Lưu Hiểu Khánh tái diễn Võ Tắc Thiên

Diễn viên Trung Quốc Lưu Hiểu Khánh, 76 tuổi, chuẩn bị thực hiện phim ngắn "Võ Tắc Thiên truyền kỳ" do bà đóng vai chính.

Ngày 6/1, minh tinh đăng trên trang cá nhân ảnh chuyên gia hóa trang Mao Qua Bình đang tô gương mặt cho bà, dấy thảo luận hai người tái hợp.

Trên Hongxing News, nghệ sĩ cho biết mời Mao Qua Bình đảm nhiệm phần phục trang, hóa trang cho bà với hy vọng tạo hiệu ứng thị giác tốt. Ông vốn được mệnh danh là "bàn tay ma thuật". Diễn viên chưa tiết lộ có đóng Võ Tắc Thiên thời thiếu nữ hay không.

Lưu Hiểu Khánh và Mao Qua Bình. Ảnh: Weibo

Thập niên 1990, Mao Qua Bình giúp Lưu Hiểu Khánh tạo cơn sốt khi vào vai Võ Mị Nương từ khi nhập cung tới lúc thành hoàng hậu, hoàng đế triều đại Võ Chu. Bấy giờ, công nghệ chỉnh sửa hình ảnh chưa phát triển, vai trò của chuyên gia trang điểm mang tính quyết định. Lần đầu trong lịch sử truyền hình Trung Quốc, một minh tinh hóa thân nhân vật từ lúc thiếu nữ đến độ 80 tuổi.

Trên Mtime, Mao Qua Bình nói khi nhân vật là thiếu nữ, ông tạo hình gương mặt Lưu Hiểu Khánh bầu bĩnh, da và môi căng mọng, làm nổi bật đôi mắt to. Ông còn tìm cách đánh phấn, tô màu sao cho làm mờ kết cấu khung xương mặt diễn viên, để tổng thể tròn đầy hơn. Theo Mao Qua Bình, khi sang trung niên, gương mặt nhân vật nên thon dài hơn, ông hóa trang sao cho Lưu Hiểu Khánh để lộ một ít bọng mắt, rãnh mũi, miệng.

Tạo hình Lưu Hiểu Khánh từ trẻ đến già trong Võ Tắc Thiên Tạo hình Lưu Hiểu Khánh từ trẻ đến già trong "Võ Tắc Thiên" 1995, khi ghi hình tác phẩm, bà 44 tuổi. Video: Bilibili

Theo thời gian, gương mặt nhân vật chảy xệ. Mỗi khi trang điểm xong, Mao Qua Bình đều bàn bạc với tổ chiếu sáng, đề nghị mỗi lối trang điểm cần kết hợp kiểu ánh sáng khác nhau. Khi phim phát sóng, bên cạnh nội dung, tạo hình của Lưu Hiểu Khánh là chủ đề bàn luận sôi nổi. Lưu Hiểu Khánh là diễn viên quá quen mặt với người Trung Quốc, nhưng Mao Qua Bình đã làm hầu hết khán giả nhìn thấy sự mới lạ của nghệ sĩ.

Vì vậy, ở lần tái hợp này, nhiều khán giả tò mò với công nghệ hóa trang, làm phim hiện đại, diện mạo Lưu Hiểu Khánh ra sao.

Lưu Hiểu Khánh trong phim truyền hình "Võ Tắc Thiên". Ảnh: Mtime

Những năm gần đây, diễn viên hoạt động sôi nổi ở làng giải trí. Năm ngoái, bà đóng phim ngắn Hôn nhân ngọt ngào tuổi 50, đóng cặp bạn diễn kém bà 30 tuổi. Trong video trên trang cá nhân năm ngoái, nghệ sĩ nói độ tuổi 70 là giai đoạn dấn thân, bà không ngại thử sức lĩnh vực mới. Lưu Hiểu Khánh cho rằng bà vẫn đóng được mọi dạng nhân vật, trừ vai nam: "Bất kể nhỏ tuổi, gái trẻ hay nhiều tuổi, béo hay gầy, chỉ cần không lặp lại vai từng đóng, tôi đều thể hiện được".

50 năm hoạt động ở làng phim, tiêu chí quan trọng nhất của nghệ sĩ khi chọn kịch bản là tính cách nhân vật mới lạ. Bà không bận tâm các yếu tố tuổi tác, phản diện hay chính diện.

Như Anh (theo Hongxing News)