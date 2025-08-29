Lưu ý khi ngắm phi đội 'hổ mang chúa' SU-30MK2 trình diễn

Phi đội phản lực với "hổ mang chúa" SU-30MK2 sẽ có những màn trình diễn đầu tiên trên Quảng trường Ba Đình tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh vào 6h30 ngày 2/9.

Theo kế hoạch, Lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9 sẽ có màn trình diễn bay của 9 tốp với hơn 30 máy bay thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân. Phi đội sẽ cất cánh từ các sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh), bay qua các công trình biểu tượng như cầu Nhật Tân, sông Hồng, Trung tâm Triển lãm Việt Nam, hồ Tây và hướng về Quảng trường Ba Đình.

Phi đội bay gồm các máy bay trực thăng và chiến đấu như Mi, tiêm kích SU-30MK2, chiến đấu cơ Yak-130, máy bay huấn luyện L-39NG và vận tải cơ CASA. Trong đó, được mong chờ nhất là những màn biểu diễn của phi đội phản lực gồm SU-30MK2, Yak-130 và L-39NG.

Đại diện của Quân chủng Phòng không Không quân chia sẻ thông tin chi tiết về màn trình diễn, giúp người dân và du khách chọn được vị trí và thời gian tốt nhất để quan sát.

Biên đội SU-30MK2 bay qua Cột cờ Hà Nội ngày 28/8. Ảnh: Huy Lương

Phi đội và các màn biểu diễn

SU-30MK2 còn gọi là "hổ mang chúa" sẽ lần đầu tiên bay biểu diễn trên Quảng trường Ba Đình. Đây là máy bay chiến đấu hiện đại nhất của quân đội Việt Nam, vào biên chế từ tháng 12/2006. Máy bay có 12 điểm cố định dưới cánh để gắn vũ khí, trang bị hỏa lực từ tên lửa không đối không, không đối đất, rocket, bom dẫn đường, bom thông thường. Tại TP HCM dịp 30/4 và các triển lãm quốc phòng, tiêm kích Su-30MK2 chỉ bay 4 chiếc. Biên đội máy bay huấn luyện Yak-130 sẽ theo đội hình 6 chiếc, nhiều gấp đôi dịp 30/4. Người dân và du khách sẽ được chứng kiến các màn trình diễn với số lượng máy bay nhiều chưa từng có.

SU-30MK2 bay lộn nhào, khoan, tách đội hình và thả mồi bẫy nhiệt tạo ánh sáng trên bầu trời.

Yak-130 bay theo đội hình tam giác cân, khoan cơ động chiến đấu.

L-39NG bay cơ động chiến đấu với nhiều động tác khó.

Su-30MK2, Yak-130 biểu diễn bay khoan và nhào lộn Su-30MK2, Yak-130 biểu diễn bay khoan sáng 28/8. Video:Vũ Anh

Thời gian và vị trí quan sát

Phi đội SU-30MK2 và phi đội phản lực sẽ xuất phát từ sân bay Kép (Bắc Ninh). Độ cao của máy bay tính từ mặt đất sẽ lần lượt là trực thăng, vận tải và phản lực, với độ cao tối đa khoảng 300 m.

Theo kế hoạch, buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 sẽ bắt đầu lúc 6h30. Màn trình diễn máy bay sẽ diễn ra trước Lễ diễu binh, diễu hành trên mặt đất.

Các phi đội phản lực sẽ bay biểu diễn khi gần đến khu vực Quảng trường Ba Đình. Vì vậy, để không bỏ lỡ màn trình diễn này, người dân và du khách nên đến sớm, chọn vị trí quan sát gần đường Thanh Niên, Nguyễn Đình Thi, Công viên Lenin, Cột cờ Hà Nội. Các tuyến phố lân cận có không gian rộng hoặc từ các tòa nhà cao tầng quanh khu vực hồ Tây cũng đều có thể quan sát màn trình diễn đẹp nhất.

Tâm Anh