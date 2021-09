Lưu ý trước khi mua bảo hiểm ôtô

Người mua cần tìm hiểu về công ty bảo hiểm, tính năng bổ sung, khấu trừ tự nguyện... trước khi lựa chọn tham gia vào một chương trình cụ thể.

Các chuyên gia tư vấn bảo hiểm nhận định việc tìm hiểu đầy đủ thông tin về chương trình, chính sách bảo vệ xe có thể mang lại lợi ích cho chủ hợp đồng theo nhiều cách. Bên cạnh đó, mỗi công ty bảo hiểm lại đưa ra cho khách hàng trải nghiệm, chi phí bảo hiểm, dịch vụ, khoản khấu trừ... và phần bổ sung khác nhau. Chủ xe có thể tối đa hóa chi phí mua bảo hiểm và nhận được nhiều quyền lợi hơn nếu nắm rõ mọi thứ. Dưới đây là những lưu ý cho người mua bảo hiểm xe ôtô.

Tìm hiểu về công ty bảo hiểm

Việc mua bảo hiểm cũng giống như mua ôtô, người tiêu dùng sẽ luôn cần tìm hiểu kỹ về thương hiệu và công ty mình định ký kết hợp đồng. Chủ xe có thể tham khảo ý kiến từ bạn bè, người thân - những người từng mua bảo hiểm của công ty đó kết hợp với việc tìm kiếm thông tin trên mạng cũng như đánh giá của các khách hàng khác.

Bảo hiểm ôtô sẽ hỗ trợ các chủ xe giảm thiểu chi phí nếu gặp tai nạn. Ảnh: Insurancedekho

Xem xét phạm vi bảo hiểm

Các chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm cho rằng nên chọn một loại bảo hiểm vật chất phù hợp với nhu cầu của bản thân và không tốn kém. Chủ xe không nên lựa chọn vội vàng dựa trên những gì bảo hiểm mang lại mà không phân tích trước nhu cầu cá nhân.

Khi sở hữu xe ôtô, chủ xe sẽ phải tham gia bảo hiểm ôtô bắt buộc và có thể tham gia thêm gói bảo hiểm toàn diện. Điều này giúp chủ xe không chỉ tuân thủ luật pháp khi lưu thông trên đường mà còn được bảo vệ trong các trường hợp rủi ro xảy ra được đề cập trong hợp đồng. Ngoài ra, chủ xe có thể mua thêm các gói tiện ích bổ sung với giá trị và chi phí khác nhau giữa các công ty bảo hiểm. Lời khuyên hữu ích dành cho mọi người là chỉ nên chọn những chính sách cần thiết và phù hợp với mình để tránh lãng phí tiền bạc.

Bảo hiểm xe ôtô cho bên thứ ba

Một phần bắt buộc có trong hợp đồng bảo hiểm xe ôtô được gọi là Bảo hiểm xe ôtô cho bên thứ ba. Theo đó, công ty bảo hiểm sẽ hỗ trợ chủ hợp đồng trong trường hợp xe của họ gây tai nạn cho người hay tài sản của bên thứ ba. Bảo hiểm xe của bên thứ ba chỉ bao gồm những thiệt hại cho người khác trong trường hợp xảy ra tai nạn ôtô liên quan đến bên mua bảo hiểm. Bảo hiểm toàn diện mang lại sự bảo vệ tốt hơn cho cả bên mua và những người có liên quan đến vụ tai nạn, do đó, chi phí cao hơn.

Tính năng bổ sung

Nhiều công ty hiện nay cung cấp các dịch vụ chuyên biệt như một phần của phạm vi bảo hiểm. Một trong số đó là hỗ trợ sự cố, bao gồm đường dây nóng và hỗ trợ trên đường khi gặp vấn đề. Một số công ty bảo hiểm còn trợ giúp trong trường hợp mất chìa khóa xe hơi. Các chuyên gia khuyên chủ xe nên soạn một danh sách các tính năng mong muốn trước khi quyết định chọn công ty bảo hiểm và sẵn sàng chi nhiều hơn mức tối thiểu cho hợp đồng bảo hiểm xe.

Bên cạnh đó, ban có thể xem xét các loại bảo hiểm tai nạn con người nhằm hỗ trợ người thân trong trường hợp chủ hợp đồng mất khả năng lao động hoặc tử vong. Bảo hiểm thiên tai đối với thiệt hại do thiên tai cụ thể, xác định như bão và bảo hiểm không khấu hao... là những ví dụ về các quyền lợi bổ sung.

Các khoản khấu trừ tự nguyện

Nếu người mua thảo luận với công ty bảo hiểm rằng sẵn sàng chia sẻ trong trường hợp xe gặp rủi ro, thì có thể họ sẽ được xem xét giảm chi phí mua bảo hiểm. Theo đó, người mua tình nguyện trả một tỷ lệ hoặc số tiền nhất định trong hợp đồng yêu cầu bồi thường và đổi lại, công ty bảo hiểm giảm chi phí cho khách hàng vì trách nhiệm của họ giảm.

Tiền thưởng khi không yêu cầu bồi thường

Chủ hợp đồng sẽ nhận được phần thưởng nếu không yêu cầu bồi thường trong suốt một năm. Khoản này sẽ được áp dụng dưới hình thức chiết khấu trên phí bảo hiểm phải trả hàng năm. Trước khi mua hợp đồng bảo hiểm xe, cần hiểu rõ về điều khoản này để đưa ra phương án tốt nhất nếu trong năm phải yêu cầu bồi thường. Với một tổn thất có chi phí thấp hơn khoản tiền thưởng không yêu cầu bồi thường, chủ hợp đồng có thể tự chi trả bằng tiền túi để tận dụng tối đa lợi ích của điều khoản này.

Lưu ý khi bảo hiểm trực tuyến

Nhiều công ty hiện cung cấp các gói bảo hiểm xe cả trực tiếp lẫn trực tuyến. Theo các chuyên gia tư vấn bảo hiểm, nguyên tắc vàng khi mua sắm trực tuyến là so sánh các loại bảo hiểm xe trước và cần chắc chắn rằng bản thân đang so sánh đúng. Điều này có nghĩa người mua phải đảm bảo mình đang so sánh các chính sách cung cấp phạm vi bảo hiểm giống nhau hoặc tương tự. Ngoài ra, người mua cần xem xét các đánh giá trực tuyến của công ty bảo hiểm và chỉ số dịch vụ tổng thể.

Hải My (Theo Insurancedekho)