Theo Sina, loạt hình ảnh minh tinh tại sự kiện ngày 4/2 vào danh sách chủ đề được chú ý nhất trên mạng xã hội. Hàng nghìn người nhận xét thích ngắm Lý Băng Băng qua các video fan phát trực tiếp tại chương trình vì nét đẹp tự nhiên, khỏe khoắn.

Các fan viết: "Nhìn là biết cô ấy chăm chỉ rèn luyện thể lực, vóc dáng", "Cô ấy thật quyến rũ, không hổ danh là hoa đán thực lực", "Thần thái của Lý Băng Băng hiện tại đẹp hơn lúc trẻ".

Lý Băng Băng mặc tôn dáng Lý Băng Băng ở tuổi 53. Video: Weibo

Những năm gần đây, diễn viên ít đóng phim, tập trung quản lý công ty giải trí mà cô thành lập. Ngoài ra, người đẹp tham gia các sự kiện thời trang, ghi hình quảng cáo.

Theo HK01, sắc vóc hiện tại là kết quả quá trình chăm chỉ rèn luyện nhiều năm của Lý Băng Băng. Cô tập yoga hơn 10 năm, thường chạy bộ, leo núi và bơi. Hàng ngày, diễn viên chải tóc 300-400 lần, chải theo nhiều chiều để kích thích lưu thông máu.

Diễn viên Lý Băng Băng. Ảnh: Weibo

Trên tạp chí Marie Claire, Lý Băng Băng nói hạn chế đóng phim để dành thời gian cho bản thân. Hiện, cô cảm thấy cuộc sống đủ đầy, tâm trạng vui vẻ. Minh tinh thường đưa cha mẹ du lịch, nhận ra nhiều điều sau mỗi chuyến đi. Chẳng hạn, trước đây cha mẹ nói "già rồi, đi không nổi" nhưng khi lên đường, họ thích thú và thường nỗ lực theo kịp bước chân của con.

Lý Băng Băng hoạt động giải trí hơn 30 năm, thành công qua các phim Phong thanh, Vua Kungfu, Tuyết hoa và cây quạt bí mật, Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên, Thiếu niên Trương Tam Phong. Người đẹp từng góp mặt trong nhiều phim Hollywood như The Meg, Transformers: Kỷ nguyên hủy diệt, Resident Evil 5.

Lý Băng Băng trong đời thường. Ảnh: Weibo

Diễn viên kín tiếng chuyện tình cảm, chỉ từng công khai hẹn hò Hứa Văn Nam - doanh nhân kém cô 16 tuổi, họ chia tay năm 2021. Người đẹp không cưỡng cầu chuyện kết hôn, cô từng nói: "Gặp người phù hợp thì yêu, không còn hợp nhau nữa, bên nhau không vui vẻ nữa thì chia tay". Lý Băng Băng coi hai con của em gái cô như con mình, dồn tâm huyết nuôi dạy các cháu.

Như Anh (theo Marie Claire, Sina)