Lưu Đình Triều viết sách về du ngoạn thế giới

Nhà báo Lưu Đình Triều ra sách "Tung tăng tung tẩy... trời Tây", về những chuyến thăm danh lam thắng cảnh ở các nước châu Á, phương Tây...

Sách thuộc thể loại bút ký, có bốn chương: Trời Âu, Xứ Á, Đất Mỹ và Úc Châu. Cây bút chọn thời điểm ra mắt sách sau nhiều tháng giãn cách với hy vọng thỏa nhu cầu thông tin của những người mê du lịch. Trong sách, anh cung cấp kiến thức cho người đọc về những vùng đã đi qua, đồng thời ôn lại trải nghiệm của những tháng ngày khám phá các miền đất mới.

Bìa sách "Tung tăng tung tẩy... trời Tây" của cây bút Lưu Đình Triều. Ảnh: NXB Tổng hợp TP HCM

Ở chương đầu, anh viết về chuyện nhiều khách Việt đến Nga chỉ để ngắm mùa thu. Tác giả từng ngẩn người khi ngắm hàng cây sồi, phong, bạch dương... chạy dài trên con đường anh đi qua, hay những ô cửa đầy màu sắc, bích họa lộng lẫy ở ga tàu điện ngầm tại Moskva. Ở Dubai (UAE), anh được dạo sa mạc, cưỡi lạc đà, xem múa bụng giữa thảo nguyên.

Các sự cố trên hành trình cũng đem lại cho anh kỷ niệm khó quên. Một lần, đến Roma (Italy), sau khi leo 551 bậc thang để chiêm ngưỡng Cửa Trời ở Tòa thánh Vatican, xuống trở lại, anh tá hỏa vì chiếc ba lô gửi nhờ một người trong đoàn đã không cánh mà bay. Tiếc cuốn sổ tay ghi chép hành trình bị mất, anh thử lục tìm các thùng rác xung quanh với hy vọng kẻ cắp sẽ vứt đi. Anh nói: "Rốt cuộc vẫn không thấy. Chuyện này trở thành kỷ niệm nhớ hoài trong đời du ngoạn".

Lưu Đình Triều nói ở tuổi ngoài 60, anh vẫn say mê xê dịch như thời trẻ. Tác giả giảm lặn lội, bớt leo trèo, chỉ thích đi chậm để ngắm nhìn, chụp ảnh và "hóng" chuyện. Có những nơi, anh đi lại lần hai, lần ba mà vẫn thấy nhiều điều thích thú, mới mẻ, dù một mình lang thang hay đi cùng cơ quan, gia đình.



Nhà thơ Lê Minh Quốc - đồng nghiệp tác giả - cho biết thích cách viết khách quan, giàu thông tin của Lưu Đình Triều. Do "máu nghề nghiệp" của nhà báo, anh tiếp cận nhiều người bản địa để câu truyện truyền tải được đa dạng, sinh động. Với anh, du lịch không chỉ là để đi, mà còn là dịp quan sát, ghi chép. Lê Minh Quốc nói: "Bao trùm lên các trang viết là sự háo hức, say mê tìm hiểu và tận hưởng sự mới lạ".

Nhà báo - tác giả Lưu Đình Triều tại Dubai, UAE. Anh viết báo từ năm 1981, từng là Tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi trẻ. Các tác phẩm đã ra mắt gồm "Bật một que diêm" (2009), "Tổ quốc không có nơi xa" (2011). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tác giả cho biết nếu giữa năm sau, du lịch trong và ngoài nước thông suốt, anh sẽ lên lên kế hoạch cho những chuyến đi ấp ủ từ năm 2020 nhưng hoãn vì Covid-19. Anh dự định trở lại châu Âu, khám phá các quốc gia như Bulgaria, Hungary, rồi sang Nam Phi.

Tam Kỳ