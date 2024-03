Lý do công ty lữ hành Việt thờ ơ với tour Taylor Swift

Taylor Swift tạo tác động lớn đến ngành du lịch thế giới bằng các chuyến lưu diễn nhưng không công ty lữ hành Việt Nam nào làm tour kết hợp vé xem show.

Singapore độc quyền 6 đêm diễn The Eras Tours của Taylor Swift ở Đông Nam Á, tạo nên cơn sốt tour xem show trong khu vực. Tại Việt Nam, vé bay thẳng đến Singapore "cháy" khoảng gần một tuần trước thời điểm tour diễn ra. Các show diễn của Taylor Swift đang tác động tích cực đến ngành du lịch thế giới khi fan xem show còn kết hợp du lịch.

Một fan đi từ Philippines sang Singapore có thể chi tổng cộng 1.600 USD cho toàn chuyến đi. Trong khi đó, trung bình mỗi fan lưu lại ba đêm trong "kỳ nghỉ Swift" tại Sydney để vui chơi, trải nghiệm ẩm thực, chi tiêu khoảng 300 USD mỗi ngày.

Tuy sức hút của show diễn được khẳng định, tại Việt Nam, các công ty lữ hành không đưa ra các gói tour kết hợp xem ca nhạc, mặc dù các sự kiện quy tụ nhiều fan bóng đá như World Cup, Euro, sản phẩm du lịch kết hợp xem trận đấu bán "rất chạy", theo nhiều đơn vị.

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Vietravel chi nhánh Hà Nội, nói không riêng The Eras Tours, du lịch âm nhạc đang thành xu hướng nhiều khách quan tâm. Công ty từng tổ chức tour du lịch Đà Lạt kết hợp xem show Mây Lang Thang thu hút đa số khách hàng trẻ tuổi; hay tour Thái Lan kết hợp xem show Paris by Night, tour Hàn Quốc xem Busan One Asia Festival (BOF) - buổi diễn Kpop quy mô lớn diễn ra thường niên.

Taylor Swift trình diễn tại Tokyo, Nhật Bản, hôm 7/2. Ảnh: Reuters

Ông Bảy nói muốn tổ chức được các chương trình này, đơn vị du lịch phải có thông tin show từ sớm, chủ động được nguồn vé hoặc được hỗ trợ vé như Tổng Cục Du lịch Hàn Quốc từng hỗ trợ khách của công ty vé xem BOF.

Trường hợp The Eras Tours, ông Bảy nói có nhiều lý do khiến không đơn vị lữ hành nào ở Việt Nam bán tour kết hợp vé xem show. Thứ nhất, các công ty có thể không hợp tác chặt chẽ hoặc thiếu thông tin với đơn vị tổ chức sự kiện của show. Điều này làm giảm khả năng tiếp cận vé và gói tour từ nguồn cung chính. Nếu giá vé và các chi phí khác không phù hợp với người mua ở thị trường Việt Nam, đơn vị lữ hành có thể gặp khó khăn trong việc thu hút khách hàng.

Đại diện một đơn vị lữ hành lớn ở TP HCM thừa nhận điều này, cho biết chương trình như The Eras Tours không có chính sách vé cho khách đoàn. Các công ty muốn có vé phải tự mua như fan. Do nguồn cung vé hạn chế, các đơn vị lữ hành không thể chủ động xây dựng tour.

Dù show của Taylor Swift có sức hút lớn quốc tế, đối với thị trường Việt Nam, ông Bảy nói sự kiện này có thể không đủ lớn để đầu tư vào việc phát triển các tour liên quan. Các công ty cần có một lượng lớn khán giả quốc tế để trở thành lựa chọn kinh doanh có lợi nhuận.

Ông Bảy nhấn mạnh các show âm nhạc và sự kiện giải trí có thể mang theo rủi ro liên quan đến điều kiện đặc biệt như thời tiết, yếu tố đi lại, nhập cảnh. Điều này làm cho các đơn vị lữ hành cảm thấy không chắc chắn về khả năng tổ chức tour một cách hiệu quả.

Theo tìm hiểu của VnExpress, mức độ quan tâm của các công ty lữ hành cho sự kiện này thấp. Một số chủ doanh nghiệp nói họ còn không để ý đến Taylor Swift và nói người hâm mộ của nữ ca sĩ không thuộc tệp khách hàng của mình.

Bà Trần Anh, đại diện một công ty lữ hành chuyên thiết kế các tour du lịch cá nhân, cho biết hình tượng Taylor Swift hợp với khách trẻ, nhóm có thể tự túc mua vé show, đi du lịch. Khả năng ngoại ngữ tốt và thành thạo công nghệ giúp nhóm này chủ động trong lịch trình, không cần đến công ty lữ hành. Nếu mua tour, họ nghĩ sẽ tốn thêm nhiều chi phí khác.

"Xét trên góc độ kinh doanh, tôi không đánh giá cao tiềm năng của việc bán sản phẩm tour liên quan đến show Taylor Swift. Đó là chưa kể việc chúng tôi không có sẵn vé show giá cạnh tranh", bà Trần Anh nói.

Fan Việt xem show Blackpink tại Hà Nội năm 2023. Ảnh: Giang Huy

Đại diện Vietravel nói sản phẩm tour xem bóng đá dễ được khách Việt tiếp nhận hơn vì tệp khách hàng của dòng này đủ mọi độ tuổi, giới tính. Năm 2019, tại giải Asian Cup, họ đã triển khai thành công tour du lịch kết hợp cổ vũ bóng đá "Từ Thường Châu tuyết trắng đến UAE đầy nắng", những tour kết hợp tham gia giải AFF Cup cũng được khai thác cả trong và ngoài nước.

Hiện tại, công ty đang tập trung vào các sản phẩm du lịch kết hợp thể thao như tour châu Âu xem Euro, tour Quy Nhơn tham gia giải Đua thuyền máy Grand Prix Bình Định 2024. Đây là những sản phẩm khách có nhu cầu lưu trú dài kết hợp đi du lịch, tham quan nhiều hơn so với sản phẩm du lịch âm nhạc. Tuy nhiên, đại diện công ty nói vẫn tiếp tục hợp tác với Tổng Cục du lịch Hàn Quốc để triển khai hiệu quả tour du lịch Hàn Quốc kết hợp xem các show Kpop.

Năm 2023, Traveloka, nền tảng du lịch trực tuyến có 45 triệu người dùng trực tuyến tại Đông Nam Á nhận định du lịch sự kiện, tour biểu diễn sẽ là sản phẩm góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch Việt Nam trong năm 2024. Các doanh nghiệp lữ hành thừa nhận tiềm năng và cơ rộng mở rộng tệp khách hàng. Tuy nhiên, để thành công, doanh nghiệp cần tiếp cận và quản lý được nguồn cung vé, giá cả và khả năng tiếp cận thị trường.

Tú Nguyễn