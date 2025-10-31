Lưu ý du lịch Thái Lan trong năm để tang Hoàng Thái hậu

Trong thời gian quốc tang, Thái Lan khuyến khích du khách ăn mặc lịch sự, tuân thủ phong tục địa phương và tạm hoãn các chương trình lễ hội.

Theo thông báo của Cục Hoàng gia Thái Lan, thi hài của Hoàng Thái hậu Sirikit sẽ được quàn tại Hoàng cung trong một năm trước khi tiến hành lễ hỏa táng.

Sau khi tin buồn được công bố, Chính phủ Thái Lan tuyên bố bắt đầu giai đoạn quốc tang kéo dài một năm và ban hành hướng dẫn cho người dân cũng như du khách để thể hiện sự tôn kính.

Du khách tham quan bên trong Grand Palace (Cung điện Hoàng gia) và dạo chơi tại khu phố người Hoa ở Bangkok. Ảnh: Reuters.

Từ ngày 25/10, quốc kỳ tại các cơ quan, trường học và tổ chức nhà nước sẽ được treo rủ trong 30 ngày. Trong vòng 90 ngày, người dân được khuyến nghị mặc trang phục đen hoặc tối màu, trong khi các công chức sẽ tuân thủ nghi thức tang lễ chính thức kéo dài một năm.

Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) bày tỏ "sự thương tiếc sâu sắc" trước sự ra đi của Hoàng Thái hậu, đồng thời trấn an du khách "Thái Lan vẫn mở cửa và hoạt động bình thường". Các chương trình lễ hội sẽ được tạm hoãn hoặc điều chỉnh quy mô, du khách được đề nghị mặc trang phục phù hợp và tuân thủ phong tục địa phương.

Một số sự kiện công cộng được điều chỉnh hoặc lùi lịch. Lễ hội ánh sáng Vijit Chao Phraya 2025 dự kiến tổ chức tại Bangkok từ 1/11 đến 15/12 sẽ lùi sang ngày 1/12. Trong khi đó, Cung điện Hoàng gia và chùa Wat Phra Si Rattana Satsadaram tạm đóng cửa từ 26/10 đến 8/11.

Lễ hội Loi Krathong và thắp nến Sukhothai 2025 vẫn diễn ra như kế hoạch từ 27/10 đến 5/11 tại Công viên Lịch sử Sukhothai, nhưng được điều chỉnh với các nghi thức thắp nến tưởng niệm lúc 21h21 mỗi tối và trình diễn pháo hoa mang phong cách truyền thống Sukhothai.

Thái hậu Sirikit (giữa) tại Cung điện Chitralada ở Bangkok, Thái Lan, hồi năm 2018. Ảnh: AP

Tại Ayutthaya, lễ hội Loi Krathong cũng được tổ chức giản lược, thay thế các màn trình diễn sôi động bằng hoạt động thắp nến tưởng niệm để hòa cùng không khí trang nghiêm của cả nước.

Hoàng Thái hậu Sirikit, thân mẫu của Quốc vương Maha Vajiralongkorn, đã điều trị tại bệnh viện từ năm 2019 do nhiều vấn đề sức khỏe, qua đời hôm 24/10, hưởng thọ 93 tuổi. Bà từng là Hoàng hậu của Vua Bhumibol Adulyadej từ năm 1950 đến 2016.

Tuấn Anh (Theo Daily Mail)