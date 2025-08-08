Lưu Hiểu Khánh được xác định không trốn thuế

Cục thuế Thượng Hải, Trung Quốc công bố diễn viên Lưu Hiểu Khánh không vi phạm quy định về nộp thuế.

Ngày 8/8, cơ quan chức năng thông báo kết quả điều tra cáo buộc của người đàn ông họ Vương với Lưu Hiểu Khánh, theo đó, Cục thuế chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật ở công ty của diễn viên.

Tháng 5, bà thành tâm điểm chú ý của dư luận khi người đàn ông họ Vương ở Thâm Quyến gửi đơn lên Cục thuế thành phố Thượng Hải, tố cáo Lưu Hiểu Khánh trốn thuế bằng cách khai giả nguồn gốc thu nhập, xuất hóa đơn giả, số tiền liên quan khoảng 3,3 triệu nhân dân tệ (11,8 tỷ đồng).

Diễn viên Lưu Hiểu Khánh. Ảnh: Sohu

Sau khi Lưu Hiểu Khánh được minh oan, nhiều người băn khoăn người tố cáo diễn viên có cần chịu trách nhiệm không. Trên Sina, Lưu Hiểu Khánh từng nói hành vi của ông Vương là "vu oan giá họa", nhằm hãm hại bà.

Ngày 8/8, diễn viên đăng trên trang cá nhân kết quả điều tra của cục thuế, cho biết bản thân tuân thủ pháp luật. Bà chưa phản hồi việc có kiện ông Vương hay không.

Minh tinh từng vướng scandal trốn thuế năm 2002, được xác định trốn và thiếu tổng số thuế 20 triệu nhân dân tệ (khoảng 72 tỷ đồng), vi phạm luật kinh doanh. Diễn viên ngồi tù 422 ngày, em gái và em rể của Lưu Hiểu Khánh cũng phải vào tù.

19 bất động sản của Lưu Hiểu Khánh bị công khai bán đấu giá. Sau khi được thả năm 2005, nghệ sĩ làm lại từ đầu, đóng các vai phụ, vai quần chúng. Nhờ tài năng và danh tiếng trước đó, minh tinh trở lại hoạt động sôi nổi ở làng giải trí.

Tạo hình Lưu Hiểu Khánh từ trẻ đến già trong Võ Tắc Thiên Lưu Hiểu Khánh trong "Võ Tắc Thiên". Video: Bilibili

Những năm gần đây bà đều đặn tham gia các show truyền hình, diễn kịch sân khấu. Tháng 3, diễn viên ra mắt phim ngắn đầu tay. Theo Ifeng, Lưu Hiểu Khánh là nghệ sĩ huyền thoại của làng nghệ thuật Trung Quốc, được người người nhà nhà biết đến qua các phim Võ Tắc Thiên, Lửa thiêu cung A Phòng, Phượng hoàng lửa, Tiểu Hoa, Phù dung trấn. Nghệ sĩ trải qua ba cuộc hôn nhân, chồng thứ tư của bà là doanh nhân Vương Hiểu Ngọc. Năm ngoái, một số nguồn tin nói vợ chồng đã ly hôn nhưng bà không phản hồi.

Như Anh (theo Dahe News)