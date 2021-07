Lưu ý khi thanh toán phí quảng cáo Facebook

Người dùng tại Việt Nam hiện chỉ có thể thanh toán quảng cáo trên Facebook thông qua thẻ Visa, Mastercard.

Trong quá trình mua quảng cáo trên Facebook để mở rộng việc kinh doanh, người dùng sẽ phải chi trả một số tiền nhất định để các quảng cáo đến được với các khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên, hiện, Facebook chỉ cung cấp cho nhà quảng cáo tính năng thanh toán thông qua thẻ ngân hàng.

Chuyên gia của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cho biết, có 3 loại thẻ Visa, Mastercard được chấp nhận khi thanh toán quảng cáo trên Facebook. Một là thẻ ghi nợ Visa/Mastercard Debit. Đây là loại thẻ phải nạp tiền vào trước, thanh toán sau. Hai là thẻ tín dụng Visa, Mastercard Credit- loại thẻ mà ngân hàng sẽ ứng tiền trước để chủ thẻ tiêu, sau đó cuối tháng chủ thẻ sẽ hoàn trả lại số tiền đó cho ngân hàng. Ba là thẻ Visa, Mastercard Prepaid- một loại thẻ phải nạp tiền vào trước rồi mới sử dụng giống như thẻ Debit.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) ra mắt gói sản phẩm S-Digital cung cấp các giải pháp tài chính cho phân khúc khách hàng kinh doanh online và thường xuyên chạy quảng cáo trên Facebook, Google. Ảnh: SCB

Có nhiều nguyên nhân khiến người chạy quảng cáo không thể thanh toán tiền quảng cáo Facebook. Đơn cử, do người dùng sử dụng loại thẻ không được Facebook chấp nhận. Nếu thẻ đã đúng yêu cầu rồi mà Facebook vẫn không hỗ trợ thì có thể thẻ chưa được kích hoạt chức năng thanh toán quốc tế hoặc thông tin nhập thẻ chưa chính xác. Trong trường hợp này, người dùng nên liên hệ ngay đến ngân hàng làm thẻ để nhận hỗ trợ và tư vấn. Lý do khác có thể là do thẻ bị thông báo tạm dừng hoặc bị treo tạm thời, buộc phải nhờ đến sự hỗ trợ từ ngân hàng mở thẻ. Ngoài ra, gián đoạn khi thanh toán cũng có thể vì thẻ đã hết tiền hoặc do người dùng nợ tiền quảng cáo.

Nhằm hỗ trợ người dùng đơn giản hóa quá trình thanh toán phí quảng cáo trên Facebook, SCB ra mắt gói sản phẩm S-Digital. Theo đó, nhà băng này cung cấp các giải pháp tài chính cho phân khúc khách hàng kinh doanh online và thường xuyên chạy quảng cáo trên Facebook, Google. Người dùng được hưởng các ưu đãi như miễn phí chọn tài khoản số đẹp, chuyển tiền với hạn mức lên đến 3 tỷ đồng mỗi ngày, và miễn phí chuyển đổi ngoại tệ. Ngân hàng cũng hoàn tiền không giới hạn cho giao dịch quảng cáo tại Google, Facebook dành cho các khách hàng thường xuyên bán hàng, kinh doanh trên các trang mua sắm trực tuyến, fanpage, group... hoặc thường xuyên sử dụng các ứng dụng công nghệ để chạy quảng cáo trực tuyến.

An Nhiên