Lưu Diệc Phi lăng xê nội y đơn sắc

Trên trang cá nhân ngày 6/3, người đẹp 39 tuổi đăng loạt hình cô làm người mẫu cho các thiết kế trong bộ sưu tập hè 2026.
Diễn viên phối bra-top với trang phục denim.
Diệc Phi làm mẫu ảnh. Video: Weibo
Mẫu bra không gọng, chất liệu co giãn.
Diễn viên cho biết ưu tiên các thiết kế thấm hút mồ hôi, thoáng mát trong mùa hè.
Trên Weibo, hàng chục nghìn khán giả nhận xét Lưu Diệc Phi toát vẻ khỏe khoắn, vóc dáng săn chắc.
Người đẹp theo lối trang điểm căng mọng, nhấn vào bờ môi.
Theo Sina, Lưu Diệc Phi thuộc nhóm sao đắt giá nhất làng giải trí Hoa ngữ, cô quảng cáo cho hàng chục thương hiệu quốc tế và Trung Quốc như LV, Bvlgari, Tissot, Shiseido, Huawei, Meituan.
Mỗi hợp đồng quảng cáo, cô nhận khoảng 25 triệu nhân dân tệ (3,4 triệu USD).
Lưu Diệc Phi hoạt động ở làng giải trí hơn 25 năm, nổi tiếng với Kim phấn thế gia, Thiên Long Bát Bộ, Thần điêu đại hiệp, Tiên kiếm kỳ hiệp, Câu chuyện hoa hồng.
Như Anh
Ảnh: Weibo