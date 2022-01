Lý do Apple chưa tung ra smartphone gập

Apple được cho là đang thử nghiệm hàng loạt mẫu iPhone màn hình gập, nhưng chưa cho ra mắt trong tương lai gần vì nhiều lo ngại.

"Apple đang phát triển và thử hàng loạt nguyên mẫu điện thoại màn hình gập. Tuy nhiên, công nghệ này vẫn còn tồn tại quá nhiều vấn đề. Cũng có những lo ngại liệu smartphone gập có thể duy trì chỗ đứng trên thị trường hay sẽ biến mất trong vài năm tới. Vì vậy, Apple quyết định theo dõi chặt chẽ thị trường và cải thiện dựa trên những sai lầm của đối thủ", Dylandkt, tài khoản nổi tiếng chuyên về các thông tin rò rỉ, viết trên Twitter.

Người này cũng cho hay, một lý do khác là Apple không muốn smartphone gập trở thành "thiết kế đi lùi so với iPhone hiện nay". Đây là điều có thể xảy ra nếu họ gặp vấn đề về độ bền và chất lượng màn hình do tính năng gập.

Một thiết kế giả lập của iPhone màn hình gập. Ảnh: Macrumors

Dù vậy, Apple có thể vượt qua được những rào cản trên để tung ra mẫu iPhone gập trong 1-2 năm tới. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết Apple đang phát triển iPhone màn hình OLED gập dẻo 8 inch độ phân giải QHD+ 1.800 x 3.200 pixel. Còn nhà phân tích Ross Young nhận định năm 2024 sẽ là giai đoạn hợp lý nhất để sản phẩm này có mặt trên thị trường.

Theo Bloomberg đầu năm ngoái, Apple đã bắt đầu giai đoạn phát triển sơ bộ với iPhone gập, nhưng vẫn cần thêm vài năm trước khi tung ra.

Apple được cho là từng yêu cầu Foxconn sản xuất hai nguyên mẫu iPhone gập với cơ chế tương tự Galaxy Z Fold và Z Flip. Tuy nhiên, hãng dường như đang nghiêng về thiết kế giống Z Fold do kích thước màn hình 8 inch quá lớn, không thể mở dọc như Z Flip.

Samsung đã chào bán một số mẫu điện thoại gập những năm gần đây, trong khi nhiều nhà sản xuất smartphone cũng đang theo đuổi xu hướng này. Tuy vậy, các sản phẩm vẫn đối mặt với nhiều thách thức như độ bền và chất lượng chế tạo, cùng giá bán cao hơn những mẫu smartphone thông thường.

Điệp Anh (theo Macrumors)