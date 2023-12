Lý do châu Âu thu hút nhà đầu tư định cư

Châu Âu nhận nhiều sự quan tâm trong số quốc gia thu hút dòng vốn đầu tư, nhờ khả năng phục hồi kinh tế, an ninh y tế và thể chế dân chủ tự do, theo Henley & Partners.

Theo đại diện Henley & Partners, đơn vị 25 năm kinh nghiệm tư vấn đầu tư định cư và lấy quốc tịch, việc chọn nơi an cư, học tập, nghỉ hưu cho gia đình và bản thân là mối quan tâm của nhiều người, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Nhiều cá nhân chọn lựa chương trình cư trú hoặc quốc tịch thông qua hình thức đầu tư để sở hữu quốc tịch thứ hai hoặc nơi cư trú thay thế tại các quốc gia ổn định trên thế giới.

Một góc Cinque terre, Italia thuộc châu Âu - điểm định cư được nhiều nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn. Ảnh: Getty Images

Trong số khu vực thu hút dòng vốn đầu tư từ giới nhà giàu khắp thế giới, châu Âu nhận nhiều sự quan tâm nhờ khả năng phục hồi kinh tế, an ninh y tế và thể chế dân chủ tự do. Hầu hết quốc gia châu Âu có chương trình cư trú hoặc quốc tịch thông qua đầu tư (RCBI - Residence- and citizenship-by-investment) đều là thành viên Liên minh châu Âu (EU), cho phép các nhà đầu tư sống và làm việc tại châu Âu.

Ngoài ra, châu Âu có hàng nghìn cơ sở giáo dục hàng đầu ở mọi cấp bậc. Nhờ đó, sinh viên tích lũy nhiều kinh nghiệm, kỹ năng và kiến thức quốc tế giá trị, với các cơ hội phát triển nghề nghiệp và mối quan hệ trên phạm vi toàn cầu. Ngoài ra, các chương trình đầu tư của châu Âu cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, ở cả bệnh viện công và tư.

Các chương trình cư trú hoặc quốc tịch qua đầu tư tại châu Âu (RCBI) cho phép mua bất động sản để lấy quốc tịch hoặc thường trú nhân với bộ 3 lợi ích: giá trị cốt lõi của tài sản, lợi suất cho thuê và khả năng di trú toàn cầu - vốn được xem như thẻ bảo hiểm trước những biến động thị trường và thể chế chính trị.

Cuối cùng, quyền công dân hoặc quyền cư trú tại EU mang đến cho nhà đầu tư đặc quyền tự do đi lại, đặc biệt giữa các quốc gia thành viên EU, tránh tình trạng phải xếp hàng dài tại hải quan.

Theo Henley & Partners, dựa trên việc đánh giá các yếu tố chính gồm danh tiếng, chất lượng cuộc sống, lợi ích về thuế và yêu cầu đầu tư, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Malta, Áo và Latvia là những quốc gia được quan tâm trong chương trình đầu tư định cư tại châu Âu.

Bồ Đào Nha

Trong đó, Bồ Đào Nha là sự lựa chọn phù hợp cho các gia đình tìm kiếm cuộc sống chất lượng và môi trường sống yên bình. Chương trình thị thực vàng của Bồ Đào Nha đứng đầu trong bảng chỉ số chương trình định cư toàn cầu năm 2023. Nước này cũng đứng thứ 7 về chỉ số hòa bình toàn cầu năm 2023 của Viện Kinh tế và Hòa bình.

Cũng theo đại diện Henley & Partners, với bộ luật mới được ban hành vào ngày 7/10 năm nay, các lựa chọn đầu tư khả thi bao gồm: tạo ra 10 việc làm mới; chuyển nhượng 250.000 Euro (để hỗ trợ các công trình văn hóa nghệ thuật hoặc đầu tư 500.000 Euro vào công trình nghiên cứu khoa học, quỹ đầu tư hoặc quỹ đầu tư mạo hiểm (không liên quan đến bất động sản), hoặc thành lập một công ty thương mại có trụ sở chính tại Bồ Đào Nha.

Các gia đình đầu tư vào Bồ Đào Nha có thể sống, làm việc và học tập tại quốc gia này và được miễn thị thực du lịch khắp khu vực Schengen của châu Âu. Sau 5 năm cư trú, nhà đầu tư và gia đình có thể nộp đơn xin quốc tịch Bồ Đào Nha và được hưởng các biện pháp bảo vệ về mặt pháp lý và xã hội của EU.

Hy Lạp

Đại diện đại diện Henley & Partners thông tin, chương trình thị thực vàng của Hy Lạp cũng là một lựa chọn phổ biến đối với các nhà đầu tư quốc tế. Quốc gia thuộc ở Địa Trung Hải này đứng thứ 3 trong bảng chỉ số chương trình định cư toàn cầu năm 2023 và không yêu cầu phải cư trú tại Hy Lạp để duy trì thẻ thường trú.

Với khoản đầu tư bất động sản trị giá 250.000 Euro (hoặc 500.000 USD tại Mykonos, Santorini, Thessaloniki và hầu hết thành phố tự trị ở Athens), nhà đầu tư và gia đình được miễn thị thực trong Khu vực Schengen trong vòng ba hoặc bốn tháng nộp đơn và có thể cho thuê lại tài sản. Nhà đầu tư có thể nộp đơn xin quốc tịch Hy Lạp sau bảy năm cư trú hợp pháp.

Malta

Theo Henley & Partners, quốc đảo Malta nhỏ bé nhưng tiên tiến dần tạo dựng danh tiếng về cảnh sắc đẹp và xã hội ổn định, trở thành một trong những điểm đến đầu tư hàng đầu châu Âu.

"Các quy định về cấp quốc tịch cho các dịch vụ đặc biệt theo hình thức đầu tư trực tiếp của Malta cho phép cấp giấy chứng nhận nhập tịch cho cá nhân và gia đình nước ngoài khi đóng góp ít nhất 738.000 Euro cho sự phát triển kinh tế trên quốc đảo", vị đại diện doanh nghiệp cho biết. Quốc tịch có thể được cấp sau khi cư trú đủ 36 tháng (hoặc ngoại lệ là 12 tháng). Malta cũng chiếm vị trí số 1 trong bảng chỉ số chương trình quốc tịch toàn cầu năm nay của Henley, đồng thời đạt 8/10 về chất lượng cuộc sống.

Valletta ở Malta. Ảnh: Getty Images

Áo

Đại diện Henley & Partners thông tin, Áo là quốc gia Tây Âu duy nhất cấp quốc tịch qua đầu tư và hộ chiếu EU mà không yêu cầu cư trú trước đó. Theo quy định, người nộp đơn phải đóng góp tích cực vào nền kinh tế Áo dưới hình thức liên doanh hoặc đầu tư trực tiếp vào một doanh nghiệp mà tạo ra việc làm hoặc doanh thu xuất khẩu mới, thường là một khoản đầu tư trực tiếp đáng kể.

Latvia

Theo Henley & Partners, chương trình đầu tư định cư tại Latvia là một trong những chương trình có thời gian nhanh và cạnh tranh tại châu Âu. Căn cứ theo yêu cầu xét duyệt, công dân nước ngoài có thể nộp đơn xin giấy phép cư trú tại Latvia bằng cách đầu tư vào cổ phần của một công ty Latvia với số tiền 50.000 Euro, hoặc thực hiện một khoản vay thứ cấp tại một ngân hàng Latvia hoặc mua trái phiếu chính phủ không lãi suất và có mục đích đặc biệt.

Thủ đô Riga của Latvia - cửa ngõ vào châu Âu. Ảnh: Getty Images

Hoàng Minh