Lưu ý khi sử dụng giao dịch ký quỹ

Nhà đầu tư cần chú ý đến lãi suất, thời hạn vay, lựa chọn cổ phiếu có thanh khoản tốt... để gia tăng lợi nhuận khi sử dụng giao dịch ký quỹ.

Giao dịch ký quỹ (margin) là khoản vay của nhà đầu tư với công ty chứng khoán. Khoản vay này có lãi suất và tài sản thế chấp là số lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư nắm giữ. Trong trường hợp tỷ lệ cổ phiếu và margin xuống mức cảnh báo, nhà đầu tư sẽ phải nộp thêm tiền hoặc bán bớt cổ phiếu để đưa tài khoản về ngưỡng duy trì.

Ví dụ, nhà đầu tư có 500 triệu đồng trong tài khoản công ty chứng khoán. Nếu nhà đầu tư vay thêm 500 triệu đồng, tổng tài sản sẽ là một tỷ đồng. Tỷ lệ đòn bẩy lúc này là 1:2.

Thời điểm dùng giao dịch ký quỹ

Margin là công cụ hiệu quả để kiếm lợi nhuận nhưng có thể khiến tài khoản "bốc hơi" sau vài ngày. Kiểm soát tỷ lệ margin cũng quan trọng với nhà đầu tư, nếu không việc thanh lý cổ phiếu và trắng tay sẽ có thể diễn ra. Giao dịch ký quỹ thường được dùng ở các trường hợp sau:

Thị trường xác nhận uptrend: Sử dụng giao dịch ký quỹ trong thị trường tăng điểm sẽ mang lại cho nhà đầu tư gấp nhiều lần lợi nhuận, đồng thời giảm nhiều rủi ro cho danh mục.

Dùng cho khoản đầu tư ngắn hạn: Nhà đầu tư sẽ dễ kiểm soát những khoản đầu tư ngắn hạn, trong khi đó, với những khoản đầu tư dài hạn việc sử dụng margin khá rủi ro và không hiệu quả.

Khi lựa chọn được cổ phiếu tốt: Chỉ nên dùng giao dịch ký quỹ cho các cổ phiếu có thanh khoản cao như bluechip vì đây là cổ phiếu của công ty tăng trưởng tốt.

Với hệ thống Margin Deal, DNSE có thể cung cấp nhiều gói vay với lãi suất linh hoạt. Ảnh: DNSE

Lưu ý khi giao dịch ký quỹ

Đảm bảo tỷ lệ vay an toàn: Tỷ lệ vay an toàn thường là 1:0.5, 1:1 với những nhà đầu tư non kinh nghiệm. Nhìn chung, kể cả với các nhà đầu tư chuyên nghiệp, việc sử dụng tỷ lệ đòn bẩy quá lớn không được khuyến khích.

Phân tích kỹ thuật kỹ: Cổ phiếu dùng để giao dịch ký quỹ đa phần là khoản đầu tư ngắn hạn; từ đó việc áp dụng phân tích kỹ thuật sẽ hiệu quả hơn.

Lợi nhuận kỳ vọng: Việc phân tích lợi nhuận cũng quan trọng trước khi sử dụng margin. Lãi suất giao dịch ký quỹ nhiều công ty chứng khoán từ khoảng 11-14% một năm tùy thời kỳ. Cổ phiếu nếu không đạt mức lợi nhuận cao hơn so với lãi suất giao dịch ký quỹ thì việc sử dụng không hiệu quả.

Lãi suất giao dịch ký quỹ cũng là yếu tố quan trọng để nhà đầu tư lựa chọn công ty chứng khoán mở tài khoản. Margin thường được nhà đầu tư sử dụng trong các giao dịch ngắn hạn, vì vậy lãi suất theo ngày của các công ty chứng khoán được nhà đầu tư quan tâm.

Lãi suất giao dịch ký quỹ cũng là yếu tố quan trọng để nhà đầu tư lựa chọn công ty chứng khoán mở tài khoản. Margin thường được nhà đầu tư sử dụng trong các giao dịch ngắn hạn, vì vậy lãi suất theo ngày của các công ty chứng khoán được nhà đầu tư quan tâm.

Đối với gói Rocket 10 ngày, tỷ lệ ký quỹ là 50-60-70% với thời gian miễn lãi lên đến 10 ngày; thời gian vay lên đến 10 ngày. Rocket X có các sản phẩm với tỷ lệ ký quỹ từ 50-60-70% với thời hạn vay lên đến 180 ngày... Phí giao dịch của DNSE là 0,045% trên tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư.

