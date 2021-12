Lưu ý khi chọn dép đi trong nhà

Những đôi dép lông xù rất dễ thương và ấm áp trong những ngày giá lạnh, nhưng nếu không biết cách dùng phù hợp sẽ hại nhiều hơn lợi.

SayleeTulpule, bác sĩ chuyên khoa về chân và mắt cá chân Mid-Atlantic, thường giới thiệu về công dụng của dép đi trong nhà.

"Tôi thường khuyên những người gặp vấn đề về chân như viêm cân gan chân, viêm gân Achilles, đau cổ chân mang dép để đệm lòng bàn chân, mang lại sự thoải mái nói chung", bà nói.

Wenjay Sung, bác sĩ nhi khoa tại một bệnh viện ở Los Angeles, cho biết: "Nếu ai đó có vấn đề và đau chân, tốt nhất nên đeo tất và đi dép, dù ở trong nhà. Còn nếu chân không bị sao thì đi chân trần cũng được". Ông khuyến khích đi dép trong nhà vì đôi dép được thiết kế tốt sẽ hỗ trợ và bảo vệ bàn chân, mang lại sự linh hoạt và thoải mái.

Ảnh minh họa: Huffpost

Nhưng nếu mắc các bệnh về chân, hãy lưu ý:

Kẹp ngón chân có thể dẫn đến viêm cân gan chân và co thắt cơ, nên phải tìm đôi dép vừa vặn. Dép lê hở gót không an toàn như dép ôm gót, lại dễ gây vấn đề về chân. "Tôi thường khuyên bệnh nhân tránh đi các dép lê vì lý do này", Tulpule nói.

Bệnh nhân tiểu đường luôn phải đi dép ôm chân để bảo vệ chân khỏi các vật sắc nhọn. Người tiểu đường thường bị tổn thương dây thần kinh ở bàn chân, nhưng không phải lúc nào cũng cảm thấy đau, cho đến khi quá muộn.

Thiết kế hở gót tốt cho những người đau gót chân, sưng phồng vì cọ xát khi đi giày. Trong khi đó, thiết kế kín gót giúp nâng đỡ tổng thể tốt hơn và giữ an toàn cho ngón chân.

Dưới đây là những điều cần tránh khi mua dép:

Tránh những đôi có đế trơn và các loại vải tổng hợp không thoáng khí. Tulpule cho biết, dép làm bằng chất liệu bí, nóng có thể khiến chân đọng mồ hội, tăng khả năng mắc bệnh nấm da chân và nấm móng chân.

Theo bác sĩ Sung, những đôi dép trong nhà không chất lượng sẽ gây áp lực lên ngón chân và cơ bàn chân, gây bám quá mức các ngón chân, dẫn đến đau chân...

Nếu thấy đau, mụn nước và vết chai, có lẽ bạn đã chọn loại dép đi trong nhà không phù hợp.

Theo các chuyên gia, không có quy tắc cứng nhắc nào buộc nên đi chân trần hay đi dép đi trong nhà. Nếu nhà có gỗ cứng hoặc gạch, nên dùng dép đi trong nhà để mang lại sự thoải mái và an toàn, đặc biệt là trong cái lạnh của mùa đông. Nếu nhà bạn có thảm, đi chân trần cũng là một lựa chọn tuyệt vời.

"Tóm lại, hãy làm những gì khiến bạn và đôi chân của bạn hạnh phúc", chuyên gia nói.

Nhật Minh (Theo Huffpost)