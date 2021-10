Lưu ý khi muốn sở hữu chứng chỉ IELTS

Theo cô Quỳnh Anh, giáo viên của khóa học ICAN IELTS, học sinh nên trang bị kiến thức nền tảng, chiến thuật làm bài hiệu quả để chinh phục chứng chỉ IELTS.

Cô Quỳnh Anh cho biết ngoài việc xét tuyển vào các trường đại học quốc tế, học sinh và sinh viên Việt Nam cũng có thể sử dụng IELTS để được miễn tham gia bài thi Tốt nghiệp THPT hoặc kết hợp xét tuyển riêng vào các trường trong nước.

Các bạn sở hữu IELTS 4.0 sẽ được miễn tham gia bài thi Tiếng Anh Tốt nghiệp THPT. Nhiều khoa, ngành tại các trường đại học lớn như Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Đại học Kinh tế Quốc Dân,... cũng áp dụng cách xét tuyển riêng với những thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện: hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia; không có điểm liệt trong các môn thi tốt nghiệp, tổ hợp môn xét tuyển của trường, không phải là môn ngoại ngữ; có chứng chỉ IELTS 6.5 trở lên còn thời hạn nằm trong thời gian nộp hồ sơ xét tuyển.

Thêm vào đó, hiện nay có nhiều trường đại học cũng xét tuyển thẳng dựa trên kết tập học tập tại THPT và chứng chỉ IELTS. Việc xét tuyển này giúp học sinh có thêm nhiều lựa chọn và cơ hội đỗ đại học. Thậm chí, một số trường cấp ba tại Hà Nội như THPT Lương Thế Vinh, THPT Chu Văn An, THPT Đoàn Thị Điểm,... cũng đã bắt đầu sử dụng phương thức xét tuyển bằng IELTS.

Với sinh viên đại học, việc sở hữu chứng IELTS cũng là một cách để miễn học các tín chỉ tiếng Anh và đạt yêu cầu đầu ra của trường - một trong những điều kiện xét tốt nghiệp.

Kỹ năng cần có để chinh phục IELTS

Theo cô Quỳnh Anh, IELTS là một thước đo năng lực tiếng Anh. Vì vậy, việc ôn thi IELTS thực chất là học tiếng Anh, không phải trang bị mẹo giải bài. Để đạt được số điểm IELTS mình mong muốn, người học cần nâng cao khả năng tiếng Anh nói chung và xây dựng chiến thuật làm bài thi hiệu quả.

Theo đó, bài thi IELTS sẽ bao gồm 4 phần: Reading - Listening - Writing - Speaking. Trong quá trình luyện tập, người học cần hiểu rõ đặc điểm và yêu cầu của các dạng câu hỏi trong từng phần thi để có được chiến thuật làm bài hợp lý nhất.

Cô Quỳnh Anh - giáo viên tại ICAN IELTS

Nếu khả năng tiếng Anh còn hạn chế, các bạn nên bắt đầu với việc củng cố kiến thức ngữ pháp và mở rộng vốn từ vựng. Khi khả năng sử dụng ngữ pháp và từ vựng còn thấp, người học sẽ khó vượt qua band điểm 5.0.

Học sinh, sinh viên có thể củng cố kiến thức ngữ pháp bằng cách tham khảo các cuốn sách như English Grammar in use (Raymond Murphy), Oxford English Grammar (Sidney Greenbaum) hay Cambridge Grammar for IELTS. Với việc mở rộng vốn từ, các bạn có thể lựa chọn các cuốn sách: Academic Vocabulary in use (Cambridge), Vocabulary for IELTS (Collins), English Collocations in use (Cambridge).

Bên cạnh đó, để học tốt từ vựng, người học nên thường xuyên nghe và đọc tài liệu tiếng Anh. Khi mới bắt đầu, các bạn nên chọn những tài liệu phù hợp với khả năng của mình và sau đó tăng dần độ khó. Việc học từ vựng qua phương pháp này giúp người học hiểu rõ cách sử dụng của từ vựng trong văn cảnh tự nhiên và nhớ lâu hơn. Nếu muốn đạt các band điểm cao (7.0 trở lên), việc chỉ sử dụng các từ vựng nâng cao là chưa đủ, điều quan trọng hơn cả là sử dụng chúng chính xác và tự nhiên. Nếu không nghe và đọc thường xuyên, điều này rất khó có thể đạt được.

Giáo viên ICAN IELTS cho biết, khi đã có vốn từ vựng tốt và thói quen nghe đọc tiếng Anh thường xuyên, việc luyện thi Reading và Listening sẽ không còn quá khó khăn. "Những kiến thức xã hội và cách sử dụng ngôn ngữ thông qua việc nghe và đọc cũng sẽ hỗ trợ phần lớn cho việc luyện thi Writing và Speaking", cô nói thêm.

Ngoài ra, để việc học và thi IELTS hiệu quả, người học cần xây dựng lộ trình đúng đắn, phụ thuộc vào năng lực và mục tiêu cá nhân.

Nếu tự ôn thi IELTS, các bạn nên cân nhắc phương pháp, tài liệu và tự xây dựng thời khóa biểu để ôn thi. Tuy nhiên, đây không phải là điều dễ dàng với những người mới bắt đầu. Do đó, người học có thể tìm đến sự trợ giúp từ các trung tâm hay các khóa học online luyện thi IELTS uy tín, học hỏi từ những người đã có kinh nghiệm trong quá trình lấy chứng chỉ. Tại đây, người học thường được tư vấn học tập theo lộ trình có sẵn, đồng thời dễ dàng theo dõi, đánh giá quá trình học của mình.

Theo đó, Hệ thống Giáo dục HOCMAI phát triển khóa học online ICAN IELTS, kết hợp hình thức học qua video tương tác và lớp học Live Session nhằm giúp học sinh có lộ trình thi IELTS phù hợp.

Trong đó, hình thức học qua video tương tác sẽ thu hút sự tập trung của người học bằng các câu hỏi tương tác trên màn hình, bắt buộc học viên phải trả lời câu hỏi mới chuyển sang phần bài giảng tiếp theo. Lớp học Live Session chú trọng rèn kỹ năng Speaking và tăng phản xạ ngôn ngữ của người học qua các buổi trao đổi trực tiếp với giáo viên. Sĩ số lớp chỉ có 1 - 6 người, đảm bảo người học sẽ được giáo viên quan tâm, hỗ trợ sát sao.

Đội ngũ giáo viên là những thầy cô trẻ, có band điểm 8.0 IELTS trở lên, có phương pháp giảng dạy phù hợp với lứa tuổi học đường.

Tham gia học tại ICAN IELTS, học sinh sẽ được củng cố ngữ pháp cơ bản, từ vựng, nâng cao cấu trúc câu, từ vựng học thuật, sử dụng idioms, phrasal verbs trong Speaking và Writing. Đồng thời, khóa học cũng chú trọng vào thực hành các chiến lược, kỹ thuật làm bài thi, luyện đề chuyên sâu cho người học.

