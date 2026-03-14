Diễn viên Trung Quốc Lưu Diệc Phi không hẹn hò ai hơn 8 năm qua sau chia tay Song Seung Hun, chỉ bầu bạn với thú cưng.

Theo Chinatimes, người đẹp 39 tuổi độc thân, chuyên tâm đóng phim và các công việc như ghi hình quảng cáo, dự sự kiện khắp thế giới. Lưu Đại Chùy - quản lý một nhóm paparazzi lớn ở Trung Quốc - cho biết những năm gần đây nhóm quan tâm đời sống tình cảm của Lưu Diệc Phi nhưng không thấy cô có dấu hiệu trong một mối quan hệ tình cảm. Minh tinh chủ yếu đi, về cùng mẹ, bà Lưu Hiểu Lợi.

Lưu Diệc Phi tại Tuần thời trang Paris 2026 Diệc Phi tại Tuần thời trang Paris tháng 3.

Trên Vouge, diễn viên cho biết tận hưởng cuộc sống độc thân bằng việc du lịch, đọc sách và thoải mái làm điều cô thích. Cô nói: "Tôi thích sống trong thế giới của riêng mình, làm những gì mình muốn, tập trung tinh thần vào đó, nỗ lực hết sức". Diệc Phi vào làng giải trí sớm, bận đóng phim, xây dựng sự nghiệp nên không có nhiều thời gian riêng tư. Hiện tại, cô muốn bù đắp cho cuộc sống riêng.

Theo Elle, diễn viên nuôi hơn 40 con mèo bị bỏ rơi, lúc cao điểm khoảng 60 con. Diệc Phi bắt đầu nhận nuôi mèo từ năm 2006, sau khi đưa về, cô chữa bệnh, tiêm phòng và tìm chủ mới cho chúng. Ngoài ra, cô cũng nuôi vài con chó. "Tôi có thể dành cả ngày bên chó, mèo. Chăm sóc chúng cũng là một trong những cách giúp tôi giảm stress hiệu quả", người đẹp nói.

Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun từng nhiều lần sánh đôi dự sự kiện.

Hơn 25 năm trong làng giải trí, Lưu Diệc Phi chỉ từng xác nhận yêu tài tử Hàn Song Seung Hun. Theo Sina, họ bén duyên khi quay phim Tình yêu thứ ba, công khai mối quan hệ năm 2015, chia tay cuối năm 2017. Trên Ifeng, một người thân cận với Lưu Diệc Phi từng nhận định do yêu Song Seung Hun khá lâu nên có thể cô mất nhiều thời gian để bình tâm sau đổ vỡ.

Diệc Phi thuộc nhóm sao đắt giá nhất làng giải trí Hoa ngữ, hiện cô quảng cáo cho hàng chục thương hiệu quốc tế và Trung Quốc như LV, Bvlgari, Tissot, Shiseido, Huawei, Meituan. Theo Yahoo, mỗi hợp đồng làm đại sứ hình ảnh, cô nhận khoảng 25 triệu nhân dân tệ (3,4 triệu USD).

Như Anh