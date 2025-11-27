Lý do bất động sản sân golf thu hút giới siêu giàu

Golf Estate - bất động sản sân golf hình thành từ đầu thế kỷ XX dần trở thành loại hình nhà ở gắn với sự riêng tư, khan hiếm và phong cách sống đặc thù của giới thượng lưu.

Theo trang Golf property, Golf Estate là loại hình bất động sản gắn liền hoặc nằm trong phạm vi gần sân golf. Nhiều dự án được phát triển thành các cộng đồng dân cư xoay quanh sân golf, tạo nên mô hình nhà ở kết hợp không gian xanh, tiện ích thể thao và mức độ riêng tư cao. Loại hình này thu hút giới siêu giàu không chỉ bởi gắn với môn thể thao quý tộc mà còn mang tính khan hiếm và mức độ riêng tư cao.

Sự phát triển của bất động sản sân golf gắn liền với quá trình mở rộng của môn thể thao này tại Mỹ, từ thập niên 1920 ở Florida. Từ những cộng đồng cao cấp đầu tiên tại Florida, California, Los Angeles hay Georgia, mô hình Golf Estate lan rộng sang Trung Đông và châu Á - nơi nhóm khách hàng thượng lưu có nhu cầu cao về không gian sống xanh và biệt lập.

Tại Dubai, Emirates Hills quy tụ các biệt thự thiết kế riêng có giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu USD. Tại Singapore, Sentosa Cove là khu golf-view hiếm hoi cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở và là nơi an cư của nhiều tài phiệt trong khu vực.

Giá trị của một căn biệt thự tại Emirates Hills có thể lên tới hơn 250 triệu USD. Ảnh: Shutterstock

Nguồn cung hạn chế là yếu tố khiến bất động sản sân golf hấp dẫn giới siêu giàu. Việc quy hoạch mảng xanh rộng lớn cho sân golf ngay trong lòng đô thị khiến số lượng dự án đáp ứng đủ điều kiện rất ít. Bên cạnh đó, mô hình này thường đi kèm tiêu chuẩn an ninh cao, vận hành 24/7 và hệ thống tiện ích theo chuẩn resort, tạo ra môi trường sống biệt lập phù hợp với nhu cầu bảo mật và riêng tư của giới siêu giàu.

Không chỉ mang lại trải nghiệm sống đặc thù, các Golf Estate còn được đánh giá cao về mức độ tăng giá. Báo cáo của TGM Legacy năm 2024 ghi nhận bất động sản gắn với sân golf thường có mức chênh giá dao động 7-30%, tùy theo vị trí và chất lượng sân golf. Một căn villas tại Emirates Hills từng được rao bán với 43,3 triệu USD và ghi nhận mức tăng giá 18% trong 6 tháng.

Sentosa Cove là nơi an trú của nhiều tài phiệt Singapore và thế giới. Ảnh: Shutterstock

Nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới lựa chọn sinh sống hoặc đầu tư vào các Golf Estate. Tiger Woods sở hữu biệt thự tại câu lạc bộ golf Isleworth và khu bất động sản đảo Jupiter với sân golf riêng rộng khoảng 14.000 m2 tại Florida. Tỷ phú Donald Trump từng chi 150 triệu USD để mua lại khu Doral Golf and Spa Resort rồi đổi tên thành Trump National Doral Miami. Bill Gates là chủ nhân bất động sản trong quần thể Vintage Club tại California, trong khi Jeff Bezos và Ken Griffin sinh sống tại đảo Indian Creek với sân golf 9 lỗ nội khu.

Xu hướng sở hữu bất động sản gắn với sân golf được dự báo tiếp tục lan rộng khi số lượng người siêu giàu toàn cầu tăng. Theo The Wealth Report 2025, Việt Nam sẽ có khoảng 978 cá nhân siêu giàu vào năm 2028, tăng 30% so với 2023. Knight Frank cho rằng sự mở rộng của nhóm này kéo theo nhu cầu đối với nhà ở hạng sang, xe cộ và hàng tiêu dùng cao cấp.

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam là một trong những thị trường nhà ở cao cấp tăng trưởng nhanh. Nhu cầu của nhóm khách hàng giàu có cũng dịch chuyển từ việc sở hữu tài sản sang tìm kiếm không gian sống thể hiện phong cách, gắn với trải nghiệm và mức độ riêng tư cao, tương tự mô hình Golf Estate.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, phần lớn sân golf trong nước hiện nằm ở các khu vực vệ tinh, đòi hỏi thời gian di chuyển. Áp lực đô thị hóa cũng khiến quỹ đất trung tâm hạn chế, dẫn tới việc quy hoạch diện tích lớn cho sân golf đạt chuẩn quốc tế trong nội đô gần như không khả thi. Theo đó, các dự án tích hợp sân golf trong khu dân cư nội đô được đánh giá là nhóm sản phẩm khan hiếm trên thị trường.

Song Anh