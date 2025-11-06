Lý do căn hộ Q1 Tower Quy Nhơn hấp dẫn nhà đầu tư trẻ

Mức giá hơn 2 tỷ đồng, vị trí trung tâm hướng biển, vừa ở vừa kinh doanh giúp căn hộ Q1 Tower Quy Nhơn thu hút khách hàng trẻ.

Q1 Tower Quy Nhơn chuẩn bị được giới thiệu ra thị trường với 864 căn hộ, diện tích đa dạng từ 32 - 77 m2, đáp ứng nhu cầu của mọi phân khúc khách hàng.

Phối cảnh bên trong căn hộ Q1 Tower. Ảnh: Q1 Tower Quy Nhơn

Theo Nhà phát triển dự án, đây là sản phẩm bất động sản đa năng do có không gian sống kép (Dual-life City Apartment), vừa có thể ở, vừa kinh doanh. Các căn hộ Q1 Tower nằm ở số 1 Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai), vị trí trung tâm với tầm nhìn trực diện ra biển, ngay sát quảng trường Nguyễn Tất Thành - một trong những nơi thu hút lượng khách du lịch đông nhất Quy Nhơn, nhờ đó tạo ra tiềm năng cho thuê căn hộ hoặc homestay.

Dự án còn có tầm nhìn thoáng, có phong cách nội thất hiện đại, kiến tạo nên chuẩn mực mới cho không gian nghỉ dưỡng biển cao cấp. Tòa tháp còn được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế của Wyndham Garden cùng hệ tiện ích nội - ngoại khu như: Trung tâm thương mại, nhà hàng, bể bơi vô cực, rooftop bar, phòng gym hiện đại, khu vui chơi dành riêng cho trẻ nhỏ...

Hệ tiện ích tại Q1 Tower. Ảnh: Q1 Tower Quy Nhơn

Nắm bắt được tâm lý của các nhà đầu tư trẻ có dòng vốn nhỏ, chủ đầu tư Q1 Tower có chính sách thanh toán linh hoạt. Với mức giá dự kiến chỉ từ hơn 2 tỷ đồng, người mua chỉ cần có số vốn ban đầu khoảng 300 triệu đồng đã có thể sở hữu căn hộ Dual-life City Apartment Q1 Tower.

Cụ thể, khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán đa dạng, linh hoạt theo tiến độ, từ thanh toán sớm để hưởng chiết khấu ưu đãi (thanh toán sớm 70% hưởng chiết khấu tới 8%) đến chia nhỏ dòng vốn đóng theo chu kỳ chỉ từ 2%- 5% hoặc sử dụng đòn bẩy tài chính từ chính sách hỗ trợ lãi suất 24 tháng, ân hạn nợ gốc khi vay vốn ngân hàng. Tổng chiết khấu đến 13%, ưu đãi chỉ dành riêng cho năm 2025.

Đơn vị phát triển dự án cho biết, Q1 Tower tại Quy Nhơn là sản phẩm bất động sản dòng tiền đa năng, vừa gần biển, gần trung tâm và dễ dàng tiếp cận hệ thống tiện ích công cộng. Các căn hộ được thiết kế vừa để an cư vừa sinh lời lâu dài. Khách hàng nhận nhà khai thác cho thuê được ngay, có dòng tiền thụ động ổn định.

Theo khảo sát của đơn vị môi giới bất động sản, những sản phẩm trong tầm giá 2-3 tỷ đồng được khá nhiều nhà đầu tư quan tâm. "Khách hàng là nhà đầu tư trẻ, độ tuổi dưới 35, mới có tiền tích lũy, mới gia nhập thị trường. Họ quan tâm tới phân khúc 2-3 tỷ đồng với tâm lý chia nhỏ dòng vốn, tìm kênh trú ẩn an toàn cho dòng tiền", bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch G.Empire Group - đơn vị tư vấn, đầu tư và phân phối bất động sản chia sẻ.

Phối cảnh tổng thể Q1 Tower. Ảnh: Q1 Tower Quy Nhơn

Mới đây, tạp chí du lịch danh tiếng Lonely Planet công bố danh sách "Best in Travel 2026", Quy Nhơn là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top 25 điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh năm 2026. Giới chuyên gia đánh giá, khi lượng du khách đến Quy Nhơn tăng cao sẽ thúc đẩy tiềm năng tăng giá cho bất động sản nơi đây.

Yên Chi