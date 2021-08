Lý do bất động sản Hạ Long hấp dẫn giới thượng lưu

Quảng NinhHạ Long những năm gần đây trở thành điểm đến an cư của giới nhà giàu bởi sự xuất hiện của các dự án theo phong cách nghỉ dưỡng tại gia, sở hữu vị trí đắc địa.

Trong một bài viết trên tạp chí Forbes, Angelo Robles, nhà sáng lập và CEO của Hiệp hội công ty gia đình Family Office Association, tác giả của cuốn Effective Family Officer từng khẳng định, giới siêu giàu có mối quan tâm rất lớn về sự trải nghiệm, với mong muốn vượt khỏi khuôn khổ thông thường.

Trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, phương án giãn cách xã hội liên tục được áp dụng, thay vì tìm kiếm trải nghiệm vui chơi, giải trí ở bên ngoài, nhiều người có xu hướng trở về nhà để nghỉ ngơi, thư giãn, đảm bảo an toàn sức khoẻ trước những rủi ro của dịch bệnh. Nhu cầu chốn an cư lúc này cần đảm bảo các yếu tố như không quá xa trung tâm, có đầy đủ hệ thống tiện ích đẳng cấp, lại gần gũi với thiên nhiên, đem lại cảm giác nghỉ dưỡng ngay tại tổ ấm.

Vịnh Hạ Long nhìn từ trên cao. Ảnh: Gia Bảo Group

Hạ Long là điểm đến có thể thoả mãn được những yêu cầu khắt khe của giới thượng lưu. Vùng đất di sản với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp đem đến không gian sống trong lành, mát mẻ, giảm đi phần nào sự bí bách của đô thị.

Xét về mức độ phát triển, năm 2020, tổng sản phẩm bình quân đầu người của thành phố ước đạt gần 10.000 USD. Quảng Ninh 4 năm liên tiếp dẫn đầu 63 tỉnh, thành phố về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo báo cáo PCI 2020. Tiêu chuẩn sống tại Hạ Long không ngừng được nâng cao.

Nhiều dự án cao cấp xuất hiện trên thị trường, đáp ứng nhu cầu về không gian sống tận hưởng, phù hợp với tiêu chí của giới thượng lưu. Nơi đây trở thành điểm đến "all in one", hòa quyện giữa thiên nhiên, nét đẹp truyền thống cùng những công trình giải trí hiện đại.

Tiêu chí chọn second home của giới thượng lưu

Trước ảnh hưởng dịch bệnh kéo dài, nhu cầu chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần tăng lên, giới tinh hoa có xu hướng chọn secondhome tại những dự án tụ các yếu tố vị trí đắc địa, cảnh quan gần gũi với thiên nhiên, sở hữu tiện ích đúng chất nghỉ dưỡng.

Bất động sản Hạ Long nhiều năm nay đều có sự hiện diện của các chủ đầu tư lớn, đặc biệt tại các sự án sở hữu vị trí mặt tiền biển. Trong khi đó, các sản phẩm nằm sát biển, trực vịnh cũng được đánh giá có tiềm năng tăng giá theo thời gian, bởi lợi thế hiếm hoi về vị trí, cùng tầm nhìn hướng vịnh đắt giá.

Giới thượng lưu coi "thời gian là vàng", nên họ ưu tiên những điểm đến đủ gần để thuận lợi di chuyển. Nằm không quá xa Hà Nội, nhờ hạ tầng không ngừng được nâng cấp với đầy đủ giao thông đường bộ, đường biển, đường sắt, đường sông và đường hàng không (thủy phi cơ)..., việc di chuyển giữa Hạ Long và thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận đang ngày càng được rút ngắn. Khả năng kết nối giao thông thuận lợi là điểm cộng để Hạ Long trở thành điểm đến an cư, nghỉ dưỡng lý tưởng, lâu dài.

Dự án mang phong cách resort living. Ảnh: Flickr.

Trong bối cảnh môi trường sống tại các đô thị lớn ngày càng trở nên ô nhiễm, giới thượng lưu mong muốn tìm kiếm một môi trường sống trong lành, tốt cho sức khỏe. Những dự án mang phong cách sống resort living ngày càng thịnh hành.

Nhằm thoả mãn những tiêu chí sở hữu second home của giới thượng lưu, một dự án mới mang phong cách resort living với tên gọi Horizon Bay Ha Long đang chuẩn bị ra mắt trong thời gian sắp tới.

Thiết kế tại dự án được quy hoạch hiện đại giúp tối ưu hoá tầm nhìn hướng thẳng vịnh kỳ quan thiên nhiên Không gian tạo ra những khoảng đệm cho cây xanh, mang đặc trưng vùng biển, hệ thực vật đa tầng hay sát bên ốc đảo xanh đảm bảo thiên nhiên hài hoà với cuộc sống.

Các tiện ích hiện đại tại second home cũng giúp cư dân thượng lưu tận hưởng cuộc sống tiện nghi như tại các khu nghỉ dưỡng, đồng thời là lợi thế để khai thác kinh doanh bên cạnh nhu cầu để ở.. "Dự án nghỉ dưỡng được kỳ vọng sẽ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí mà khách hàng mong muốn khi tìm kiếm chốn an cư lâu dài hoặc sở hữu ngôi nhà thứ hai để nghỉ dưỡng cuối tuần tại Hạ Long, hứa hẹn sẽ hâm nóng thị trường những tháng cuối năm", dại diện đơn vị phát triển dự án Horizon Bay Ha Long nhấn mạnh.

Phong Vân