ quan hàng không.

Mai Phương (Theo NASA, FAA, Boeing)