Lưu ý gì khi chọn máy nước nóng nơi thời tiết lạnh

Nhiệt độ thấp dưới 10 độ C nên ưu tiên máy gián tiếp; tùy dòng máy, cần chú ý công nghệ đảm bảo an toàn, ổn định nhiệt, tiết kiệm điện nhiều tiện ích.

Khi lựa chọn máy nước nóng, người dùng cần xác định thiết bị phù hợp dựa trên cơ chế hoạt động. Phổ biến nhất hiện nay có máy gián tiếp, trực tiếp; bên cạnh dòng năng lượng mặt trời, bơm nhiệt.

Theo chuyên gia, nơi có nền nhiệt thấp không phù hợp lắp máy trực tiếp. Lý do, nước đi qua thanh đốt chỉ làm tăng thêm 20 độ C so với nước đầu vào. Tức nước đầu vào 20 độ thì nhiệt tối đa là 40 độ. Nếu trời lạnh 10 độ C hay thấp hơn thì nước ra vòi sen sẽ dưới 30 độ, vẫn khá lạnh khi tắm. Vì vậy gia đình ở miền Bắc nên chọn máy gián tiếp để đảm bảo có nước nóng khi mùa đông, nhiệt độ tối đa đến 75-80 độ C. Dòng máy này còn đa dạng dung tích, từ 15 đến 500 lít.

Ở nơi nhiệt độ không quá lạnh, người dùng có thể linh hoạt chọn máy gián tiếp hoặc trực tiếp. Ưu điểm của máy trực tiếp là làm nóng nhanh, thiết kế gọn nhẹ, dễ lắp đặt và đầy đủ phụ kiện, kể cả vòi sen.

Quan trọng hơn, mỗi dòng máy sẽ mang những công nghệ khác biệt, tùy vào sự đầu tư của nhà sản xuất. Những công nghệ này góp phần tăng tiện nghi cũng như tính an toàn khi sử dụng. Đơn cử trên máy gián tiếp của thương hiệu Ariston, hãng mang đến loạt tính năng hiện đại như: vi mạch chủ động kiểm soát an toàn 3D, công nghệ tiết kiệm điện thông minh Eco-Evo, kết nối Wi-Fi, Ion Bạc kháng khuẩn Ag+, thanh đốt 100% Titan..

Cụ thể, nhằm tăng cường bảo vệ cho người tiêu dùng, Ariston trang bị vi mạch chủ động kiểm soát an toàn 3D gắn bên trong bình. Thiết bị sẽ tự động rà soát tất cả mọi bộ phận trong bình nước nóng trước và trong khi hoạt động. Nếu phát hiện ra các dấu hiệu bất thường, máy sẽ ngưng hoạt động, tự động báo lỗi trên màn hình hiển thị và ngắt nguồn khi cần thiết. Nhờ vậy mang lại sự an toàn tối đa cho các thành viên khi tắm.

Khi tắm, ngoài việc đảm bảo một nguồn nước nóng ấm thích hợp, người dùng còn cần chú ý mức độ an toàn, sạch sẽ. Máy nước nóng Ariston với công nghệ Ion Bạc kháng khuẩn Ag+ làm sạch nước, ngăn ngừa sự ảnh hưởng của các loại vi khuẩn.

Bên cạnh yếu tố an toàn, thương hiệu còn nỗ lực mang đến sự tiện nghi cho người dùng với công nghệ Wi-Fi thông minh. Máy nước nóng Ariston có thể kết nối với Wi-Fi trong nhà, từ đó chỉ cần dùng ứng dụng trên điện thoại, người dùng có thể bật, tắt máy từ xa, chủ động kiểm soát và điều chỉnh nhiệt độ mong muốn. Đi kèm là công nghệ Eco Evo có khả năng ghi nhớ thói quen sử dụng hàng ngày của người dùng, từ đó chủ động đề xuất nhiệt độ đun phù hợp giúp tiết kiệm điện năng.

Bộ phận quan trọng nhất trong máy là thanh đốt với làm nhiệm vụ đun nóng nước. Bình nước nóng Ariston sử dụng thanh đốt 100% titan bảo hành trọn đời, mang lại hiệu quả làm nóng nhanh, chống bám cặn và bền bỉ với thời gian.

Còn trên máy trực tiếp, Ariston tối ưu trải nghiệm với loạt công nghệ Safety Check, chế độ tiết kiệm điện Eco, Residual Heat, ổn định nhiệt độ.

Tương tự trên máy gián tiếp, máy trực tiếp cũng đảm bảo an toàn qua hệ thống Safety Check, chủ động kiểm tra toàn diện trước mỗi lần sử dụng. Khi đèn báo Safety Check báo màu xanh, người dùng có thể yên tâm về độ an toàn của máy và bắt đầu sử dụng dòng nước ấm.

Bầu đun của máy thiết kế với công nghệ Residual Heat, tạo xoáy luồng nước lạnh đi vào, hòa tan nhanh vào lượng nước nóng đang có ở trong bầu đun. Nhờ vậy hạ thấp nhiệt độ nước trong bầu, chủ động giải phóng nhiệt dư, tránh nước nóng đột ngột gây bỏng khi mở nước trở lại. Ariston còn phát triển công nghệ nhiệt độ ổn định nhằm giữ mức nhiệt không đổi trong suốt quá trình sử dụng, bất chấp lưu lượng và nhiệt độ nước đầu vào.

Ariston cũng trang bị công nghệ Eco giúp tiết kiệm điện năng cho người sử dụng. Với chu kỳ đun được kiểm soát bởi hệ thống điện tử thông minh, người dùng sẽ giảm lượng điện tiêu thụ cho việc làm nóng nước.

Đại diện hãng cho biết, với kinh nghiệm 90 phát triển dòng máy nước nóng, Ariston nỗ lực mang đến trải nghiệm trong phòng tắm tốt hơn cho mỗi gia đình. Từ đó, đơn vị góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng đến sự tiện nghi, thoải mái cho người dùng.

