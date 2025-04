Lý do chiến dịch truyền thông của Enterogermina thu hút cộng đồng

Sáng tạo trên cơ sở thấu hiểu người dùng, "Lợi khuẩn sao đạt chuẩn?" của men vi sinh Enterogermina Gut Defense trở thành một chiến dịch truyền thông nổi bật trong tháng 3 vừa qua.

Kéo dài trong chưa đầy một tuần, trên cả nền tảng mạng xã hội và tổ chức sự kiện thực tế, chiến dịch đã tiếp cận hàng triệu người dùng trực tuyến và hàng nghìn người trực tiếp. Nhiều người sau đó đã bày tỏ ý định sử dụng men vi sinh Enterogermina Gut Defense để chăm sóc đường ruột.

Chiến lược tiếp cận từ việc thấu hiểu thị trường

Theo các số liệu công bố từ năm 2022, khoảng 10% dân số Việt Nam mắc các bệnh về tiêu hóa, và con số này gia tăng qua từng năm. Bên cạnh thay đổi thói quen và ăn uống điều độ thì bổ sung men vi sinh hàng ngày là một biện pháp được nhiều người áp dụng để cải thiện sức khỏe đường ruột và đề phòng các bệnh về tiêu hóa.

Đi cùng với nhu cầu ngày càng cao của người dùng, thị trường men vi sinh Việt Nam không ngừng phát triển những năm gần đây. Thị trường nhiều lựa chọn nhưng cũng không ít các thông tin nhiễu loạn khiến người tiêu dùng bối rối. Làm thế nào để nhận diện lợi khuẩn đạt chất lượng, phù hợp bổ sung cho cơ thể là mối quan tâm chung của người tiêu dùng.

Đó là lý do thôi thúc Enterogermina Gut Defense xây dựng một chiến lược truyền thông với hai mục tiêu then chốt: nâng cao nhận thức người tiêu dùng về lợi khuẩn chất lượng; khẳng định vị thế của sản phẩm trong thị trường men vi sinh.

Để giải quyết được cả hai mục tiêu này, ngay từ bước xây dựng thông điệp, Enterogermina Gut Defense đã Việt hóa câu "Not all probiotics are the same" thành "Lợi khuẩn sao đạt chuẩn?". Thay vì dùng câu khẳng định, nhãn hàng thể hiện sự am hiểu thói quen người Việt khi chọn tình thái từ "sao" kết hợp cùng dấu "?" mở ra nhiều ý nghĩa cho thông điệp của mình. Đây vừa là một nghi vấn, đúng như tâm lý hoang mang của người dùng về thế nào là một lợi khuẩn đạt chuẩn. Trong một hướng hiểu khác, câu thông điệp ngầm khẳng định cho chất lượng "đạt chuẩn" của lợi khuẩn có trong sản phẩm Enterogermina Gut Defense.

"Đánh nhanh thắng gọn" trong chưa đầy một tuần

"Lợi khuẩn sao đạt chuẩn?" được xây dựng với 2 giai đoạn chính, kéo dài chưa đến một tuần. Chiến dịch mở màn bằng hoạt động trên mạng xã hội với việc hàng loạt sao nổi tiếng như Erik, Khắc Việt, Ánh Viên bị kẻ giả mạo tấn công trang TikTok. Điểm chung của những bản sao này là ngoại hình hao hao bản gốc nhưng thực lực thì lại vô cùng bất ổn. Chiến thuật này đã kích hoạt hiệu ứng tâm lý "Need for Closure" (nhu cầu giải đáp) khiến hàng nghìn người hâm mộ bàn tán, các fanpage lớn đăng tải lại hình ảnh và truyền thông bắt đầu đưa tin.

Sau đó, chính các sao "xịn" phải lên tiếng đính chính và một lần nữa khẳng định lại tài năng để vạch trần những "kẻ giả mạo". Đây cũng chính là cách thương hiệu muốn dẫn dắt người tiêu dùng đến với khái niệm "chuẩn" - giống như lợi khuẩn phải đạt chuẩn mới thực sự hiệu quả. Hướng thực thi này thể hiện sự sáng tạo, đồng thời cho thấy Enterogermina Gut Defense am hiểu tâm lý Gen Z - những người luôn háo hức với các xu hướng mới lạ.

Ba video của các sao Việt (từ trái qua phải) Ánh Viên, Erik, Khắc Việt tham gia mở màn chiến dịch trên nền tảng trực tuyến. Ảnh: Enterogermina Gut Defense

Đứng trước thắc mắc của người dùng về "sao đạt chuẩn" ở giai đoạn 1, thương hiệu chính thức đưa ra câu trả lời ở giai đoạn 2 bằng một sự kiện thực tế với tên gọi "Đường ruột phiêu lưu ký" tại TP HCM trong hai ngày 29 và 30/3. Không gian sự kiện được thiết kế như một đường ruột khổng lồ, nơi người tham gia có thể tìm hiểu về cơ chế hoạt động của lợi khuẩn. Màn hình led 360 độ cùng các hoạt động tương tác thông qua công nghệ AI hoặc AR mang đến những kiến thức về lợi khuẩn đồng thời làm nổi bật công nghệ lợi khuẩn dạng bào tử (Intelli-spores) của Enterogermina Gut Defense. Nhờ công nghệ này, khả năng sống sót và sinh sôi trong đường ruột của lợi khuẩn được gia tăng đáng kể.

Khác với những sự kiện quen thuộc về sức khỏe, "Đường ruột phiêu lưu ký" đề cao sự tương tác và trải nghiệm, nhằm biến những kiến thức khô khan trở nên dễ hình dung hơn, nhờ đó hình ảnh thương hiệu đến với người dùng cũng tự nhiên và gần gũi hơn.

Kết quả vượt mong đợi của nhãn hàng

Đại diện nhãn hàng cho biết, nhờ cách triển khai bài bản cũng như tư duy không ngại thử những cách tiếp cận mới, chiến dịch "Lợi khuẩn sao đạt chuẩn?" đã đem về cho Enterogermina Gut Defense những kết quả vượt ngoài mong đợi. Nổi bật trong đó, video của loạt sao đạt hơn 7 triệu lượt xem, trong đó 2,1 triệu lượt xem ngay ngày đầu tiên cùng hơn 2.000 lượt bình luận. Bên cạnh đó, hashtag chiến dịch và tên sản phẩm đã đạt 2 triệu lượt tiếp cận, thể hiện mức độ quan tâm của người dùng trên khắp các trang mạng xã hội về hoạt động "sao giả mạo".

Riêng sự kiện "Đường ruột phiêu lưu ký" thu hút hơn 1.400 người tham gia, thuộc mọi độ tuổi. Theo khảo sát của ban tổ chức, 97,4% người sau khi tham gia sự kiện có ý định sử dụng men vi sinh, so với 54,4% trước đó. Ngoài ra, 91,2% cũng có ý định bắt đầu chế độ chăm sóc sức khỏe đường ruột, so với 65,7% trước khi bước vào "Đường ruột phiêu lưu ký".

Sự kiện triển lãm "Đường ruột phiêu lưu ký" tại một trung tâm thương mại ở TP HCM. Ảnh: Enterogermina Gut Defense

Theo nhãn hàng, không dừng lại ở những con số, quan trọng hơn, chiến dịch đã giúp Enterogermina Gut Defense đạt được mục tiêu then chốt: định vị sản phẩm thuộc hàng đầu trong thị trường men vi sinh. Người tiêu dùng giờ đây không chỉ nhớ đến thương hiệu mà còn hiểu rõ giá trị khác biệt của sản phẩm. Sau tất cả, thông điệp lớn nhất mà chiến dịch để lại chính là: "Trong thế giới men vi sinh muôn màu, 'đạt chuẩn' mới là điều quyết định tất cả".

Diệp Chi