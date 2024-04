Hong KongMinh tinh Lưu Gia Linh gây chú ý với bộ đồ kèm vòng hình tôm hùm ở lễ trao giải phim.

Tại lễ trao giải điện ảnh Kim Tượng tối 14/4, người đẹp 59 tuổi diện đầm đơn sắc, tạo điểm nhấn với vòng cổ lớn. Theo St Headline, phong cách của Lưu Gia Linh trở thành một trong chủ đề được khán giả quan tâm tại Kim Tượng năm nay. Bộ váy của nhà mốt Italy Schiaparelli, thuộc bộ sưu tập Xuân hè 2024, giá 9.900 euro (265 triệu đồng).

Lưu Gia Linh gây sốt với 'váy tôm hùm' Gia Linh nhận giải thay Lương Triều Vỹ. Video: Viu TV

Trên các diễn đàn phim, nhiều khán giả so sánh thiết kế của Lưu Gia Linh với tạo hình diễn viên Diệp Đức Nhàn trong phim hài Dữ long cộng vũ (Dance with the Dragon, 1991). Ở tác phẩm, Diệp Đức Nhàn vô tình bị tôm hùm dính vào ngực. Để chữa thẹn, cô nói: "Bộ đồ này, cô nghĩ ai cũng được mặc à. Đây là trang phục mới, nhà thiết kế Sit Down Please của Italy làm riêng cho tôi đấy".

Diệp Đức Nhàn mặc váy tôm hùm trong phim Diệp Đức Nhàn bị càng tôm dính vào người trong phim. Video: Bilibili

Không ít người cho rằng Lưu Gia Linh muốn tái hiện hình ảnh phim Hong Kong qua trang phục. Khán giả viết: "Tôi cứ tưởng là cô ấy được thưởng tôm hùm", "Hóa ra Diệp Đức Nhàn đi trước thời đại những 33 năm".

Lưu Gia Linh (trái) và người mẫu thể hiện thiết kế của Schiaparelli. Ảnh: HK01

Tại sự kiện, Lưu Gia Linh thay chồng - Lương Triều Vỹ - nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc với phim Ngón tay vàng, vì Triều Vỹ đang quay phim ở Đức. Triều Vỹ xem lễ trao giải trực tuyến. Gia Linh cho biết mỗi khi chồng nhận giải, một số người nói "Lại là anh ấy à, sao không trao cơ hội cho người khác". Nhưng là người bên cạnh Triều Vỹ, Lưu Gia Linh hiểu chồng luôn nỗ lực hết mình vì vai diễn. Cô gọi Lương Triều Vỹ là diễn viên vĩ đại. Lúc đó, tài tử đáp lại vợ: "Gọi anh là diễn viên tốt được rồi, không phải diễn viên vĩ đại".

Giải Nữ chính xuất sắc được trao cho Dư Hương Ngưng (phim Bạch nhật chi hạ). Nam/nữ diễn viên phụ xuất sắc lần lượt thuộc về Khương Đại Vệ và Lương Ung Đình. Sao võ thuật Hồng Kim Bảo nhận danh hiệu Thành tựu trọn đời.

Như Anh