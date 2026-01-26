Lý do các chuyên gia pha chế Việt chuộng táo Pháp

Vị chua hoặc ngọt đặc trưng của từng giống táo Pháp kết hợp rượu mùi, trà, hay thảo mộc Việt như sả, gừng, quế, mật ong… tạo nên thức uống mang hương vị hài hòa Đông - Tây.

Trong thế giới đồ uống hiện đại, mixology không chỉ là pha chế, còn là nghệ thuật tạo nên trải nghiệm đa giác quan. Bartender ngày nay không đơn thuần phối trộn các nguyên liệu mà còn kể một câu chuyện trong từng ly cocktail hoặc mocktail. Để kể được một câu chuyện hay, họ cần nguyên liệu thật tốt - những thành phần có hương vị rõ nét, ổn định và đủ phong phú để tạo nên chiều sâu cho món uống.

Thị trường F&B Việt Nam đang phát triển rất nhanh. Người thưởng thức ngày càng am hiểu và mong muốn trải nghiệm đa dạng hơn. Điều đó buộc bartender phải sáng tạo liên tục để giữ phong độ chuyên môn và tạo nên dấu ấn cá nhân. Trên hành trình sáng tạo, các bartender tìm thấy nguồn cảm hứng từ táo Pháp - dễ ứng dụng, luôn có độ ổn định theo mùa - giúp họ yên tâm kiểm soát hương vị và đảm bảo chất lượng món uống.

Những quả táo được trồng và chăm sóc tại nhà vườn ở Pháp. Ảnh: Interfel

Táo Pháp có nhiều giống, mỗi giống lại mang một sắc thái riêng khi được ứng dụng trong pha chế. Royal Gala có vị ngọt dịu, thơm nhẹ, phù hợp làm nền cho các loại syrup táo thủ công, nước ép lạnh hoặc các món cocktail hướng đến sự tinh tế và nhẹ nhàng. Đây cũng là giống táo khiến món uống trở nên dễ gần, phù hợp khẩu vị đa số người Việt.

Granny Smith lại nổi tiếng với vị chua sắc, tươi mát, phù hợp cho các công thức mạnh như cocktails kết hợp với gin, vodka hoặc matcha. Tính chua sáng của Granny Smith giúp cân bằng vị ngọt, mở ra tầng hương thanh mát, làm ly nước thêm phần sảng khoái.

Juliet, giống táo organic nổi tiếng của Pháp, lại mang sự tinh khiết và nhẹ nhàng, phù hợp với các món uống thiên về sự tối giản, giữ trọn vị tự nhiên.

Táo Pháp ngày càng hiện diễn rõ nét trong các quầy bar và không gian pha chế hiện đại tại Việt Nam. Kết quả này đến một phần từ việc Interfel - Hiệp hội liên ngành rau quả tươi Pháp liên tục triển khai các hoạt động workshop và tặng mẫu dùng thử để người Việt hiểu sâu hơn về hương vị, kết cấu và cách ứng dụng táo trong pha chế. Interfel còn tổ chức chiến dịch "Europe Never Too Green - Châu Âu, chuẩn xanh bền vững" để nhấn mạnh: một nguyên liệu được lựa chọn cho sáng tạo cần đáp ứng không chỉ các tiêu chí ngon và ổn định, mà còn là phương thức canh tác có trách nhiệm - nơi chất lượng sản phẩm song hành cùng sự tôn trọng môi trường và sức khỏe người tiêu dùng.

Mixologist Phương Huy hướng dẫn khách mời trải nghiệm pha chế mocktail tại một workshop do Interfel tổ chức. Ảnh: Interfel

Theo các chuyên gia pha chế, từ vườn đến ly nước, táo Pháp đang truyền cảm hứng cho nhiều xu hướng đồ uống mới tại Việt Nam và hứa hẹn tiếp tục bùng nổ trong năm 2026.

Diệp Chi