Lưu Đức Hoa hạ cátxê

Tài tử Hong Kong Lưu Đức Hoa chấp nhận giảm một phần ba cátxê khi đóng "A Gilded Game", dù từng được trả 8 triệu USD cho một tác phẩm.

A Gilded Game do Khâu Lễ Đào đạo diễn, Lưu Đức Hoa, Âu Hào và Nghê Ni đóng chính, ra rạp Hong Kong từ ngày 8/5. Trên Mtime, Đức Hoa tiết lộ do hiểu khó khăn của nhà đầu tư, anh bằng lòng nhận một phần ba thù lao so với mức thông thường của bản thân. Tài tử muốn dành kinh phí nhiều hơn cho khâu sản xuất để phim hoàn thành thuận lợi.

Lưu Đức Hoa trong "A Gilded Game". Ảnh: Mtime

Trước đó, thù lao đóng chính của Lưu Đức Hoa vượt 8 triệu USD. Cátxê của tài tử khi đóng Quý ông thảm đỏ (2023) là 60,7 triệu nhân dân tệ (8,4 triệu USD).

A Gilded Game chủ đề mánh khóe kinh doanh, Lưu Đức Hoa đóng Trương Thác Đức, một người sành sỏi lĩnh vực đầu tư, được mệnh danh "nhà tiên tri". Những người nghe theo Trương Thác Đức đều kiếm bộn tiền. Cục diện biến đổi đột ngột sau khi Trương Thác Đức nhận đồ đệ Cao Hàn (Âu Hào đóng) - một người vừa tốt nghiệp đại học ngành tài chính. Tác phẩm do công ty của Hong Kong và Trung Quốc đại lục hợp tác sản xuất.

Lưu Đức Hoa 64 tuổi, hoạt động sôi nổi lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc, liên tục ra mắt phim mới với vai trò diễn viên, nhà sản xuất. Anh có ít nhất 4 phim chờ ra rạp, như Lệ chi Trường An, Lưu lạc địa cầu 3. Năm ngoái, Lưu Đức Hoa tổ chức liveshow tại một số quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á.

Lưu Đức Hoa hát "Bến Thượng Hải" Lưu Đức Hoa tại liveshow năm 2024. Video: Weibo

Theo The Economic Observer, trong tình trạng kinh phí sản xuất phim hạn hẹp, một số sao hạng A làng giải trí Hoa ngữ chủ động hạ thù lao để hỗ trợ đoàn phim. Tại sự kiện diễn ra tháng 3, tài tử Cổ Thiên Lạc nói anh tự giảm cátxê song vẫn không hút được đầu tư. Diễn viên nhận định ngành điện ảnh Hong Kong đối diện gian nan.

Cùng quan điểm, nhà sản xuất Điền Khải Văn nói ngành điện ảnh Hong Kong hiện gần như "đóng băng". Ông tiết lộ tài tử Lưu Thanh Vân - người đoạt Nam diễn viên chính xuất sắc với phim Bố tại Asian Film Awards 2025 - cũng tự nguyện giảm thù lao để tạo điều kiện cho dự án thuận lợi ghi hình.

Tình trạng thiếu đầu tư dẫn đến hiện tượng nhân viên đồng loạt chuyển nghề. "Có người chuyển sang làm shipper, người làm tài xế xe công nghệ, người đi bán bảo hiểm", Điền Khải Văn cho biết.

Như Anh (theo Mtime, TEO)