Trung QuốcCa sĩ Lưu Đức Hoa, 63 tuổi, ngã do sự cố sân khấu trong concert ở Thâm Quyến, tối 9/9.

Theo Sina, vụ việc xảy ra do bất cẩn của nhân viên tổ chức sự kiện. Cổng xuống hầm bất ngờ mở ra, Lưu Đức Hoa không nhìn thấy do mắt hướng về khán giả. Một chân ca sĩ bước vào hố, may mắn không bị rơi xuống.

Sau sự cố, Lưu Đức Hoa cười, làm điệu bộ nằm chơi đùa. Anh nói to trấn an khán giả: "Tôi không sao, không vấn đề gì". Ca sĩ bị thương nhẹ ở vùng tay.

Lưu Đức Hoa ngã ở liveshow Lưu Đức Hoa gặp tai nạn sân khấu. Video: Sohu

Nghệ sĩ tổ chức tour Today... is the day tại các tỉnh thành ở Trung Quốc từ ngày 5/7, tất cả show diễn đều cháy vé. Khi diễn ở Thượng Hải hôm 6/7, anh cũng bị trượt chân, suýt rơi từ độ cao 3 m. Tình huống khiến khán giả hốt hoảng, la hét. Hàng nghìn người cho biết lo lắng cho ca sĩ.

Sau đó, Lưu Đức Hoa thừa nhận động tác của anh "có vấn đề", ca sĩ không ngờ giá nâng đỡ dễ trơn trượt. Đức Hoa nói trên The Paper: "Tôi xin lỗi vì màn diễn nguy hiểm, mong mọi người thông cảm. Tôi sẽ chăm sóc tốt bản thân và không biểu diễn động tác tiềm ẩn nguy cơ như thế nữa".

Fan hốt hoảng vì Lưu Đức Hoa gặp nguy hiểm trên sân khấu Lưu Đức Hoa suýt rơi từ độ cao 3 m. Video: Weibo

Nghệ sĩ từng gặp tai nạn ngã ngựa khi ghi hình năm 2017, khiến vỡ xương chậu, chấn thương cột sống, phải nằm viện khoảng hai tháng và mất cả năm đề vật lý trị liệu.

Đức Hoa gia nhập làng giải trí hơn 40 năm, hoạt động sôi nổi qua các vai trò diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất phim. Nghệ sĩ từng tổ chức liveshow trực tuyến, lập kỷ lục khi thu hút hơn 350 triệu lượt xem. Theo Sina, kỷ lục của anh khó có nghệ sĩ gốc Hoa khác vượt qua.

Lưu Đức Hoa hát "Bến Thượng Hải" Lưu Đức Hoa hát nhạc phim "Bến Thượng Hải" ở liveshow. Video: Sina

Lưu Đức Hoa kín tiếng đời tư. Anh kết hôn với Chu Lệ Thiên năm 2008, con gái năm nay 11 tuổi. Trong một chương trình radio, tài tử tự nhận không giỏi giãi bày tình cảm song một lòng một dạ với vợ. Lưu Đức Hoa nói: "Cô ấy chịu áp lực không nhỏ khi yêu, làm vợ tôi. Tôi nghĩ cô ấy yêu tôi hơn tôi yêu bản thân mình. Khi đã chọn, tôi sẽ cố gắng không làm tổn thương bạn đời".

Như Anh