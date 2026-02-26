Minh tinh Trung Quốc Lưu Hiểu Khánh, 76 tuổi, đóng thiếu nữ, có cảnh hôn bạn diễn kém bà 30 tuổi ở phim ngắn.

Ngày 26/2, các trích đoạn tình cảm của bà và tài tử Kim Gia ở Cẩm tú an nhiên gây chú ý trên mạng xã hội, vào danh sách chủ đề hút người xem nhất Weibo. Lưu Hiểu Khánh vào vai Tô Uyển Thanh, thiếu nữ rơi vào hoàn cảnh gia đình bị hàm oan, ly tán. Nhờ trí óc thông minh, tính cách mạnh mẽ, Tô Uyển Thanh tập hợp các phụ nữ phát triển sản phẩm thêu thùa. Nàng nên duyên với Tịnh Vương (Kim Gia đóng).

Lưu Hiểu Khánh đóng cảnh hôn bạn diễn kém 30 tuổi Lưu Hiểu Khánh và Kim Gia, 46 tuổi, đóng tình nhân trong "Cẩm tú an nhiên". Video: Weibo

Trong một tập phim, Tịnh Vương chủ động hôn Tô Uyển Thanh, tỏ tình với nàng sau khi hai người trải qua một biến cố. Trên Weibo, hàng nghìn ý kiến nhận xét Lưu Hiểu Khánh chọn nhân vật không phù hợp ngoại hình, tuổi tác, gây khiên cưỡng.

Các khán giả viết: "Bà làm nhà sản xuất, để cơ hội cho diễn viên trẻ thì hơn", "Lưu Hiểu Khánh đáng ra nên đóng bà của Tịnh Vương", "Họ không còn nội dung nào hay hơn nên nghĩ ra chiêu trò này để gây chú ý cho phim ư?".

Một số khác ủng hộ Lưu Hiểu Khánh làm điều mình muốn, cho rằng những vai diễn của bà góp phần "phá vỡ những định kiến, áp đặt với phụ nữ".

Tạo hình Lưu Hiểu Khánh trong 'Cẩm tú an nhiên' Tạo hình Lưu Hiểu Khánh trong "Cẩm tú an nhiên". Video: Weibo

Những năm gần đây, minh tinh chủ yếu đóng phim ngắn chiếu trên các nền tảng video. Trong một lần livsetream, khi được hỏi tuổi tác ảnh hưởng thế nào đến sự nghiệp, Lưu Hiểu Khánh cho biết vai diễn nào bà cũng đảm nhận được, trừ đóng đàn ông. "Bất kể nhỏ tuổi, gái trẻ hay nhiều tuổi, béo hay gầy, chỉ cần không lặp lại vai từng đóng, tôi đều thể hiện được", bà nói.

50 năm hoạt động ở làng phim, tiêu chí quan trọng nhất của nghệ sĩ khi chọn kịch bản là tính cách nhân vật mới lạ. Bà không bận tâm các yếu tố tuổi tác, phản diện hay chính diện. Trong các phim những năm gần đây, Lưu Hiểu Khánh thích dự án Phong Thần của đạo diễn Ngô Nhĩ Thiện, cảm thấy bà thích hợp đảm nhiệm vai Đát Kỷ vì có thể lột tả được sự quyến rũ, mê hoặc, ma mị của nhân vật qua ánh mắt. Theo nghệ sĩ, đôi mắt biết nói chuyện, công nghệ AI không thể thay thế diễn viên ở điểm này.

Tạo hình Lưu Hiểu Khánh từ trẻ đến già trong Võ Tắc Thiên Lưu Hiểu Khánh trong phim "Võ Tắc Thiên". Video: Bilibili

Nghệ sĩ gia nhập làng phim năm 1975, là tên tuổi lớn của điện ảnh Trung Quốc thập niên 1980-1990. Bà đóng chính loạt tác phẩm Lửa thiêu Viên Minh Viên, Thùy liêm thính chính, Phượng hoàng lửa, Phù dung trấn, Võ Tắc Thiên, Lửa thiêu cung A Phòng, Bảo Liên Đăng, Võ Tắc Thiên bí sử.

Như Anh