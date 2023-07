Lưu Hiểu Khánh đóng con của tài tử kém 18 tuổi

Diễn viên Trung Quốc Lưu Hiểu Khánh, 71 tuổi, nhận nhiều lời chê khi đóng con gái của tài tử 53 tuổi.

Băng tuyết truy kích 2 phát trên Iqiyi, Youku từ ngày 8/7, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng. Hiểu Khánh đóng Đan Nương, con của Trương Đông Sơn - thủ lĩnh một hội thổ phỉ thế lực mạnh. Sau khi cha chết, Đan Nương dẫn đầu hội, chống lại những thế lực gây khó khăn cho họ.

Lưu Hiểu Khánh bị chê trong phim mới Lưu Hiểu Khánh trong "Băng tuyết truy kích 2". Video: Youku

Nhân vật của Lưu Hiểu Khánh tính cách mạnh mẽ, được ví như "mãnh hổ". Đan Nương sống trong môi trường toàn nam giới, cách hành xử, chiến đấu thậm chí làm đàn ông kiêng nể.

Phim có một số cảnh về tình phụ tử giữa Đan Nương và Trương Đông Sơn, tuy nhiên nhiều khán giả cho biết không cảm nhận được họ là cha con, vì ngoại hình diễn viên "già như nhau". Trương Đông Sơn do Nhậm Thanh An - tài tử kém Lưu Hiểu Khánh 18 tuổi - đảm nhiệm. Không ít người cho biết thấy khó chịu khi Đan Nương gọi "cha" với Nhậm Thanh An.

Tạo hình của Nhậm Thanh An. Ảnh: Douban

Trên diễn đàn phim Douban, các khán giả chủ yếu chấm phim một hoặc hai sao trên tổng điểm 5 sao. Lưu Hiểu Khánh bị chê tạo hình không phù hợp, không lột tả được cảm xúc nhân vật.

Lưu Hiểu Khánh tại sự kiện hồi tháng 5. Ảnh: Sina

Phim còn bị đánh giá thấp ở nội dung, cảnh hành động. Kỹ xảo ở các màn đấu súng, cháy nổ cũng bị chê giả tạo. Tác phẩm do Triệu Duệ Dũng đạo diễn, còn có sự tham gia của Vương Tân Quân, Vu Hiểu Quang, Can Đình Đình.

Lưu Hiểu Khánh là tên tuổi lớn của làng nghệ thuật Trung Quốc, nổi tiếng với Võ Tắc Thiên, Lửa thiêu cung A Phòng, Phượng hoàng lửa, Tiểu Hoa, Phù dung trấn... Những năm gần đây, bà đều đặn đóng phim song chưa có tác phẩm mới gây tiếng vang.

Diễn viên trải qua ba cuộc hôn nhân, chồng hiện tại là Vương Hiểu Ngọc - doanh nhân người Mỹ gốc Hoa. Trên đài BTV, Lưu Hiểu Khánh từng cho biết chồng nâng niu, chiều chuộng và ủng hộ công việc của bà.

Như Anh