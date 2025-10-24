Lưu Diệc Phi hóa 'nàng tiên hoa'

Diệc Phi cùng nhiều diễn viên dự show thời trang chủ đề Khu vườn hoa tại Thượng Hải tối 23/10.
Sự kiện do tạp chí Vogue Trung Quốc tổ chức, Diệc Phi xuất hiện với vai trò vedette.
Minh tinh chọn thiết kế dòng Haute couture của nhà mốt Elie Saab. Người đẹp đính hoa lên tóc để phù hợp chủ đề show thời trang.
Hình ảnh Lưu Diệc Phi tại sự kiện vào danh sách chủ đề nổi bật nhất Weibo, hàng chục nghìn khán giả khen khí chất, gu thời trang của diễn viên, gọi cô là "nàng tiên hoa".
Vận động viên trượt tuyết, người mẫu Cốc Ái Lăng cưỡi ngựa ra sân khấu chính.
Diễn viên Tân Cương Cổ Lực Na Trát chọn thiết kế cảm hứng hoa trà.
Màn catwalk của Dương Mịch.
Sắc vóc Lưu Đào tuổi 47.
Diễn viên gốc Việt Chung Lệ Đề bên hai con gái.
Người đẹp Chung Sở Hi.
Diễn viên Trương Tịnh Nghi.
Kim Thần cài hoa hồng lên tóc.
Thích Vy mặc bộ đồ có phần chân váy đính từ hoa thật.
Như Anh
Ảnh: Vogue