Lưu Diệc Phi - 'thần tiên tỉ tỉ' dòng phim cổ trang

Lưu Diệc Phi lưu dấu ấn với vẻ đẹp thoát tục, được nhà văn Kim Dung công nhận là hiện thân của "thần tiên tỉ tỉ".

Diễn viên đang được khán giả kỳ vọng với Mộng hoa lục - phim đánh dấu lần cô tái xuất ở mảng truyền hình, sau 16 năm. Trước ngày phim ra mắt (2/6), tên Lưu Diệc Phi liên tục vào danh sách từ khóa nổi bật trên Weibo. Các trailer, poster phim thu hút hàng triệu bình luận, Diệc Phi nhận vô số lời khen tạo hình cổ trang tự nhiên, thanh thoát.

Lưu Diệc Phi trong phim 'Mộng hoa lục' Diệc Phi trong "Mộng hoa lục". Video: QQ

Theo Ifeng, phim truyền hình là thế mạnh của người đẹp gốc Hoa, cũng là lĩnh vực giúp tên tuổi cô được biết đến rộng rãi ở châu Á. Diễn viên gia nhập làng giải trí hồi tháng 6/2002, đến nay tròn 20 năm. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 15 tuổi, trong khi các diễn viên cùng trang lứa đóng vai phụ, Lưu Diệc Phi đảm nhiệm các vai nặng ký trong loạt phim cổ trang Thiên Long Bát Bộ 2003, Tiên kiếm kỳ hiệp 2005, Thần điêu đại hiệp 2006.

Trang Xinhua bình luận Diệc Phi sinh ra để đóng mỹ nhân cổ điển phương Đông. Dù nhỏ tuổi và chưa có kinh nghiệm, cô thường được chọn nhờ khí chất trang nhã, thoát tục. Nhà sản xuất Trương Kỷ Trung nói: "Cô ấy dáng cao cao, gương mặt trái xoan, mặc đồ cổ trang rất hợp. Nét cổ điển của Lưu Diệc Phi còn toát ra từ cử chỉ, điệu bộ. Đôi mắt cô ấy trong trẻo, khí chất tương đồng Vương Ngữ Yên".

Cô sinh năm 1987 ở Vũ Hán, mẹ là nghệ sĩ múa Lưu Hiểu Lợi, cha là An Thiếu Khang, từng là giảng viên tiếng Pháp. Sau này, ông làm việc tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở Pháp. An Thiếu Khang đặt tên khai sinh cho con là An Phong - với ý nghĩa tự do như gió.

Lưu Diệc Phi: Từ thơ ấu tới tuổi 34 Vẻ đẹp của Lưu Diệc Phi từ bé tới trưởng thành. Video: Bilibili

An Phong được mẹ dạy nhảy múa, ca hát từ thuở lên hai. Cô thường tham gia các chương trình nghệ thuật, cuộc thi người mẫu dành cho thiếu nhi. Năm tám tuổi, cô vượt qua hơn 1.800 thí sinh, đoạt giải nhất một cuộc thi biểu diễn thời trang ở Vũ Hán. Khi Diệc Phi 10 tuổi, cha mẹ ly hôn, cô theo mẹ sang Mỹ học tập, sinh sống. 5 năm sau, thiếu nữ về Trung Quốc, được cha nuôi đặt tên Lưu Diệc Phi. Cô nói với mẹ và cha nuôi mơ ước trở thành "Audrey Hepburn của Trung Quốc".

Năm 15 tuổi, trên trường quay Thiên Long Bát Bộ, Lưu Diệc Phi từng gặp nhà văn Kim Dung. Diễn viên mang cuốn sách Thiên Long Bát Bộ của mình xin chữ ký nhà văn, bất ngờ khi ông đề lên sách của cô dòng chữ: "Cô Diệc Phi, nhờ cô đóng Vương Ngữ Yên, độc giả mới tin Kim Dung không lừa họ". Trong tiểu thuyết của mình, Kim Dung tả Vương Ngữ Yên qua cảm nghĩ của vương tử Đoàn Dự: "Thoáng thấy bóng dáng nàng, Đoàn Dự cảm thấy như mây sương bồng bềnh bao phủ tựa ở cõi tiên. Nàng xuất hiện với vóc dáng thanh mảnh, tóc dài thướt tha, vẻ thuần khiết của nàng lan tỏa xung quanh khiến ai ai cũng choáng ngợp".

Cảnh Đoàn Dự gặp Vương Ngữ Yên bản 2003 Lưu Diệc Phi trong "Thiên Long Bát Bộ" 2003. Video: Youtube/TNK

Đạo diễn Diệp Vỹ Tín từng nói tạo hình cổ trang của Lưu Diệc Phi xuất chúng, cảnh hành động của cô cũng đẹp mắt. Những yếu tố này bù đắp cho diễn xuất có phần non nớt của người đẹp.

Sau Thần điêu đại hiệp 2006, Lưu Diệc Phi ngừng đóng phim truyền hình để chinh phục mảng điện ảnh. Trên Eastday, diễn viên nói không muốn bị đóng khung trong hình tượng "thần tiên tỉ tỉ". Tuy vậy, hầu hết phim điện ảnh của Diệc Phi làm khán giả thất vọng, không gặt hái thành công phòng vé, như Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Lộ thủy hồng nhan, Hóa ra anh vẫn ở đây... Trang Ifeng nhận xét diễn xuất của Diệc Phi thiếu chiều sâu, cô phù hợp mảng truyền hình hơn điện ảnh.

Như Anh