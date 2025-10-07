Lưu Tuyết Hoa: 'Tôi không có điều gì hối tiếc'

Diễn viên Hong Kong Lưu Tuyết Hoa tâm niệm sống không có lỗi với người khác và bản thân, vì thế hài lòng với hiện tại.

Nghệ sĩ 66 tuổi tham gia nhiều buổi quảng bá phim mới - Lãng lãng nhân sinh, với vai bà cụ trên 90 tuổi. Trên Mtime, Lưu Tuyết Hoa nhận xét nhân vật thú vị, bà vui vì đóng vai gần gũi thực tế, hành vi đôi lúc kỳ quặc. Tác phẩm mang cho bà nhiều cảm hứng, sự mới mẻ vì trước đây minh tinh quen đóng cổ trang, các phim tình yêu lâm ly bi đát.

Diễn viên Lưu Tuyết Hoa quảng bá "Lãng lãng nhân sinh" tại Trung Quốc cuối tháng 9. Ảnh: Mtime

Bà cho biết thời trẻ thường lo lắng quá mức, hay e ngại, vì thế, đôi khi tự trói buộc bản thân bởi những suy nghĩ như "việc này không được, cái kia không ổn". Hiện, bà muốn làm điều mình thích, thử sức các nhân vật chưa từng thể hiện. Lưu Tuyết Hoa cho rằng nếu làm không tốt, ít nhất bà được yên lòng.

Tâm nguyện của Lưu Tuyết Hoa là khi nhắm mắt, bà không cảm thấy có lỗi với ai, không hổ thẹn với lòng. Hiện, bà không có điều gì phải hối tiếc. Diễn viên đều đặn đóng phim điện ảnh, truyền hình, những năm gần đây bà tham gia Ngọc minh trà cốt, Mặc vũ vân gian, Vi vũ yến song phi, Phi hồ ngoại truyện. Ngoài ra, Lưu Tuyết Hoa lưu diễn kịch sân khấu.

Lưu Tuyết Hoa ở phim 'Lãng lãng nhân sinh' Lưu Tuyết Hoa ghi hình "Lãng lãng nhân sinh". Video: Douyin

Minh tinh hoạt động nghệ thuật 47 năm, lưu dấu ấn với loạt phim chuyển thể tiểu thuyết Quỳnh Dao như Dòng sông ly biệt, Kỷ độ tịch dương hồng, Bên dòng nước, Người vợ câm, Xóm vắng. Nghệ sĩ còn từng tham gia Bao Thanh Thiên 1993, Bạch phát ma nữ truyện, Dương Quá và Tiểu Long Nữ, Thiếu nữ Từ Hy, Tiếu ngạo giang hồ 1985, Chân Hoàn truyện.

Bà trải qua 12 năm hôn nhân với biên kịch người Đài Loan Đặng Dục Côn. Năm 2011, ông Đặng qua đời tại nhà riêng, do rơi từ tầng cao, từ đó Lưu Tuyết Hoa sống một mình. Bà lên kế hoạch ở viện dưỡng lão để được đảm bảo về y tế.

Nghệ sĩ độc thân, chăm sóc thú cưng, ngoài công việc, bà hầu như không ra khỏi nhà. Trên Jf daily, Lưu Tuyết Hoa cho biết hơn 10 năm sống ở Thượng Hải, bà ăn bên ngoài dưới 10 lần. Ngại ồn ào, náo nhiệt nên bà chỉ ra phố khi có việc bắt buộc. Vì vậy, Lưu Tuyết Hoa lạ đường sá, luôn sợ lạc. Để khỏi bất an, mỗi lần đưa chó đi dạo, bà không rẽ trái phải mà chỉ chọn đi đường thẳng.

Thập niên 1990, diễn viên yêu tài tử Lưu Đức Khải, mang thai với ông. Bấy giờ, Lưu Đức Khải đóng phim ở châu Âu, hứa hẹn cưới Lưu Tuyết Hoa khi đóng phim xong. Nhưng sau đó, ông yêu một phụ nữ người Pháp, hủy hôn với Lưu Tuyết Hoa, khiến bà đau khổ, sảy thai, phải cắt bỏ tử cung để giữ tính mạng.

Những cảnh khóc của Lưu Tuyết Hoa trên màn ảnh Lưu Tuyết Hoa nổi tiếng với các vai diễn đẫm nước mắt trong phim Quỳnh Dao. Video: Bilibili

Theo Ifeng, nhiều khán giả ví cuộc đời Lưu Tuyết Hoa như bi kịch trong tiểu thuyết nhưng nghệ sĩ không cảm thấy bản thân khổ sở, bất hạnh. Trong show thực tế năm 2021, diễn viên nói bất ngờ khi sử dụng mạng xã hội, thấy nhiều người bình luận chỉ trích Lưu Đức Khải. Nghệ sĩ cho rằng khán giả không nên vì yêu mến, thông cảm với bà mà chỉ trích tài tử.

Lưu Tuyết Hoa nói: "Anh ấy xấu hay tốt không liên quan tới tôi. Nhưng tôi đọc trên mạng vô số bài viết nói anh ấy xấu xa vì không cưới tôi. Con anh ấy, người thân anh ấy đọc những bài viết đó sẽ tổn thương thế nào? Tôi không hề trách móc Lưu Đức Khải về chuyện cũ, trách cũng có ích lợi gì đâu".

Như Anh (theo Mtime)