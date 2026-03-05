Lý do Ba Na Hills hút khách miền Trung - Tây Nguyên dịp đầu năm

Dịp này, khu vực cổng vào và nhà ga cáp treo của khu du lịch nhộn nhịp hơn. Ngoài du khách tại Đà Nẵng, có nhiều đoàn khách từ các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đăk Lăk, Lâm Đồng…
Theo đại diện Sungroup, động lực chính tạo nên sự tăng trưởng lượng khách miền Trung đến Bà Nà từ chương trình ưu đãi. Cụ thể, người dân 11 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên được áp dụng giá vé cáp treo là 400.000 đồng cho người lớn và 300.000 đồng cho trẻ em (cao từ 1 m đến 1,4 m) và người cao tuổi (từ 70 tuổi). Điểm mới của chính sách năm nay là vé có giá trị sử dụng trong ba ngày liên tiếp.
Ngoài ra, khu du lịch còn cung cấp gói combo vé cáp treo và buffet trưa với giá 700.000 đồng cho người lớn, 600.000 đồng cho người cao tuổi và 500.000 đồng cho trẻ em.
Dịp này, khu vực cổng vào và nhà ga cáp treo của khu du lịch nhộn nhịp hơn. Ngoài du khách tại Đà Nẵng, có nhiều đoàn khách từ các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đăk Lăk, Lâm Đồng…
Theo đại diện Sungroup, động lực chính tạo nên sự tăng trưởng lượng khách miền Trung đến Bà Nà từ chương trình ưu đãi. Cụ thể, người dân 11 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên được áp dụng giá vé cáp treo là 400.000 đồng cho người lớn và 300.000 đồng cho trẻ em (cao từ 1 m đến 1,4 m) và người cao tuổi (từ 70 tuổi). Điểm mới của chính sách năm nay là vé có giá trị sử dụng trong ba ngày liên tiếp.
Ngoài ra, khu du lịch còn cung cấp gói combo vé cáp treo và buffet trưa với giá 700.000 đồng cho người lớn, 600.000 đồng cho người cao tuổi và 500.000 đồng cho trẻ em.
Du khách check-in tai Cầu Vàng.
Du khách check-in tai Cầu Vàng.
Tâm điểm thu hút du khách dịp này là lễ hội hoa tulip với quy mô một triệu bông, được bố trí tại nhiều khu vực như Quảng trường trung tâm, Làng Pháp và Lâu đài Mặt Trăng. Các thảm hoa với nhiều màu sắc khác nhau trở thành điểm nhấn để du khách chụp ảnh kỷ niệm giữa không gian kiến trúc mang phong cách châu Âu.
Tâm điểm thu hút du khách dịp này là lễ hội hoa tulip với quy mô một triệu bông, được bố trí tại nhiều khu vực như Quảng trường trung tâm, Làng Pháp và Lâu đài Mặt Trăng. Các thảm hoa với nhiều màu sắc khác nhau trở thành điểm nhấn để du khách chụp ảnh kỷ niệm giữa không gian kiến trúc mang phong cách châu Âu.
Đại diện khu du lịch cho biết, lễ hội hoa tulip năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên toàn bộ số hoa trưng bày được ươm trồng thành công ngay tại đỉnh núi. "Thay vì nhập khẩu hoa thành phẩm như các năm trước, lần này chúng tôi nhập trực tiếp 36 giống củ hoa tulip từ Hà Lan và thực hiện quy trình chăm sóc kéo dài hơn 60 ngày. Quá trình này bao gồm các công đoạn từ xử lý củ, bảo quản lạnh đến kỹ thuật điều chỉnh để hoa nở đúng thời điểm diễn ra lễ hội", vị đại diện chia sẻ.
Đại diện khu du lịch cho biết, lễ hội hoa tulip năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên toàn bộ số hoa trưng bày được ươm trồng thành công ngay tại đỉnh núi. "Thay vì nhập khẩu hoa thành phẩm như các năm trước, lần này chúng tôi nhập trực tiếp 36 giống củ hoa tulip từ Hà Lan và thực hiện quy trình chăm sóc kéo dài hơn 60 ngày. Quá trình này bao gồm các công đoạn từ xử lý củ, bảo quản lạnh đến kỹ thuật điều chỉnh để hoa nở đúng thời điểm diễn ra lễ hội", vị đại diện chia sẻ.
Khu du lịch cũng đặt mục tiêu lễ hội hoa tulip năm 2027 tăng quy mô lên hai triệu bông, đồng thời giới thiệu thêm nhiều giống hoa độc quyền.
Khu du lịch cũng đặt mục tiêu lễ hội hoa tulip năm 2027 tăng quy mô lên hai triệu bông, đồng thời giới thiệu thêm nhiều giống hoa độc quyền.
Bên cạnh không gian hoa, du khách còn có thể tham gia các hoạt động giải trí khác. Nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật do các nghệ sĩ trong và ngoài nước thực hiện được tổ chức tại các khung giờ khác nhau trong ngày. Hiện có ba chương trình chính đang được trình diễn, bao gồm "Solar Warrior" với các tiết mục trình diễn sức mạnh, show cabaret "After Glow" tại khu vực Beer Plaza và chương trình "Love in the sky" mang phong cách cổ điển.
Bên cạnh không gian hoa, du khách còn có thể tham gia các hoạt động giải trí khác. Nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật do các nghệ sĩ trong và ngoài nước thực hiện được tổ chức tại các khung giờ khác nhau trong ngày. Hiện có ba chương trình chính đang được trình diễn, bao gồm "Solar Warrior" với các tiết mục trình diễn sức mạnh, show cabaret "After Glow" tại khu vực Beer Plaza và chương trình "Love in the sky" mang phong cách cổ điển.
Ông Nguyễn Thanh Lâm, đến từ Gia Lai, chia sẻ, đây là lần thứ hai gia đình ông đến Bà Nà vào tháng 3 để tận dụng ưu đãi. "Việc vé có giá trị ba ngày giúp chúng tôi thong thả khám phá trong hai ngày mà không bị áp lực phải đi hết mọi điểm trong một ngày như trước", ông Lâm nói.
Ông Nguyễn Thanh Lâm, đến từ Gia Lai, chia sẻ, đây là lần thứ hai gia đình ông đến Bà Nà vào tháng 3 để tận dụng ưu đãi. "Việc vé có giá trị ba ngày giúp chúng tôi thong thả khám phá trong hai ngày mà không bị áp lực phải đi hết mọi điểm trong một ngày như trước", ông Lâm nói.
Thanh Thư
Ảnh: Sungroup