Lụt ngập nóc nhà ở biên giới Nghệ An

Sáng 23/7, người dân xã Con Cuông đang di dời tài sản, vật nuôi đưa lên chỗ cao để tránh trú.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết đến tối 22/7 lực lượng chức năng ghi nhận một người ở xã Nậm Cắn mất tích do nước cuốn; 161 nhà hư hỏng; 2 trụ sở xã ngập nước; 45 vị trí sạt lở trên quốc lộ và đường tỉnh do ảnh hưởng của bão Wipha.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 23/7, mưa lớn tập trung tại phía nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An với lượng phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh mưa 20-50 mm, có nơi trên 100 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa lớn cường suất trên 150 mm trong 3 giờ, tiềm ẩn rủi ro ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.