Lý do Central Retail xem Việt Nam là thị trường mũi nhọn

Bằng việc đầu tư hàng tỷ USD, tập đoàn bán lẻ Central Retail cam kết kế hoạch kinh doanh lâu dài cũng như nỗ lực nâng cao chất lượng sống người Việt.

Mở rộng mạng lưới cửa hàng và độ phủ

Gia nhập từ 2012 đến nay, Việt Nam vẫn là thị trường mũi nhọn của ông lớn bán lẻ Thái Lan. Với nhiều ngành hàng tập trung thúc đẩy tăng trưởng như thực phẩm, phi thực phẩm, bất động sản - trung tâm thương mại, Central Retail không ngừng mở rộng mạng lưới cửa hàng và độ phủ trên cả nước.

Hiện tập đoàn sở hữu hơn 340 trung tâm thương mại và cửa hàng, có mặt trên 40 tỉnh, thành. Để linh hoạt thích ứng nhu cầu đa dạng của người dùng cả nước, Central Retail xây dựng ba hình thức bán lẻ thực phẩm gồm đại siêu thị, siêu thị trung tâm thành phố và siêu thị ngoại ô. Trong tổng số 82 cửa hàng, có 8 chi nhánh đại siêu thị GO!, 9 siêu thị Tops Market, 10 mini go! và 24 Lan Chi Mart.

Bên cạnh đó, tập đoàn còn đang vận hành 39 trung tâm thương mại GO! Mall và hơn 200 cửa hàng thuộc danh mục phi thực phẩm, có mặt tại các tỉnh, thành trải dài cả nước.

GO! Mall Bà Rịa là một trong 39 trung tâm thương mại do Central Retail vận hành trên cả nước. Ảnh: Central Retail

Tập đoàn xác định thực phẩm luôn là mảng kinh doanh chính, đóng góp lợi nhuận cao nhất và không thể thiếu trong kế hoạch thúc đẩy doanh thu. Theo đó, trong tháng đầu tiên năm 2024, Central Retail tăng tốc với việc khai trương Tops Market mô hình mới tại Park City Hà Nội và cửa hàng mini go! thứ 10 tại Thanh Bình (Đồng Tháp).

Trong năm 2023, tập đoàn cũng tập trung phát triển những lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển. Đơn cử như việc ra mắt thương hiệu nội thất mới Come Home với hai cửa hàng tại TP HCM và Hà Nội.

Đầu năm ngoái, "gã khổng lồ" bán lẻ đã công bố kế hoạch đầu tư dài hạn với 50 tỷ Thái baht (tương đương 1,43 tỷ USD). Ông lớn này cũng không giấu giếm tham vọng khi đặt mục tiêu doanh thu 150 tỷ baht (4,3 tỷ USD), sau 5 năm, trở thành nhà bán lẻ đa kênh hàng đầu Việt Nam vào năm 2027. Kế hoạch kinh doanh tại Việt Nam còn bao gồm mục tiêu tăng gấp đôi số cửa hàng lên 600, có mặt tại 57 trong số 63 tỉnh, thành cả nước.

Bên cạnh mảng bán lẻ thực phẩm, tập đoàn đầu tư thêm vào những lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển như nội thất. Ảnh: Central Retail

Ông Olivier Langlet, Tổng giám đốc điều hành Central Retail Việt Nam nhận định dù tình hình bất ổn định của thế giới, kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng. Dân số vượt ngưỡng trăm triệu dân, sự phát triển các kênh phân phối bán hàng hiện đại, lượng du khách quốc tế ngày càng tăng... là những yếu tố khiến Central Retail tự tin tiếp tục mở rộng kinh doanh trên ba ngành hàng, phục vụ phong cách sống của người tiêu dùng Việt.

Mặt khác, chỉ số tầng lớp trung lưu tại Việt Nam thuộc đà tăng trưởng nhanh hàng đầu Đông Nam Á. Đây là nhóm nhân khẩu học quan trọng, ảnh hưởng nhiều đến ngành bán lẻ trong nước. Theo dữ liệu từ Euromonitor cuối năm 2022, người trong độ tuổi 45-65 được dự đoán sẽ đóng góp gần 25% chi tiêu tiêu dùng của Vi ệt Nam so với mức 20% hiện tại.

"Đây là cơ hội để chúng tôi khai thác phân khúc người tiêu dùng đang phát triển này. Song song đó, dân số trẻ bùng nổ nhanh chóng củng cố thêm tiềm năng thị trường dải đất chữ S trong kế hoạch mở rộng kinh doanh của chúng tôi", ông Olivier cho biết

Ngoài đầu tư tỷ USD, tập đoàn sớm hoàn thiện bước đầu trong kế hoạch "cắm rễ" dài hơi sắp tới. Về ngắn hạn, trong năm nay tập đoàn dự kiến khai trương ba trung tâm thương mại GO! Mall tại Hà Nam, Bạc Liêu và Ninh Thuận. Đơn vị cũng dự kiến mở hàng loạt cửa hàng mini go!, mở rộng độ phủ kể cả những khu vực kém sầm uất. Đây là chiến lược chạm tới những tệp khách hàng đa phân khúc, để lại "dấu chân" ở mọi ngách bán lẻ của Central Retail.

Tập đoàn cho biết, "Tuần hàng Việt Nam" sau 6 lần tổ chức liên tục để lại nhiều dấu ấn, vẫn là ưu tiên hàng đầu trong năm Giáp Thìn. Sự kiện tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt giới thiệu những mặt hàng chất lượng trong nước đến đa dạng khách hàng cùng cơ hội xuất khẩu.

GO! Bạc Liêu, một trong 2 trung tâm mua sắm sẽ được doanh nghiệp khai trương trong năm nay. Ảnh: Central Retail

Về dài hạn, Central Retail cho biết tiếp tục phát triển kinh doanh mảng thực phẩm trên toàn quốc, củng cố vị thế là một trong những chuỗi đại siêu thị hàng đầu Việt Nam. Hạng mục bất động sản và trung tâm thương mại cũng được tập đoàn chú trọng đổi mới, gia tăng trải nghiệm đa dạng cho khách hàng,

Thời gian tới, ông lớn ngành bán lẻ sẽ xây dựng nền tảng khách hàng thân thiết bền vững, không chỉ giúp gia tăng tỷ lệ tái mua sắm hiệu quả mà còn là cách tiếp cận thông tin chi tiết về người tiêu dùng nhanh chóng.

Kinh doanh bền vững, gắn với cộng đồng

Đại diện doanh nghiệp cho hay, hơn một thập kỷ có mặt tại Việt Nam, thành công của Central Retail không chỉ là kết quả kinh doanh, mà còn là cam kết đóng góp vào sự thịnh vượng của dải đất chữ S, nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt.

"Kể từ khi thành lập Central Retail Việt Nam, chúng tôi đã đạt tăng trưởng nhảy vọt dựa trên nền tảng thế mạnh. Đó là thành quả từ tầm nhìn của công ty, hướng đến phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tại thị trường chúng tôi hoạt động", ông Olivier Langlet chia sẻ.

Dựa trên tầm nhìn này, Central Retail tại Việt Nam đã đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, xã hội, nền kinh tế, thông qua việc tạo cơ hội việc làm cho người dân, hỗ trợ nông dân địa phương. Tập đoàn cho biết đến nay đã hợp tác với hơn 5.000 nhà cung cấp Việt, phân phối 150.000 tấn thực phẩm tươi sống hằng năm; cung cấp hàng nghìn sản phẩm với tiêu chí "Giá luôn luôn rẻ hơn" cùng đa dạng hàng tiêu dùng, phi thực phẩm, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu hơn 500.000 lượt khách hàng mỗi ngày.

Bên cạnh đó, tập đoàn còn hợp tác chặt chẽ với các bộ ngành, địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân, thông qua các sáng kiến "Kiến tạo Giá trị Chia sẻ" (CSV) và "Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp" (CSR).

Central Retail là chuỗi bán lẻ hiện đại đầu tiên phân phối các sản phẩm OCOP, giới thiệu 200 sản phẩm chọn lọc từ doanh nghiệp địa phương đã được quảng bá và phân phối. Đơn vị còn là một trong những doanh nghiệp tiên phong quảng bá "Sản phẩm đến từ nhà cung cấp địa phương", hỗ trợ hơn 5.500 hộ nông dân bán hàng vào hệ thống siêu thị GO!, Big C với mức chiết khấu 0%.

Hàng năm, Central Retail tổ chức Tuần lễ quảng bá hàng Việt, sản phẩm đặc sản địa phương, giúp kết nối, xúc tiến, tạo cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp trong nước phân phối sản phẩm trên toàn quốc, thông qua hệ thống của tập đoàn. Đơn vị còn phối hợp Bộ Công Thương tổ chức Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan trong 6 năm liên tiếp, hợp tác chặt chẽ với hơn 5.000 doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tập đoàn Central Retail phối hợp tổ chức thành công gần 30 tuần sản phẩm OCOP, tạo cơ hội để các chủ thể OCOP trực tiếp giới thiệu sản phẩm đến tay người dùng cả nước. Ảnh: Central Retail

Với cam kết hướng đến mục tiêu mở rộng kinh doanh tại Việt Nam, Central Retail hiện là một trong những nhà bán lẻ chiếm thị phần cao nhất mảng đại siêu thị, theo Euromonitor. Đồng thời, tập đoàn cũng là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực trung tâm thương mại.

Chia sẻ thêm về mục tiêu trong những năm tới, lãnh đạo Central Retail cho biết công ty rất coi trọng tính bền vững. Đó là lý do đơn vị kỳ vọng đưa tập đoàn trở thành nhà bán lẻ "Xanh & Bền vững", hướng đến mục tiêu Net Zero vào năm 2050 do chính phủ phát động.

Thy An