Lý do căn hộ 'tất cả trong một' được ưa chuộng

TP HCMXu hướng tìm kiếm dự án căn hộ 'all-in-one' đáp ứng nhu cầu sống an toàn, tiện nghi, tốt cho sức khỏe gia tăng sau thời gian thành phố giãn cách kéo dài.

Sau khi quận 7 trở thành một trong số khu vực "xanh" đầu tiên của TP HCM khi không có thêm ca F0, chị Thảo Nguyên, 30 tuổi thấy thật may mắn vì gia đình đã trải qua 4 tháng an toàn trong dịch bệnh. Dù hiếm khi bước ra khỏi chung cư trong thời gian giãn cách song gần như nhu cầu thiết yếu của gia đình và cư dân tòa nhà đều được đáp ứng đầy đủ. Ngoài lương thực được các đơn vị tiếp tế, chuyển giao tận nơi, hầu hết các nhu cầu thiết yếu chị đều có thể mua tại chung cư. "Chưa kể căn hộ có ban công thoáng mát, công viên xanh, mỗi ngày chỉ cần mở cửa là có thể đón nắng và gió trời tự nhiên giúp các thành viên trong gia đình bớt căng thẳng do dịch bệnh", chị Thảo Nguyên nói

Các đợt giãn cách xã hội kéo dài khiến thời gian biểu của nhiều gia đình chỉ gói gọn trong không gian nhà ở với bốn bức tường. Lúc này, người dân nhận ra tầm quan trọng của việc chọn một nơi an cư phù hợp cho tất cả thành viên gia đình, bất kể trong hoàn cảnh nào. Do đó những dự án căn hộ phát triển theo mô hình "tất cả trong một" càng được nhiều người để mắt, sau dịch bệnh.

Ngay khi TP HCM nới lỏng giãn cách, anh Mạnh Cường, 28 tuổi lên kế hoạch tìm kiếm một dự án căn hộ tại khu Nam Sài Gòn. Anh cho biết, sau 2 tháng "mắc kẹt" tại căn hộ của họ hàng khi thành phố giãn cách xã hội, anh mới thấy nhiều điểm thuận lợi trong một khu đô thị "tất cả trong một". Không chỉ có không gian sống đầy đủ tiện ích, mà tại đây còn hình thành cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại. "Sau dịch mọi người đều đề cao không gian sống tiện ích, gắn kết gia đình do đó, tôi quyết định chuyển từ nhà trong ngõ lên căn hộ chung cư", Cường nói.

Bất động sản Nam Sài Gòn thu hút nhà đầu tư lẫn người mua nhờ thệ sinh thái tiện ích "all-in-one". Ảnh: Shutterstock.

Chị Thảo Nguyên và anh Mạnh Cường là hai trong số nhiều người dân may mắn có được cuộc sống sinh hoạt gần như đủ đầy và bình thường khi Covid-19 kéo dài. Trong nhiều lý do đáng kể là họ được trải nghiệm trong một chung cư tiện ích khép kín "tất cả trong một". Dịch bệnh gần như cũng khiến tư duy chọn nhà ở của nhiều người thay đổi trong đó họ chú trọng các yếu tố sức khỏe, đời sống và sự tiện lợi nhiều hơn.

Trong buổi tọa đàm "Giải mã vùng xanh bất động sản Nam Sài Gòn" vừa diễn ra mới đây, GS.TS Nguyễn Minh Hòa - Phó chủ tịch Hội Quy hoạch & Phát triển TP HCM, nhận định dịch bệnh đã làm cho toàn bộ nhân loại phải tư duy lại về cuộc sống của họ. "Sống như thế nào", "phát triển ra sao" trở thành yếu tố quan trọng.

Theo ông Hòa, dịch bệnh đã góp phần chỉ ra những bất cập trong cách bố trí hạ tầng đô thị của Đông Nam Á và TP HCM. Các dãy nhà nối dài với những con hẻm bé xíu, cửa ra vào chỉ cách nhau một mét, không gian bí bách kèm cư dân đông đúc đã khiến chính nơi sống trở thành mối nguy lây nhiễm dịch bệnh. Để đảm bảo các quy tắc phòng dịch, các nhà đô thị học phải tìm cách tái cấu trúc đô thị, làm cho thông thoáng, nhiều cây xanh hơn.

Các khu nhà ở, dân cư gắn liền với mảng xanh bên cạnh, khoảng không rộng lớn như hồ cảnh quan, công viên sẽ giúp người dân sống thoải mái, thư thái hơn; công tác quản lý, phòng ngừa dịch bệnh cũng dễ dàng. Mặt khác, vấn đề sức khỏe cũng ngày càng được quan tâm hơn trong thời đại bình thường mới. Nhiều người chuyển sang chú trọng mảng xanh, không khí trong lành đi kèm những hoạt động bảo vệ sức khỏe và tái tạo năng lượng khi chọn lựa chọn không gian sống.

The Peak Garden - dự án căn hộ chăm sóc sức khoẻ, liền kề Phú Mỹ Hưng.

Ông David Jackson - CEO của Colliers Vietnam cho rằng những ảnh hưởng trong thời điểm dịch vừa qua đã làm thay đổi xu hướng lựa chọn căn hộ của khách hàng. Sau khi dành quá nhiều thời gian ở nhà, người dân sẽ muốn được hòa mình với thiên nhiên, không còn cảm giác chật chội tù túng như khi ở trong thành phố. Chính vì thế sự thay đổi xu hướng về lối sống là điều tất yếu.

"Việc nâng cấp cơ sở hạ tầng sẽ mở ra những khu vực mới chưa được phát triển, cư dân có thể di chuyển vào trung tâm thành phố dễ dàng hơn. Ở đó sẽ xuất hiện những xu thế mới về căn hộ và khu dân cư với chất lượng cơ sở vật chất và dịch vụ tốt", ông David chia sẻ.

Bên cạnh đó, xu hướng tìm không gian sống tốt cho sức khỏe cũng đang chiếm ưu thế trên thị trường. "Chúng tôi đang nhận thấy tiềm năng của các khu đô thị hoặc khu dân cư chăm sóc sức khỏe có vị trí gần các trường đại học hay các trung tâm y tế", vị lãnh đạo Colliers Vietnam đánh giá.

Tại TP HCM, giới chuyên gia đánh giá khu Nam được xem là "đi trước thời đại" bởi quy tụ nhiều dự án căn hộ xanh đúng nghĩa. Sự an toàn đã được chứng minh khi quận 7 là một trong hai nơi thoát dịch rất nhanh, nhờ dân cư thưa, khoảng xanh lớn. "Cộng thêm lợi thế sở hữu các khu căn hộ biệt lập, dự án nhà chung cư vì sức khỏe, Nam Sài Gòn hiện là một trong những thị trường bất động sản hút cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực", ông Hòa nói.

Dự án sở hữu mảng xanh hơn 11.000m2 và hệ tiện ích all-in-one.

Là một trong những dự án tại khu nam TP HCM, The Peak Garden hội tụ đầy đủ những yếu tố cần và đủ để mang lại cuộc sống vừa an toàn, vừa đầy đủ tiện ích ngay cửa nhà cho cư dân.

Phát triển theo mô hình căn hộ chăm sóc sức khỏe, các cư dân tương lai của The Peak Garden sẽ được hưởng thụ không gian xanh mát, gần gũi thiên nhiên với mảng xanh mặt nước rộng hơn 11.000 m2 bao gồm công viên Luna Park hơn 6.000m2, hồ thiên đường hơn 3000m2 và hệ thống vườn treo thác nước ngay trong tòa nhà. Đồng thời, dự án hưởng lợi từ khoảng xanh sẵn có từ đô thị liền kề Phú Mỹ Hưng, tạo nên những "lá chắn xanh" bảo vệ cho cư dân.

Dự án còn có hệ tiện ích "tất cả trong một" như trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện quốc tế, ngân hàng... trong bán kính vài bước chân. Chủ đầu tư dự án này kỳ vọng với những lợi thế sẵn có, The Peak Garden sẽ là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn an cư hoặc đầu tư trong bối cảnh căn hộ nội đô hiếm nguồn cung, nhu cầu về không gian sống xanh tăng cao thời gian qua.

