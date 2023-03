Lý do Chicilon thu hút nhà đầu tư ngoại

Dẫn đầu thị trường truyền thông thang máy tòa nhà tại Việt Nam giúp Chicilon Media được các quỹ đầu tư săn đón.

Đây cũng là lý do quỹ Vinacapital quyết định rót 38 triệu USD vào Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Truyền thông Thiên Hy Long Việt Nam (Chicilon Media). Theo chia sẻ từ đại diện Chicilon Media, vòng đầu tư vừa qua có sự tham gia cạnh tranh của nhiều quỹ đầu tư ngoại từ châu Âu, Mỹ, Trung Quốc... nhưng với lợi thế "sân nhà", Vincapital đã chiến thắng.

Sự phát triển của Chicilon Media phần lớn dựa vào hiệu quả của quảng cáo trên kênh thang máy tòa nhà. Với ưu thế đặc thù như tiếp cận đối tượng người tiêu dùng chủ lực tại khu vực bắt buộc phải đi qua hàng ngày với tần suất cao, khoảng cách gần trong không gian khép kín, không bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài..., truyền thông tại thang máy toà nhà có thể thu hút ánh nhìn cũng như tiếp cận người xem thường xuyên và liên tục. Đối tượng người xem mà kênh truyền thông này có thể phủ sóng là nhóm người tiêu dùng trung, cao cấp, có khả năng dẫn dắt xu hướng tiêu dùng trên thị trường.

Màn hình quảng cáo của Chicilon đặt tại một tòa nhà văn phòng ở TP HCM. Ảnh: Chilicon

Trong thời gian chờ đợi khi đi thang máy, người xem dễ dàng xem và ghi nhớ nội dung quảng cáo, chưa kể việc tiếp cận với khoảng cách gần cùng hình ảnh và âm thanh sống động.

Các chuyên gia truyền thông phân tích kênh thang máy toà nhà có nhóm đối tượng người xem với đặc điểm: mang tính ép buộc xem quảng cáo, dễ dàng ghi nhớ, thúc đẩy tiêu dùng, do đó hiệu quả quảng cáo được đảm bảo, là lựa chọn hàng đầu cho các nhà doanh nghiệp muốn xây dựng thương hiệu "Top of mind" với người tiêu dùng trên thị trường. Đó cũng là lí do giá trị của kênh truyền thông thang máy toà nhà hiện được nhiều khách hàng đánh giá cao.

Đại diện Chicilon Media cho biết, công ty đang cung cấp dịch vụ cho hơn 600 khách hàng doanh nghiệp, với tốc độ tăng trưởng khách hàng trung bình hàng năm là 15% và tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm là 20%. Chicilon Media là một trong số không nhiều những công ty truyền thông ngoại tuyến có thể truyền dữ liệu qua 4G Cloud (đang triển khai). Ngoài việc có thể truyền tải nội dung mọi lúc mọi nơi, kênh quảng cáo của Chicilon Media còn có thể thực hiện tương tác cùng người xem, hay khớp chính xác địa chỉ MAC (Media Access Control) của người dùng với dữ liệu trực tuyến, từ đó đề xuất quảng cáo chính xác theo đặc điểm của người tiêu dùng.

Kế hoạch trong tương lai của Chicilon Media là nắm bắt nhu cầu tiêu dùng tại mỗi giai đoạn của 30 triệu người tiêu dùng chủ lực, từ đó giúp các nhà quảng cáo tiếp cận được đối tượng tiêu dùng mục tiêu.

(Nguồn: Chilicon)