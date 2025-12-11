Vợ ngoại tình nhưng tôi không nỡ ly dị vì chuyện chăn gối hòa hợp

Sau chuyện ngoại tình, tôi vẫn bị vợ hấp dẫn như một thói quen đã ăn sâu.

Tôi 33 tuổi, vợ 31, cưới nhau gần sáu năm, có bé trai bốn tuổi. Cách đây ba tháng, tôi phát hiện vợ ngoại tình. Mối quan hệ đó không kéo dài lâu, chỉ vài tháng nhưng đủ để làm tôi sụp đổ niềm tin. Khi bị tôi phát hiện, vợ chấm dứt ngay, khóc lóc, van xin giữ gia đình, thừa nhận tất cả sai lầm và mong được tha thứ. Tôi biết vợ đã dừng lại thật nhưng tôi thì vẫn chưa biết bản thân nên làm gì. Suốt quãng thời gian sau đó, chúng tôi vẫn sống chung nhà, ăn cơm cùng nhau, cùng chăm con và thường xuyên gần gũi. Bề ngoài nhìn vào chẳng khác gì một gia đình bình thường.

Tôi không phủ nhận: vợ chồng tôi rất hợp chuyện ấy. Nhiều năm rồi, dù bận rộn công việc hay chăm con, hai đứa vẫn giữ được cảm xúc dành cho nhau. Sau chuyện ngoại tình, tôi vẫn bị vợ hấp dẫn như một thói quen đã ăn sâu. Có lẽ, một phần nguyên nhân khiến tôi không nỡ ly hôn là sự hòa hợp này của vợ chồng. Tha thứ thì tôi chưa làm được. Ly hôn tôi lại không nỡ, nhất là nhìn con, thấy con quấn mẹ, rồi nhìn vợ nỗ lực vun vén gia đình, tôi lại mềm lòng. Tôi biết vợ thật sự hối hận nhưng hễ đêm đến, những suy nghĩ bị phản bội cứ giày vò tôi từng chút một.

Gần đây, tôi hay cáu gắt hơn. Chỉ một chuyện nhỏ trong nhà hay vợ nói sai một câu, tôi đã nổi nóng, nói to như kiểu làm vậy tôi mới thấy dễ chịu đôi chút. Những lúc như thế, tôi thấy mặt cô ấy tái đi, mắt đỏ lên, con thì hoảng sợ, ôm mẹ. Mỗi lần cơn nóng qua đi, tôi lại thấy có lỗi kinh khủng. Rõ ràng người gây chuyện là vợ nhưng người làm tổn thương lại đang là tôi.

Tôi không muốn sống kiểu nửa tha thứ nửa oán giận này nữa nhưng đầu óc lúc nào cũng quay vòng, không tìm được lối ra. Nếu ly hôn, tôi tiếc gia đình. Nếu sống tiếp, tôi sợ chính mình làm khổ vợ con. Tôi mong nhận được lời khuyên từ mọi người, thật lòng tôi sắp kiệt sức rồi.

Thanh Phong