Lưu Diệc Phi đón tuổi 38

Theo Sohu, tại buổi gặp fan ở Tứ Xuyên hôm 25/8, Diệc Phi nhận nhiều lời chúc mừng. Cô cho biết tâm nguyện dành cho bản thân và fan là mỗi người đều vui vẻ, mạnh mẽ trong cuộc sống, trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày.
Diễn viên liên tục chào, cảm ơn khi khán giả reo hò, cổ vũ cô.
Người đẹp tạo phong cách trẻ trung, hiện đại với váy ngắn kết hợp jacket, boots cổ cao.
Theo Sina, 25 năm hoạt động giải trí, Lưu Diệc Phi duy trì vị trí minh tinh hàng đầu. Thù lao quảng cáo của cô thuộc nhóm cao nhất giới sao Trung Quốc, mỗi hợp đồng, cô nhận khoảng 25 triệu nhân dân tệ (3,4 triệu USD). Diệc Phi là đại sứ toàn cầu của các hãng LV, Bvlgari, Tissot, Shiseido cùng khoảng 10 thương hiệu Trung Quốc như Huawei, Meituan.
Trên trang cá nhân, người đẹp đăng ảnh bên các món quà fan gửi tặng.
Khán giả ghép ảnh Lưu Diệc Phi trong các phim như Kim phấn thế gia, Thần điêu đại hiệp, Mulan, Mộng hoa lục.
Diệc Phi tại sự kiện diễn ra tháng 5. Video: Grazia
Sau Câu chuyện hoa hồng (2024), người đẹp chủ yếu quay quảng cáo, chưa vào đoàn phim mới.
Diệc Phi trong Câu chuyện hoa hồng. Video: QQ
Theo Yahoo Finance, St Headline, khối tài sản của Lưu Diệc Phi vượt 1,23 tỷ nhân dân tệ (170 triệu USD). Cô sở hữu biệt thự khoảng 5.000 m2 ở Bắc Kinh, Trung Quốc và biệt thự ở Mỹ.
Diệc Phi kín tiếng đời tư, từ khi chia tay tài tử Hàn Song Seung Hun năm 2018, cô chưa công khai chuyện tình cảm, cũng không vướng tin đồn hẹn hò.
Như Anh
Ảnh: Sohu