Lý do các quỹ mở thu hút nhà đầu tư

Hiệu suất tích cực trong dài hạn và chiến lược quản trị chuyên nghiệp đang giúp các quỹ mở trở thành lựa chọn phổ biến với nhà đầu tư cá nhân.

Đầu tư chứng chỉ quỹ (CCQ) là nhà đầu tư mua chứng chỉ do quỹ đầu tư phát hành, qua đó ủy thác vốn cho công ty quản lý quỹ để thay mặt mình đầu tư vào các tài sản theo chiến lược của quỹ (cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi...). Hình thức này phù hợp với nhà đầu tư mới hoặc người không có nhiều thời gian, kinh nghiệm phân tích chứng khoán, vì toàn bộ quá trình phân tích và quản trị danh mục được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia.

Khảo sát của InvestingPro với 100 nhà đầu tư ngẫu nhiên cho thấy hơn 30% người lần đầu tham gia thị trường chọn mua CCQ, trong đó có cả sinh viên dùng khoản thu nhập đầu tiên để đầu tư. Theo các chuyên gia, nhu cầu này phản ánh xu hướng nhà đầu tư muốn tích lũy tài sản dài hạn thay vì giao dịch theo nhịp tăng giảm ngắn hạn của thị trường chứng khoán.

"Có một bộ phận nhà đầu tư muốn vừa có thể tập trung làm việc vừa có thể đầu tư cổ phiếu mà không cần giao dịch theo các sóng tăng giảm của VN-Index. Đó là lý do chứng chỉ quỹ ngày càng được quan tâm", chuyên gia của Dragon Capital nhận định.

Quỹ mở thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư mới. Ảnh: DCDS

Tuy nhiên, khi thị trường tăng mạnh trong năm 2025, nhiều nhà đầu tư F0 băn khoăn việc thị trường biến động mạnh sẽ tác động ra sao đến lợi nhuận của quỹ và liệu đã "muộn" để bắt đầu đầu tư hay chưa. Thực tế, tính đến phiên 30/10, VN-Index đã tăng 31,8% dù trải qua nhiều đợt điều chỉnh. Cùng thời điểm, thống kê Fmarket cho thấy nhiều CCQ như BVFED, DCDS, MAGEF và BMFF cũng tăng trên 25%, phản ánh mức độ tác động của thị trường tới hiệu suất quỹ nhưng với biên độ khác nhau tùy theo chiến lược đầu tư.

Theo các công ty quản lý quỹ, mục tiêu của quỹ mở cổ phiếu là tạo ra "alpha", tức hiệu suất vượt trội so với VN-Index, chỉ số tham chiếu phổ biến. Vì vậy, việc so sánh hiệu suất quỹ với thị trường chỉ có ý nghĩa khi đánh giá trong dài hạn, nơi khả năng quản trị rủi ro và phân bổ danh mục được thể hiện rõ nhất.

Số liệu hai năm tính đến ngày 30/10 cho thấy VN-Index tăng 60,2%, trong khi nhiều CCQ vẫn vượt trội, gồm DCDS (+78,59%), BVFED (+65,84%), MAGEF (+65,62%), SSISCA (+63,36%) và VMEEF (+62,22%). Trong ba năm, khoảng cách nới rộng hơn khi VN-Index tăng 62,5% còn BVFED và DCDS tăng lần lượt 109,51% và 102,85%. Những con số này cho thấy hiệu suất của quỹ mở ổn định hơn khi nhìn trong khung dài hạn.

Lợi nhuận bình quân của các quỹ mở tính đến 30/10. Ảnh: Fmarket

Tuy nhiên, hiệu suất quỹ mở không phải lúc nào cũng đồng thuận với thị trường. Năm 2025, sự phân hóa mạnh của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến một số CCQ có thời điểm kém hơn VN-Index. Dù vậy, theo các chuyên gia, việc đánh giá hiệu quả dựa trên biến động ngắn hạn có thể dẫn đến nhận định thiếu chính xác. Điều nhà đầu tư cần quan tâm là chiến lược đầu tư, mức độ phòng ngừa rủi ro, cơ cấu danh mục và kinh nghiệm của đội ngũ quản lý quỹ, những yếu tố quyết định khả năng tạo ra hiệu suất bền vững trong nhiều năm.

Ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn, Giám đốc Nghiệp vụ cấp cao lĩnh vực Chứng khoán Dragon Capital. Ảnh: DCDS

Một trường hợp tiêu biểu cho khả năng vận hành linh hoạt là quỹ DCDS của Dragon Capital Việt Nam. Ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn, Giám đốc Nghiệp vụ cấp cao lĩnh vực Chứng khoán Dragon Capital cho biết, quỹ áp dụng chiến lược "trong công, ngoài thủ" tùy theo tín hiệu thị trường. Khi rủi ro gia tăng, quỹ chủ động nâng tỷ trọng tiền mặt và giảm cổ phiếu có mức biến động cao nhằm bảo toàn thành quả. Ngược lại, khi thị trường điều chỉnh mạnh, DCDS tận dụng cơ hội để tích lũy cổ phiếu chất lượng ở vùng giá hấp dẫn.

"Nhờ chiến lược linh hoạt, DCDS là quỹ mở có tăng trưởng gần gấp đôi so với thị trường chung (VN-Index) trong 3 năm qua", ông Tuấn chia sẻ.

Theo các chuyên gia, thay vì tự giao dịch theo kỳ vọng "đón đỉnh, bắt đáy", việc ủy thác vốn thông qua chứng chỉ quỹ là lựa chọn phù hợp với những nhà đầu tư không có nhiều thời gian theo dõi thị trường. Hình thức này giúp nhà đầu tư tiếp cận các chiến lược được quản lý chuyên nghiệp, đa dạng hóa danh mục và duy trì kế hoạch tích lũy dài hạn, hạn chế tác động từ biến động ngắn hạn của thị trường.

Minh Ngọc