Lý do Ba Na Hills hút khách miền Trung - Tây Nguyên dịp đầu năm

Dịp này, khu vực cổng vào và nhà ga cáp treo của khu du lịch nhộn nhịp hơn. Ngoài du khách tại Đà Nẵng, có nhiều đoàn khách từ các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đăk Lăk, Lâm Đồng…

Theo đại diện Sungroup, động lực chính tạo nên sự tăng trưởng lượng khách miền Trung đến Bà Nà từ chương trình ưu đãi. Cụ thể, người dân 11 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên được áp dụng giá vé cáp treo là 400.000 đồng cho người lớn và 300.000 đồng cho trẻ em (cao từ 1 m đến 1,4 m) và người cao tuổi (từ 70 tuổi). Điểm mới của chính sách năm nay là vé có giá trị sử dụng trong ba ngày liên tiếp.

Ngoài ra, khu du lịch còn cung cấp gói combo vé cáp treo và buffet trưa với giá 700.000 đồng cho người lớn, 600.000 đồng cho người cao tuổi và 500.000 đồng cho trẻ em.