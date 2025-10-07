Lý do ColorOS 15 được giới công nghệ đánh giá cao

ColorOS 15 trên các sản phẩm Oppo ghi điểm nhờ sự mượt mà, cải tiến hiệu năng, giao diện trực quan và loạt tính năng AI, được giới công nghệ và người dùng đánh giá cao.

ColorOS 15 là bản nâng cấp hệ điều hành được Oppo phát triển như nền tảng đồng hành người dùng trong mọi nhu cầu sử dụng. Ra mắt năm 2024, giao diện tùy biến này thu hút sự chú ý nhờ cải tiến về hiệu suất, cá nhân hóa và tính năng thông minh. Nền tảng nhận nhiều phản hồi tích cực từ cả người dùng lẫn giới công nghệ về trải nghiệm với hiệu năng ổn định, giao diện trực quan và loạt công cụ AI tích hợp sâu.

Hệ sinh thái sản phẩm Oppo. Ảnh: Oppo

Nhiều reviewer công nghệ trong nước nhận xét ColorOS 15 đã đạt mức mượt mà và ổn định. Vinh Xô, reviewer với hơn triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội cho biết hệ điều hành cho tốc độ phản hồi nhanh và đánh giá cao sự đồng bộ giữa các dòng máy. "Oppo tạo ra sự thống nhất cho ColorOS 15, các đời máy khác nhau nhưng mọi tính năng đều đồng bộ, không bị cắt giảm so với bản ROM nội địa Trung Quốc", anh nhận định.

Trong khi đó, Duy Luân cho rằng hiệu ứng chuyển động được tinh chỉnh tạo độ mượt, êm, không khó chịu. Dương Dê nhấn mạnh các tính năng dịch nhanh, tìm bài hát, đặc biệt khả năng chuyển dữ liệu sang thiết bị iOS mà chưa hãng Android nào khác làm được. Tuấn Ngọc (Relab) nhận xét ColorOS 15 là một trong những giao diện Android ổn định và dễ dùng nhất nhiều năm gần đây. "Một trong những giao diện hoàn thiện nhất ở Việt Nam bây giờ, mua về cứ yên tâm sử dụng", anh đánh giá.

Vinh Xô chia sẻ trải nghiệm với hệ điều hành ColorOS 15. Ảnh: NVCC

Người dùng thực tế cũng phản hồi tích cực. Anh Minh Phú (TP HCM) đánh giá ColorOS 15 vừa nhiều tính năng hữu ích vừa có độ mượt mà trong quá trình trải nghiệm. Nhiều người dùng khác cũng nhấn mạnh yếu tố mượt mà giúp họ gắn bó với Oppo. Trong khi đó, anh Quốc Cường (Đà Nẵng) nhận thấy nhiều tính năng AI được cài sẵn, không cần tải ứng dụng bên ngoài, tạo sự thuận tiện khi làm việc, sáng tạo.

Sự mượt mà người dùng cảm nhận được đến từ hàng loạt cải tiến ở tầng hệ điều hành. Theo Oppo, ColorOS 15 tích hợp Luminous Rendering Engine giúp render hiệu ứng chuyển động mượt, không giật khung. Trinity Engine để tối ưu hoá bộ nhớ và hiệu suất đa nhiệm. Tất cả góp phần duy trì tốc độ phản hồi ổn định trong suốt quá trình sử dụng. Hệ điều hành còn tích hợp nhiều công cụ AI như xóa vật thể, xóa bóng phản chiếu, tóm tắt văn bản, viết lại nội dung, hỗ trợ thao tác nhanh và hiệu quả.

Hệ điều hành ColorOS trên sản phẩm Oppo. Ảnh: Oppo

Tổng hòa giữa phần cứng và phần mềm được tối ưu, ColorOS 15 cho thấy Oppo đang đi theo hướng lấy trải nghiệm người dùng làm trung tâm. Từ cải tiến ở tầng lõi đến chi tiết giao diện, nền tảng này dần tạo được sự đồng thuận từ cả giới chuyên gia lẫn người dùng phổ thông.

Hoài Phương