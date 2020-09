Lưu ý khi chọn dầu ăn cho gia đình

Ngoài chọn loại dầu ăn phù hợp với nguyên liệu, nhu cầu, cũng cần tìm hiểu công nghệ tinh luyện vì là yếu tố tiên quyết quyết định chất lượng dầu ăn.

Khi chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, những yêu cầu về thực phẩm cũng theo đó gia tăng, bao gồm cả dầu ăn. Dầu ăn đóng vai trò cung cấp năng lượng, vừa là dung môi cho các vitamin tan trong dầu như vitamin A, D, E, K. Các loại dầu thực vật nguyên chất chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, tốt cho tim mạch, giúp tăng cường khả năng miễn dịch, bảo đảm hoạt động của não.

Tuy nhiên, để chọn được loại dầu ăn phù hợp, vừa an toàn cho sức khỏe, vừa là giải pháp dinh dưỡng cho cơ thể, cần dựa trên những tiêu chuẩn cụ thể.

Nguyên liệu nền tảng của bữa ăn chất lượng

Chất béo là một trong bốn nhóm dinh dưỡng chính của cơ thể, cùng với chất bột đường, chất đạm, vitamin và khoáng chất. Chất béo đóng vai trò quan trọng trong dự trữ năng lượng, bảo vệ cơ thể trước những thay đổi về nhiệt độ. Chất béo còn tham gia trực tiếp vào cấu trúc cơ thể, sản sinh ra hormone, ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch.

Một lượng lớn chất béo tốt mà cơ thể cần hàng ngày được cung cấp chính là từ dầu ăn. Đây còn là nguồn nguyên liệu nền tảng để mang đến những bữa ăn chất lượng, tốt cho sức khỏe.

Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nhu cầu chất béo ở người trưởng thành chiếm 20-25% tổng năng lượng cung cấp cho cơ thể. Dầu ăn đóng góp không nhỏ vào việc mang đến các giải pháp dinh dưỡng cho cơ thể chứ không chỉ là nguyên liệu phụ trong mỗi bữa ăn.

Dầu ăn đóng góp vào việc mang đến các giải pháp dinh dưỡng cho cơ thể. Ảnh: Tường An.

Tầm quan trọng của công nghệ tinh luyện trong sản xuất dầu ăn

Bên cạnh việc chọn loại dầu ăn nào phù hợp, cần lưu ý rằng công nghệ tinh luyện là yếu tố tiên quyết, quyết định chất lượng dầu ăn.

Dầu thô ban đầu sau khi ép hoặc trích ly, làm sạch sơ bộ vẫn chưa an toàn để sử dụng vì còn lẫn một số tạp chất, bao gồm: acid béo tự do, nước, sáp, phosphatid... Để bảo đảm chất lượng dầu ăn, các nhà sản xuất phải thực hiện quá trình tinh luyện khắt khe để loại bỏ tạp chất ra khỏi dầu.

Công nghệ tinh luyện càng cao, thành phẩm cho ra càng tinh khiết, có thể loại bỏ hoàn toàn các tạp chất kể trên. Đặc biệt, công nghệ tinh luyện hiện đại còn giúp lưu giữ tối ưu dưỡng chất Omega 3, 6 ,9 và vitamin A, E tự nhiên, tốt cho sức khỏe và tim mạch.

Dầu ăn an toàn và tốt cho sức khỏe cần phải trải qua quá trình tinh luyện khắt khe. Ảnh: Tường An.

7 bước tinh luyện công nghệ châu Âu

Tại Việt Nam hiện nay, một trong những thương hiệu dầu ăn áp dụng công nghệ tinh luyện hiện đại vào quá trình sản xuất có thể kể đến Tường An.

Đại diện Tường An cho biết, công nghệ tinh luyện dầu ăn tại doanh nghiệp gồm 7 bước thực hiện trên dây chuyền sản xuất hiện đại. Các hệ thống tinh luyện dầu hoạt động liên tục, điều khiển và kiểm soát hoàn toàn tự động, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt, khắt khe. Tường An Premium là dòng sản phẩm thượng hạng của Tường An, đột phá với 7 bước tinh luyện công nghệ châu Âu, loại bỏ tạp chất có hại, an toàn cho sức khỏe, lưu giữ tối ưu dưỡng chất (Omega 3,6,9 và vitamin A, E tự nhiên) tốt cho tim mạch và sức khỏe.

Dòng sản phẩm thượng hạng Tường An Premium được tinh luyện 7 bước công nghệ châu Âu. Ảnh: Tường An.

Các sản phẩm cao cấp của Tường An cũng mang đến sự chọn lựa đa dạng cho người tiêu dùng với nhiều loại dầu ăn nguyên chất 100% khác nhau, đáp ứng các nhu cầu phong phú. Chọn dầu ăn thượng hạng cho gian bếp là một trong những cách góp phần bảo vệ sức khỏe, mang đến giải pháp dinh dưỡng cho cơ thể mỗi ngày.

Bảo Trân