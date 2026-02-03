Luvia cùng Open Campus triển khai hệ thống chứng chỉ học tập điện tử

Hà NộiỨng dụng Luvia sẽ tích hợp Open Campus ID, hệ thống chứng chỉ học tập điện tử theo mô hình xác thực trên blockchain, đồng thời thí điểm nền tảng quản lý học tập.

Hai doanh nghiệp edtech Luvia Learning và nền tảng blockchain chuyên về giáo dục Open Campus sẽ triển khai hệ thống chứng chỉ học tập điện tử (Verifiable Credentials) và nền tảng quản lý học tập tích hợp cho học sinh, nhà trường. Kết quả được ghi nhận dưới dạng chứng chỉ điện tử xác minh trên chuỗi khối.

"Việc số hóa dữ liệu giáo dục đang trở thành xu hướng tại nhiều quốc gia, hướng đến hệ thống quản lý minh bạch, có khả năng xác thực và dễ dàng liên thông", đại diện Luvia chia sẻ.

Đại diện Luvia và Open Campus ký kết. Ảnh: Luvia

Theo bà Phùng Thị Lý Hằng, Phó giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục, các mô hình thí điểm theo hướng chuẩn hóa, xác thực dữ liệu học tập, được triển khai trên cơ sở bám sát chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, là phù hợp với định hướng chuyển đổi số của ngành giáo dục. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cần có sự theo dõi, đánh giá kỹ lưỡng về hiệu quả thực tiễn, đặc biệt là liên quan đến quy trình xác thực dữ liệu và quyền riêng tư.

Theo kế hoạch, sau khi ứng dụng Luvia ra mắt vào cuối tháng 11/2025, nền tảng quản lý học tập và chứng chỉ điện tử sẽ được thí điểm tại một số trường THPT tại Hà Nội từ đầu năm 2026. Quá trình triển khai dự kiến có sự tham vấn của các chuyên gia giáo dục nhằm đánh giá hiệu quả trước khi xem xét mở rộng.

Bà Nguyễn Thúy Hà - CEO Luvia cho biết, nền tảng được phát triển nhằm chuẩn hóa thông tin học tập và khắc phục tình trạng tiếp cận kiến thức rời rạc. Nội dung bám sát chương trình THPT, được mô-đun hóa qua sơ đồ tư duy và tài liệu ngắn gọn, giúp học sinh tự học và tự đánh giá năng lực.

"Chúng tôi tập trung vào việc giúp mỗi học sinh tiến bộ từng ngày. Các em có thể mang theo thành tích của mình đến bất kỳ cơ hội nào bằng cách kết hợp một ứng dụng học tập đơn giản, chất lượng cao với hệ thống chứng chỉ điện tử có thể xác minh", bà Hà chia sẻ.

Đại diện các đơn vị trong lễ ký kết hợp tác. Ảnh: Luvia

Trong lần triển khai này, Luvia tích hợp Open Campus ID, cho phép ghi nhận các chứng chỉ và kết quả học tập dưới dạng dữ liệu đã xác minh trên hệ thống số hóa. Theo ông Jonah Lau - Giám đốc Dự án kiêm lãnh đạo cấp cao, đại diện Open Campus, việc xác thực dữ liệu giúp hồ sơ học tập trở nên linh hoạt hơn, đồng thời tăng mức độ bảo mật và khả năng tái sử dụng.

"Chứng chỉ học tập điện tử giúp người học có thể sử dụng kết quả trong nhiều bối cảnh khác nhau, từ học tập đến các cơ hội trong tương lai", ông nói thêm.

Trong giai đoạn thí điểm, dự án cũng mở khả năng kết nối với các dịch vụ tài chính và hệ thống tuyển dụng. Trong đó, hồ sơ năng lực số có thể trở thành dữ liệu tham chiếu cho doanh nghiệp, trường đại học hoặc tổ chức tài chính.

Bà Nguyễn Thúy Hà nhận định thêm, việc chuẩn hóa dữ liệu và ứng dụng chứng chỉ điện tử không chỉ giúp học sinh theo dõi sự tiến bộ, mà còn đưa giáo dục phổ thông tiến gần hơn các tiêu chuẩn quốc tế về số hóa hồ sơ năng lực.

Nhật Lệ