Lưu Gia Linh từng xao lòng ngoài hôn nhân

Minh tinh Hong Kong Lưu Gia Linh cho biết từng rung động trước người đàn ông khác nhưng nhận ra Lương Triều Vỹ là người tốt nhất dành cho cô.

Diễn viên và các đồng nghiệp như Trương Bá Chi, Ninh Tịnh, Lưu Hiểu Khánh nói về gia đình, quan điểm với các vấn đề trong xã hội ở show thực tế Nhất lộ phồn hoa. Ninh Tịnh hỏi Lưu Gia Linh: "Có một phút giây nào đó chị cảm thấy anh Lương Triều Vỹ cũng chẳng tốt lắm, chị thích người khác hơn?".

Lưu Gia Linh đáp: "Nếu trả lời không thì đó là lời nói dối. Nhưng sau phút xao lòng, tôi biết Lương Triều Vỹ là người phù hợp mình nhất. Anh ấy là lựa chọn tốt đẹp nhất của tôi, chẳng ai ưu tú hơn anh ấy".

Lưu Gia Linh, 60 tuổi, ở "Nhất lộ phồn hoa", chương trình xoay quanh lối sống, suy nghĩ của những phụ nữ nổi tiếng, trải nghiệm phong phú. Ảnh: Iqiyi

Minh tinh cho rằng bản thân may mắn vì Lương Triều Vỹ cũng cảm thấy cô là lựa chọn tốt nhất với tài tử. Diễn viên nâng ly, gửi gắm chồng: "Cảm ơn anh nhé, Lương Triều Vỹ".

Lưu Gia Linh cho biết không ghen tuông khi chồng được nhiều phụ nữ mến mộ, cũng không ghen vì các tin đồn tình ái trước đây giữa Lương Triều Vỹ và các bạn diễn nữ. Cô không "quản lý" chồng vì những việc làm này không mang lại ích lợi. Thay vì giữ chồng, diễn viên không ngừng trau dồi bản thân tiến bộ hơn. "Tôi muốn người đàn ông vì tôi mà ở lại chứ tôi không tìm cách giữ chặt người đó", diễn viên nói.

Vợ chồng Lưu Gia Linh. Ảnh: HK01

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ yêu nhau từ năm 1988, tổ chức hôn lễ năm 2008, vợ chồng thống nhất không sinh con. Theo Ifeng, từ khi yêu cho tới những năm đầu hôn nhân, đôi vợ chồng bị khán giả cho là "đôi đũa lệch" vì quá khác biệt. Lương Triều Vỹ ưa yên tĩnh còn Lưu Gia Linh thích nhộn nhịp. Tài tử không vui chơi về đêm 30 năm qua trong khi Gia Linh thường xuyên dự tiệc của giới giải trí, kinh doanh.

Lương Triều Vỹ bẽn lẽn bên Lưu Gia Linh Vợ chồng Lương Triều Vỹ xem show thời trang tháng 6/2025. Video: Weibo

Theo Setn, vợ chồng Lưu Gia Linh giàu có, sở hữu các bất động sản tổng trị giá hơn 920 triệu HKD (118 triệu USD). Những năm gần đây, đôi diễn viên đều hoạt động sôi nổi ở làng giải trí. Lương Triều Vỹ tham gia nhiều dự án phim Hoa ngữ lẫn Hollywood. Lưu Gia Linh quản lý công việc của chồng đồng thời kinh doanh lĩnh vực thời trang, ghi hình show thực tế, làm MC.

Như Anh (theo Iqiyi)